Les matches de la sixième journée de la Saudi Pro League débutent le lundi 12 octobre, lorsqu'Al-Khaleej recevra Al-Taawoun à Sayhat, et qu'Al-Ettifaq affrontera Al-Faisaly à Dammam.

Al-Hilal accueillera Al-Watan dans la capitale saoudienne, tandis que Neom se déplacera chez Al-Riyadh, et qu'Al-Ahli rencontrera Al-Wehda à Djeddah pour clôturer la première journée.

Quant à la deuxième journée, elle s'ouvrira sur un choc entre Al-Nassr et Al-Tadamon à Riyad, pendant qu'Al-Okhdood affrontera Al-Jabalain à Abha, Al-Hazm recevra Damac à Ar-Rass, et Al-Orobah affrontera Al-Feiha à Al-Jawf.

Al-Qadsiah se déplacera chez Al-Ansar à Médine, tandis qu'Al-Najma rencontrera Al-Fateh au stade de la direction de l'enseignement à Unaizah, et Al-Ittihad clôturera la journée en recevant Al-Khaleej Al-Kholood à Djeddah.