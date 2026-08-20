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Ligue Joy Elite : Al-Hazm débute la défense de son titre face à Al-Jabalain, et Al-Hilal et Al-Nassr affrontent les promus

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Damac U21 vs Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Al Faisaly U21 vs Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Watan U21 vs Al Nassr U21
Al Watan U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21 vs Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Jabalin U21 vs Al Hazem U21
Al Jabalin U21
Al Hazem U21
Arabie saoudite

La Ligue saoudienne des moins de 21 ans fait son retour pour sa deuxième édition

Une nouvelle saison et de nouvelles émotions attendent les amateurs de football en Arabie saoudite, avec le coup d'envoi des compétitions de la Joyy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans) lors de la saison 2026-2027.

La compétition, qui a connu un grand succès lors de sa première saison, entamera sa deuxième édition avec de nouvelles ambitions pour chaque équipe, entre ceux qui cherchent à rééditer la surprise du champion Al-Hazm et ceux qui craignent de tomber dans le piège d'Al-Shabab, qui a été relégué.

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  • Les matchs de la première journée du Jawwy Elite League

    Le match d'ouverture aura lieu le dimanche 23 août, lorsqu'Al-Ittifaq, en tête de la phase de championnat lors de la précédente édition, se déplacera sur le terrain d'Al-Tadamon, tout juste promu en Roshn Saudi League, au stade de la cité Prince Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid à Arar.

    Cette même journée verra se disputer 5 autres rencontres, avec le déplacement d'Al-Ahli sur le terrain d'Al-Feiha, au stade de la cité sportive d'Al-Majmaah à Al-Majmaah, tandis qu'Al-Taawoun accueillera Al-Najma à Buraydah, et qu'Al-Riyadh se rendra chez Al-Wehda, au stade de la cité sportive Roi Abdulaziz à La Mecque.

    Neom recevra également Al-Orobah, au stade du club Al-Watani à Tabuk, tandis qu'Al-Hazm, tenant du titre, se déplacera chez Al-Jabalain, au stade Prince Abdulaziz bin Musaid bin Jalawi à Haïl.

    La deuxième journée, le lundi 24 août, verra se disputer 5 rencontres, avec Al-Qadsiah qui recevra Al-Khaleej, au stade de la cité sportive Prince Saud bin Jalawi, et Al-Fateh, vice-champion de la précédente édition, qui accueillera Al-Ansar, tout juste promu en Roshn Saudi League, au stade Midan Tamweel Al-Awla à Al-Ahsa.

    Quant à Al-Hilal, il se déplacera chez Al-Faisaly, tout juste promu en Roshn Saudi League, au stade de la cité sportive d'Al-Majmaah à Al-Majmaah, tandis qu'Al-Khaloud recevra Al-Okhdood, au stade du club Al-Hazm à Al-Rass, et qu'Al-Ittihad se rendra chez Damac à Khamis Mushait.

    En revanche, Al-Nassr ne disputera son match de la première journée que le 18 décembre prochain, lorsqu'il se déplacera chez Al-Watan, tout juste promu en Roshn Saudi League, au stade de la cité sportive Roi Faisal à Jazan.

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  • Al-Hazem : le champion et un début théoriquement facile

    Il ne fait aucun doute que tous les regards seront tournés vers Al-Hazem, champion de la dernière édition de la Saudi Elite League, lorsqu'il entamera son parcours en se déplaçant sur la pelouse d'Al-Jabalain, au stade Prince Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi à Haïl.

    La rencontre paraît facile sur le papier pour Al-Hazem, d'autant plus qu'Al-Jabalain a beaucoup souffert la saison dernière en championnat saoudien des moins de 21 ans.

    Al-Jabalain a terminé la saison dernière à la dix-huitième place du classement, avec 22 points récoltés grâce à 7 victoires, un nul et 12 défaites, à seulement deux points d'Al-Adalah, premier relégué en Division des régions.

