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فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account

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Ligue Joy pour l'élite : Al-Ittihad face à sa pire victime, tandis qu'Al-Ahly redoute l'auteur du sextuplé lors de la deuxième journée

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Kholood U21
Al Hilal U21
Al Kholood U21
Al Ittihad U21 vs Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21
Al-Tadamon U21
Al Nassr U21 vs Al Jabalin U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21 vs Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Fateh U21
Al Ettifaq U21 vs Damac U21
Al Ettifaq U21
Damac U21
Arabie saoudite

Le championnat saoudien des moins de 21 ans à l'aube d'une nouvelle journée explosive

Les compétitions de la Joy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans) se poursuivent, alors que les supporters attendent avec impatience le coup d'envoi des matches de la deuxième journée de la deuxième saison du tournoi.

Les compétitions de la deuxième saison de la Joy Elite League ont débuté dimanche dernier, le 23 août, après une première saison remarquable remportée par le club d'Al-Hazm dans une surprise de taille.

  • Les matchs de la deuxième journée de la Ligue Joy Elite

    La deuxième journée de la Roshn Saudi League débutera le dimanche 30 août avec 5 matchs, entamés par Al-Akhdoud qui reçoit Al-Faisaly, au stade du club de Damac à Khamis Mushait, tandis que Neom se déplacera sur la pelouse d'Al-Najma, au stade de la direction de l'Éducation à Unayzah.

    Quant à Al-Ansar, tout juste promu en Roshn League, il accueillera Al-Feiha sur son terrain à Médine, alors qu'Al-Ittihad recevra l'autre promu, Al-Tadhamon, sur son terrain à Djeddah, et qu'Al-Hilal accueillera son homologue Al-Kholood sur son terrain à Riyad.

    La deuxième journée, le lundi 31 août, verra la tenue de 6 matchs, débutant au stade d'Al-Khaleej à Saihat, lorsqu'il recevra son homologue Al-Wehda, tandis qu'Al-Ettifaq accueillera son homologue Damac sur son terrain à Dammam, alors qu'Al-Qadisiyah se déplacera en tant qu'hôte de marque chez Al-Riyadh dans la capitale saoudienne.

    Al-Taawoun se déplacera également chez Al-Orobah à Al-Jawf le même jour, tandis qu'Al-Nassr recevra son homologue Al-Jabalain sur son terrain à Riyad, et Al-Ahli clôturera les matchs de la journée lorsqu'il affrontera Al-Fateh sur son terrain à Djeddah.

    En revanche, un seul match a été reporté, celui au cours duquel Al-Hazm, tenant du titre, reçoit son homologue Al-Watan, tout juste promu, sur son terrain à Ar Rass, où il se tiendra le lundi 25 janvier de l'année prochaine.

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  • Al-Ittihad face à sa pire victime

    Le club d'Al-Tadhamon, tout juste promu en Saudi Elite League, a été l'équipe qui a le plus attiré l'attention lors de la première journée, non pas pour des raisons positives, mais parce qu'il est devenu la pire victime de l'histoire de la compétition.

    Al-Tadhamon a débuté son aventure dans le championnat saoudien des moins de 21 ans par une défaite historique face à Al-Ettifaq, sur le score de 1-10, la plus lourde défaite subie par une équipe dans l'histoire de la compétition.

    Cette défaite a placé Al-Tadhamon à la vingt-quatrième et dernière place du classement, sans le moindre point et avec une différence de buts de -9, un bilan qui risque de s'aggraver lors de son déplacement chez Al-Ittihad à l'occasion de la deuxième journée.

    Al-Ittihad, de son côté, pourrait trouver dans cette rencontre une occasion en or de retrouver son éclat de la meilleure des manières, après une prestation en demi-teinte lors de la première journée, où il a été l'auteur du seul match nul et vierge, sur la pelouse de son hôte Damac.

    Ce match nul a placé Al-Ittihad à la dixième place du classement, avec un seul point, un début peu rassurant pour les supporters du « Doyen », qui n'avaient pas été satisfaits de ce qui s'était passé la saison dernière et cherchent à être rassurés par une large victoire face à Al-Tadhamon.

  • Al-Hilal face à l'inconnu

    Al-Hilal disputera son deuxième match dans la Ligue Joy Elite au cours de la saison en cours, mais il affrontera une équipe qu'il connaît très mal, lorsqu'il recevra Al-Khaleej sur son terrain, dans la capitale saoudienne Riyad.

    Al-Hilal a débuté le championnat saoudien des moins de 21 ans par une victoire dramatique face à Al-Faisaly, tout juste promu dans la compétition, en renversant son retard concédé dès la deuxième minute sur un but, pour l'emporter grâce à un doublé de Turki Al-Ghomayel, et occuper la septième place avec 3 points.

    Le « Leader » a souffert de sa méconnaissance d'Al-Faisaly, qui disputait son premier match dans la Ligue Joy Elite, un désavantage dont il souffrira également lors de la deuxième journée face à Al-Khaleej, bien que ce dernier dispute sa deuxième saison dans la compétition.

    Contrairement à Al-Hilal, Al-Khaleej n'a pas encore entamé ses matchs dans le championnat saoudien des moins de 21 ans, son premier match face à Al-Akhdoud ayant été reporté au 18 décembre prochain.

