Le même jour, Al-Ettifaq a signé une nouvelle large victoire en Joy Elite League, cette fois aux dépens d'Al-Wahda sur le score de six buts à zéro.
Cette large victoire a été rendue possible par 5 joueurs, chacun ayant inscrit un seul but, à savoir Hassan Al-Muslem, Abdullah Balhareth, Jalal Al-Salem et Mohammed Al-Issa, en plus d'un doublé signé Abdulrahman Al-Ruwaili.
Cette large victoire a propulsé Al-Ettifaq à la troisième place du classement, avec 9 points, à une longueur d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad, et à la différence de buts devant Al-Fateh, Al-Hilal et Al-Taawoun.
Il était naturel qu'Al-Ettifaq devance tous ses concurrents au niveau des buts, puisqu'il possède la meilleure attaque de la Joy Elite League après 4 journées, ayant inscrit 20 buts, soit une moyenne de 5 buts par match.
On ne peut ignorer le but de Mohammed Al-Issa, survenu à la 71e minute de la rencontre, lorsqu'il a dribblé des joueurs d'Al-Wahda de superbe manière avant de loger le ballon au fond des filets.
Al-Issa a marqué lors du quatrième match consécutif en Joy Elite League, s'illustrant ainsi par une performance historique, puisqu'il est le seul joueur à avoir marqué lors de toutes les journées de l'édition actuelle de la compétition.
L'attaquant d'Al-Ettifaq a atteint son septième but de la saison en cours dans le championnat saoudien des moins de 21 ans, continuant de creuser l'écart en tête du classement des buteurs devant Jefferson Ramos, attaquant d'Al-Fateh, et Ziyad Aba, star d'Al-Ahli, qui occupent la deuxième place avec 4 buts.