    Cependant, Al-Hazem lui-même n'a pas réalisé une saison exceptionnelle lors de la phase de championnat de la dernière édition, achevant cette phase à la neuvième place du classement, avec 33 points, issus de 10 victoires, 3 nuls et 7 défaites.

    Mais ce qui a distingué Al-Hazem, c'est sa maîtrise dans les phases éliminatoires, où il a écarté Al-Akhdoud lors du barrage, Al-Ettifaq, leader du championnat, en quart de finale, et Al-Hilal en demi-finale, avant de battre Al-Fateh en finale.

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  • Al Ahly : un début de rêve pour une saison différente

    Quant à Al-Ahli, il entame la nouvelle édition de la Roshn Saudi League en rêvant de ne pas revivre ce qu'il a connu la saison passée, lorsqu'il se rendra sur le terrain d'Al-Fayha, au stade de la cité sportive d'Al-Majma'ah.

    Al-Ahli a été l'une des mauvaises surprises de la saison dernière, souffrant tout au long de l'exercice de résultats en dents de scie, et se retrouvant à plus d'une reprise proche de la lutte pour échapper à la relégation.

    « Al-Raqi » a échoué à franchir la phase de championnat, ne serait-ce que vers les barrages, terminant à la quinzième place avec 24 points, récoltés en 6 victoires, 6 nuls et 8 défaites.

    À l'inverse, Al-Fayha a été l'une des bonnes surprises de la saison passée, réussissant à se qualifier pour la phase des barrages après avoir occupé la douzième place avec 29 points, issus de 8 victoires, 5 nuls et 7 défaites.

    Il est vrai qu'Al-Fayha a été éliminé des barrages face à Al-Qadisiyah, mais il a affiché un très bon niveau, notamment lors du match retour qu'il a été proche de remporter.

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  • Al Hilal : un début tonitruant en Roshan League

    De son côté, Al-Hilal débutera son parcours dans la Joy Elite League par un déplacement face à un autre promu, en se rendant chez Al-Faisaly, sur le terrain de la cité sportive de Majmaah.

    Fait étonnant, l'équipe d'Al-Hilal des moins de 21 ans entamera son parcours en Joy League exactement comme l'équipe première en Roshn League, lorsqu'elle avait reçu Al-Faisaly, également promu récemment, sur la pelouse de la Kingdom Arena, lors de la première journée.

    Les supporters espèrent que les jeunes d'Al-Hilal rééditeront l'exploit de leurs aînés, qui s'étaient imposés 4-2 face à Al-Faisaly, mais avec de meilleures prestations, de quoi les consoler du choc de la saison dernière en Joy League.

    Al-Hilal était le favori le plus proche du titre et a terminé la phase de championnat à la deuxième place, avec 40 points, récoltés grâce à 11 victoires, 7 nuls et 2 défaites, à une seule longueur d'Al-Ettifaq, leader.

    Malgré sa victoire dans le Clasico face à Al-Ittihad en quart de finale, « Al-Zaïm » a laissé filer le titre en s'inclinant face à Al-Hazm en demi-finale, après un match nul 2-2 à l'aller, avant une défaite au retour sur le score de 2-0.

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  • Al-Ittihad : les débuts face à Damac

    Par ailleurs, Al-Ittihad débute sa saison en Roshn Saudi League en se rendant sur la pelouse de Damac, au stade de ce dernier à Khamis Mushait.

    Al-Ittihad et Damac n'ont pas réalisé une bonne saison l'an dernier, au regard des attentes des supporters, en particulier « le Doyen », dont les performances ont été irrégulières tout au long de la saison, surtout dans la seconde moitié de celle-ci.

    Al-Ittihad a terminé la phase de championnat à la septième place avec 34 points, récoltés grâce à 10 victoires, 4 nuls et 6 défaites, mais a été éliminé dès les quarts de finale des phases à élimination directe, après sa défaite face à Al-Hilal sur le score cumulé de 3-2 sur les deux matchs.