    Ce qui inquiète davantage Al-Hilal, c'est qu'il n'a pas réussi à s'imposer face à Al-Khaleej lors de leur unique confrontation dans la Ligue Joy Elite au cours de la saison passée, rencontre qui s'était soldée par un match nul et vierge, lors de l'avant-dernière journée de la phase de championnat.

    Ce nul avait grandement contribué à l'échec du club de la capitale dans la course à la première place de la phase de championnat, celui-ci ayant reculé à la deuxième place à un seul point d'Al-Ittifaq, un scénario dont il cherche à éviter la répétition dès le début de la nouvelle saison.

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  • Al-Ittifaq pour conserver la première place

    Au début de cette deuxième journée, Al-Ettifaq tente de conserver sa place de leader du championnat Joy Elite, qu'il n'a plus perdue depuis la fin de la phase de championnat la saison dernière, lorsqu'il recevra son homologue Damac à Dammam.

    Bien qu'Al-Ettifaq ait été éliminé du championnat Joy Elite dès les quarts de finale la saison dernière, il a terminé la phase de championnat en tête avec 41 points, avec un point d'avance sur Al-Hilal, deuxième au classement.

    Al-Ettifaq a conservé cette première place au début de la saison actuelle, et pas de n'importe quelle manière, mais grâce à une victoire historique face à Al-Tadamon, tout juste promu, sur le score de 10-1, le plus large de l'histoire du championnat Joy Elite.

    La mission d'Al-Ettifaq pour conserver cette place de leader ne sera pas facile, d'autant plus qu'il affronte Damac, qui a fait tomber Al-Ittihad dans le piège de l'unique match nul et vierge de la première journée.

    Ce match nul a placé Damac à la onzième place avec un seul point, un total qu'il cherche à augmenter d'au moins un point supplémentaire face au chevalier de Dahna.

  • Al-Nassr commence face au bourreau du champion

    Bien que la Saudi Pro League entame sa deuxième journée, Al-Nassr débutera tout juste son parcours dans la compétition, lorsqu'il recevra Al-Jabalain sur son terrain, dans la capitale saoudienne, Riyad.

    Al-Nassr n'a pas disputé son match de la première journée face à Al-Watan, celui-ci ayant été reporté au 18 décembre prochain, ce qui signifie que sa première apparition cette saison se fera face à Al-Jabalain.

    Le club « mondial » cherche à embellir cette apparition en s'emparant des trois points, afin d'envoyer un message rassurant à ses supporters, qui n'avaient pas été satisfaits de son élimination en quart de finale la saison dernière.

    La tâche d'Al-Nassr ne sera pas aisée, d'autant plus qu'Al-Jabalain a été l'auteur de la plus grande surprise de la première journée, en faisant tomber Al-Hazm, le tenant du titre, sur le score de 2-1, grâce à un but assassin à la 85e minute de la rencontre.

    Al-Jabalain cherchera à poursuivre ses surprises face à Al-Nassr, ne serait-ce qu'en arrachant le match nul au minimum, afin de consolider sa présence parmi les dix premiers, lui qui occupe actuellement la huitième place avec un total de 3 points.

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  • L'Ahly redoute l'auteur du sextuplé

    Quant au match de clôture de la journée pour le moment, il aura Al-Ahli pour héros, lorsque celui-ci disputera son premier test difficile de la saison en cours, face à Al-Fath, vice-champion de la précédente édition de la Joy Elite League.

    Al-Ahli a entamé la saison par une victoire importante face à Al-Feiha sur le score de 3-1, dans un match qui a vu briller son joueur Ziyad Iba, pour occuper la quatrième place au classement avec 3 points.

    Cette victoire a envoyé un message rassurant aux supporters d'Al-Ahli, à savoir que ce qui s'était produit la saison dernière, quand l'équipe avait terminé la phase de championnat à la quinzième place, ne se reproduira pas lors de la nouvelle saison.

    Toutefois, ce message doit être confirmé, face à une équipe difficile et coriace, à savoir Al-Fath, qui a conclu la saison dernière comme vice-champion du championnat saoudien des moins de 21 ans, après une défaite contre Al-Hazm en finale sur le score de 1-3.

    Al-Fath a prouvé que sa performance de la saison dernière n'était pas le fruit du hasard, puisqu'il a débuté la nouvelle saison par une large victoire face à Al-Ansar, tout juste promu, sur le score de 6-0, pour occuper la deuxième place au classement, à la différence de buts derrière Al-Ittifaq.

  • Chiffres marquants

    La première journée de la Roshn Saudi League a vu la tenue de 10 matchs, tous soldés par une victoire, à l'exception d'un unique match nul, vierge, entre Al-Ittihad et Damac.

    Lors de ces dix matchs, 36 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 3,6 buts par rencontre, un chiffre extrêmement élevé.

    Al-Ettifaq est devenu la meilleure attaque de la Roshn Saudi League à l'issue de la première journée, avec 10 buts, tandis qu'Al-Ittihad, Damac, Al-Taawoun, Al-Fateh, Neom et Al-Wehda restent sans encaisser le moindre but parmi les équipes ayant déjà disputé leurs matchs.

    Sur le plan individuel, Mohamed Al-Issa, la star d'Al-Ettifaq, occupe la tête du classement des buteurs de la Roshn Saudi League à l'issue de la première journée, avec 4 buts, suivi de Ziyad Iba, joueur d'Al-Ahli, et d'Ennas, attaquant d'Al-Fateh, avec 3 buts.

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