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فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
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Ligue Roshn Saudi : Al-Ittihad se méfie des surprises d'Al-Khaleej, tandis qu'Al-Hilal et Al-Ahli visent le retour à la victoire lors de la sixième journée

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Watan U21
Al Hilal U21
Al Watan U21
Al Ahli U21 vs Al Wehda U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21
Al Nassr U21 vs Al-Tadamon U21
Al Nassr U21
Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21 vs Al Kholood U21
Al Ittihad U21
Al Kholood U21
Arabie saoudite

Une journée palpitante en perspective

Les compétitions de la Ligue Joie des Élites (le championnat saoudien des moins de 21 ans) font leur retour, après une longue absence qui a duré plus de 3 semaines, en raison de la dernière trêve internationale.

Cette compétition riche en jeunes talents fait son retour à travers les rencontres de la sixième journée, qui offrent de nombreux matchs relevés, dans un contexte de lutte acharnée pour les différentes positions.

  • Les matches de la sixième journée de la Joy League

    Les matches de la sixième journée de la Saudi Pro League débutent le lundi 12 octobre, lorsqu'Al-Khaleej recevra Al-Taawoun à Sayhat, et qu'Al-Ettifaq affrontera Al-Faisaly à Dammam.

    Al-Hilal accueillera Al-Watan dans la capitale saoudienne, tandis que Neom se déplacera chez Al-Riyadh, et qu'Al-Ahli rencontrera Al-Wehda à Djeddah pour clôturer la première journée.

    Quant à la deuxième journée, elle s'ouvrira sur un choc entre Al-Nassr et Al-Tadamon à Riyad, pendant qu'Al-Okhdood affrontera Al-Jabalain à Abha, Al-Hazm recevra Damac à Ar-Rass, et Al-Orobah affrontera Al-Feiha à Al-Jawf.

    Al-Qadsiah se déplacera chez Al-Ansar à Médine, tandis qu'Al-Najma rencontrera Al-Fateh au stade de la direction de l'enseignement à Unaizah, et Al-Ittihad clôturera la journée en recevant Al-Khaleej Al-Kholood à Djeddah.

  • Al-Hilal pour un sursaut face à Al-Watan

    De son côté, Al-Hilal retrouve les matchs du championnat avec une rencontre relativement facile, en recevant Al-Watan sur sa pelouse dans la capitale saoudienne, Riyad.

    Al-Hilal aborde ce match avec un seul objectif, la victoire, afin de retrouver son équilibre, après avoir perdu 5 des 9 derniers points disputés lors des trois dernières journées.

    Al-Hilal s'est incliné face à Al-Taawoun sur le score de 1-2, avant de l'emporter contre Neom sur un net 4-0, tandis que son dernier match contre Al-Jabalain s'est soldé par un match nul sur le score de 3-3.

    Ces résultats en dents de scie ont placé « le Leader » à la quatrième place du classement avec 10 points, à 3 points d'Al-Ittihad, le leader.

    Al-Hilal dispose d'une belle occasion de renouer avec les victoires, d'autant plus que son adversaire Al-Watan occupe la dix-neuvième place du classement avec 3 points, récoltés grâce à une victoire et une lourde défaite face à Al-Ahli sur un net 4-0.

  • Al Ahly : une mission facile face à Al Wehda

    Al-Ahli dispute lui aussi son match contre Al-Wehda à Djeddah avec le même objectif, après avoir trébuché lors de deux de ses trois dernières rencontres en Saudi Pro League.

    Al-Ahli a fait match nul 2-2 contre Al-Jabalain, puis s'est imposé face à Al-Watan sur un score de quatre buts à zéro, avant de concéder à nouveau un nul 2-2 face à Al-Qadsiah.

    En raison de ces récents faux pas, Al-Ahli a perdu sa place de leader au profit d'Al-Ittihad, reculant à la troisième position avec 11 points, à deux longueurs du « Doyen ».

    La tâche d'Al-Ahli pour renouer avec la victoire s'annonce aisée, d'autant que son adversaire Al-Wehda occupe la seizième place au classement avec 4 points, récoltés grâce à une victoire et un match nul, tandis qu'il s'est incliné à trois reprises.

    Il convient de rappeler qu'Al-Ahli, aux côtés d'Al-Ittihad, sont les deux seules équipes à n'avoir subi aucune défaite lors de la saison en cours de la Saudi Pro League.

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  • Al-Nassr face à la lanterne rouge

    Al-Nassr dispute également une mission facile lors de la sixième journée, en recevant Al-Tadhamon dans la capitale saoudienne, Riyad.

    Al-Nassr aborde ce match après s'être repris lors de la précédente journée, en s'imposant face à Damac sur le score d'un but à zéro, et ce après deux défaites consécutives, contre Al-Fateh sur le score de 1-2, et Al-Feiha 2-3.

    Certes, cette victoire n'a pas modifié la position d'Al-Nassr au classement, où il occupe la quatorzième place avec 6 points, mais elle lui donne un élan pour poursuivre sur la voie des succès.

    Et il ne fait aucun doute que cet élan est d'autant plus grand au regard de l'adversaire, puisque l'équipe d'Al-Tadhamon occupe la vingt-quatrième et dernière place du classement, sans le moindre point, après avoir disputé 4 matches qu'elle a tous perdus.

    Al-Tadhamon reste la pire défense de la saison actuelle de la Saudi Pro League, ses filets ayant encaissé 16 buts, soit un écart de 5 buts complets avec son plus proche concurrent.

  • Al-Ittihad redoute les surprises d'Al-Khaleej

    Les matchs de la sixième journée se concluent par une affiche de prestige, opposant Al-Ittihad, leader du classement, à Al-Khaleej, auteur des grandes surprises de la saison en cours.

    Al-Ittihad aborde cette rencontre galvanisé par sa place en tête du classement à l'issue de la journée précédente, au cours de laquelle il a signé sa quatrième victoire consécutive, après un unique match nul lors de la première journée.

    Avec 13 points, Al-Ittihad demeure la seule équipe, avec Al-Ahli, à n'avoir concédé aucune défaite cette saison en Saudi Pro League.

    Le « Doyen » redoute toutefois de voir cette série s'interrompre face à Al-Khaleej, qui a réussi à remporter ses trois derniers matchs, après une unique défaite lors de sa première rencontre contre Al-Hilal.

    Al-Khaleej a réalisé le résultat le plus marquant de la journée précédente, lorsqu'il a surpris tout le monde en battant Al-Ettifaq sur le score de 3-1, l'écartant ainsi de la course au titre.

    Grâce à cette série de victoires, Al-Khaleej a porté son total à 9 points, occupant ainsi la septième place au classement de la Saudi Pro League, ce qui signifie qu'une victoire pourrait le propulser dans le carré d'or.