    En revanche, Damac a beaucoup souffert tout au long de la saison, au point de terminer la phase de championnat à la dix-septième place avec 23 points, récoltés grâce à 6 victoires, 5 nuls et 9 défaites, avec seulement 3 points d'avance sur Al-Adalah, premier relégable.

    Le match constituera un test pour les deux équipes, afin de mesurer ce qu'elles pourront proposer lors de la nouvelle saison, notamment « les Tigres », dans un contexte marqué par le désir des supporters de réaliser des exploits exceptionnels.

  • Al-Nassr : une clôture tardive pour la journée

    À l'inverse, Al-Nassr clôturera la journée, en décembre prochain, lorsqu'il affrontera l'équipe promue Al-Watan, sur la pelouse du stade de la Cité sportive du roi Fayçal à Jazan.

    Al-Nassr aborde la nouvelle saison avec de nouvelles ambitions, après avoir perdu le cap vers le titre dans les dernières phases de la saison précédente, bien qu'il possédait un ensemble des meilleurs éléments de la compétition.

    Al-Nassr a terminé la saison précédente à la troisième place de la phase de championnat, avec 38 points, obtenus grâce à 11 victoires, 5 nuls et 4 défaites.

    La surprise est cependant venue des phases éliminatoires, où le club a été rapidement éliminé dès les quarts de finale, après une défaite face à Al-Fateh à l'aller et au retour sur un score cumulé de 7-3.

    Malgré la présence de talents de la valeur de Haïdar Abdelkrim, Abdelmalek Al-Jaber, Saad Haqawi, Assem Mohamed et d'autres, le club de la capitale a déçu les espoirs de ses supporters et a traversé des niveaux fluctuants tout au long de la saison.

    Les supporters d'Al-Nassr espèrent trouver de la part de leur équipe un rendement différent, lorsqu'elle entamera son parcours dans l'édition actuelle du championnat saoudien des moins de 21 ans.

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  • Système de ligue à poule unique pour l'élite

    Le championnat de la Joy Elite League se dispute avec la participation de 24 clubs, dont 20 clubs déjà présents la saison dernière, auxquels s'ajoutent 4 clubs promus depuis le championnat régional, en remplacement des 4 clubs relégués.

    La compétition se divise en deux phases principales : la première phase est la « phase de championnat », au cours de laquelle chaque équipe dispute 20 matchs, répartis à parts égales entre 10 matchs à domicile et 10 matchs à l'extérieur, selon le système de points habituel dans les grands championnats.

    La seconde phase est quant à elle la « phase des barrages », décisive, où les quatre premières équipes du classement se qualifient directement pour les quarts de finale. En revanche, les équipes classées de la cinquième à la douzième place disputent un barrage éliminatoire afin de déterminer l'autre quatuor des quarts de finale.

    À partir de la phase des barrages, les confrontations se disputent en élimination directe, en matchs aller-retour, jusqu'à la finale qui sacre le champion de la compétition lors d'une grande fête du football.

  • Les principaux enseignements de la saison dernière

    Il convient de rappeler que la saison dernière s'est achevée par le sacre d'Al-Hazm lors de la première édition de la Roshn Saudi League Elite, après sa victoire en finale face à Al-Fateh sur le score de 3-1.

    À l'inverse, quatre équipes ont été reléguées en Division régionale, après avoir occupé les quatre dernières places au classement lors de la phase de championnat : Al-Adalah, Al-Raed, Al-Bukayriyah et Al-Shabab.

    Sur le plan individuel, Bassam Al-Oraini, attaquant d'Al-Taawoun, a remporté le trophée de meilleur buteur de la compétition avec 20 réalisations, tandis qu'Abdullah Al-Muhaisen, gardien d'Al-Qadisiyah, a reçu le prix du meilleur gardien.

    De son côté, le site « Kooora » a désigné Abdulaziz Al-Jarmoush, la star d'Al-Hilal, comme meilleur joueur de la dernière édition de la Roshn Saudi League Elite, après les prestations remarquables qu'il a livrées avec « le Leader ».

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