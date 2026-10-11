Les matchs de la sixième journée se concluent par une affiche de prestige, opposant Al-Ittihad, leader du classement, à Al-Khaleej, auteur des grandes surprises de la saison en cours.
Al-Ittihad aborde cette rencontre galvanisé par sa place en tête du classement à l'issue de la journée précédente, au cours de laquelle il a signé sa quatrième victoire consécutive, après un unique match nul lors de la première journée.
Avec 13 points, Al-Ittihad demeure la seule équipe, avec Al-Ahli, à n'avoir concédé aucune défaite cette saison en Saudi Pro League.
Le « Doyen » redoute toutefois de voir cette série s'interrompre face à Al-Khaleej, qui a réussi à remporter ses trois derniers matchs, après une unique défaite lors de sa première rencontre contre Al-Hilal.
Al-Khaleej a réalisé le résultat le plus marquant de la journée précédente, lorsqu'il a surpris tout le monde en battant Al-Ettifaq sur le score de 3-1, l'écartant ainsi de la course au titre.
Grâce à cette série de victoires, Al-Khaleej a porté son total à 9 points, occupant ainsi la septième place au classement de la Saudi Pro League, ce qui signifie qu'une victoire pourrait le propulser dans le carré d'or.