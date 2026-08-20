Le match d'ouverture aura lieu le dimanche 23 août, lorsqu'Al-Ittifaq, en tête de la phase de championnat lors de la précédente édition, se déplacera sur le terrain d'Al-Tadamon, tout juste promu en Roshn Saudi League, au stade de la cité Prince Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid à Arar.

Cette même journée verra se disputer 5 autres rencontres, avec le déplacement d'Al-Ahli sur le terrain d'Al-Feiha, au stade de la cité sportive d'Al-Majmaah à Al-Majmaah, tandis qu'Al-Taawoun accueillera Al-Najma à Buraydah, et qu'Al-Riyadh se rendra chez Al-Wehda, au stade de la cité sportive Roi Abdulaziz à La Mecque.

Neom recevra également Al-Orobah, au stade du club Al-Watani à Tabuk, tandis qu'Al-Hazm, tenant du titre, se déplacera chez Al-Jabalain, au stade Prince Abdulaziz bin Musaid bin Jalawi à Haïl.

La deuxième journée, le lundi 24 août, verra se disputer 5 rencontres, avec Al-Qadsiah qui recevra Al-Khaleej, au stade de la cité sportive Prince Saud bin Jalawi, et Al-Fateh, vice-champion de la précédente édition, qui accueillera Al-Ansar, tout juste promu en Roshn Saudi League, au stade Midan Tamweel Al-Awla à Al-Ahsa.

Quant à Al-Hilal, il se déplacera chez Al-Faisaly, tout juste promu en Roshn Saudi League, au stade de la cité sportive d'Al-Majmaah à Al-Majmaah, tandis qu'Al-Khaloud recevra Al-Okhdood, au stade du club Al-Hazm à Al-Rass, et qu'Al-Ittihad se rendra chez Damac à Khamis Mushait.

En revanche, Al-Nassr ne disputera son match de la première journée que le 18 décembre prochain, lorsqu'il se déplacera chez Al-Watan, tout juste promu en Roshn Saudi League, au stade de la cité sportive Roi Faisal à Jazan.