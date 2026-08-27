La deuxième journée de la Roshn Saudi League débutera le dimanche 30 août avec 5 matchs, entamés par Al-Akhdoud qui reçoit Al-Faisaly, au stade du club de Damac à Khamis Mushait, tandis que Neom se déplacera sur la pelouse d'Al-Najma, au stade de la direction de l'Éducation à Unayzah.

Quant à Al-Ansar, tout juste promu en Roshn League, il accueillera Al-Feiha sur son terrain à Médine, alors qu'Al-Ittihad recevra l'autre promu, Al-Tadhamon, sur son terrain à Djeddah, et qu'Al-Hilal accueillera son homologue Al-Kholood sur son terrain à Riyad.

La deuxième journée, le lundi 31 août, verra la tenue de 6 matchs, débutant au stade d'Al-Khaleej à Saihat, lorsqu'il recevra son homologue Al-Wehda, tandis qu'Al-Ettifaq accueillera son homologue Damac sur son terrain à Dammam, alors qu'Al-Qadisiyah se déplacera en tant qu'hôte de marque chez Al-Riyadh dans la capitale saoudienne.

Al-Taawoun se déplacera également chez Al-Orobah à Al-Jawf le même jour, tandis qu'Al-Nassr recevra son homologue Al-Jabalain sur son terrain à Riyad, et Al-Ahli clôturera les matchs de la journée lorsqu'il affrontera Al-Fateh sur son terrain à Djeddah.

En revanche, un seul match a été reporté, celui au cours duquel Al-Hazm, tenant du titre, reçoit son homologue Al-Watan, tout juste promu, sur son terrain à Ar Rass, où il se tiendra le lundi 25 janvier de l'année prochaine.