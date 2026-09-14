Le grand bénéficiaire de cette journée a été l'équipe d'Al-Ahli, qui a réussi à s'emparer de la première place du classement à la différence de buts marqués devant Al-Ittihad, profitant du report de la rencontre entre l'ancien leader, Al-Taawoun, et Al-Akhdoud, en décembre prochain.

Al-Ahli a signé une large victoire face à Al-Watan, qui disputait ses premiers matchs en Joy League d'élite, sur le score de 4-0, sur son terrain dans la ville de Djeddah.

Ziyad Aba Al-Ghayab n'a une nouvelle fois pas trouvé le chemin des filets avec les jeunes d'« Al-Raqi », les quatre buts d'Al-Ahli ayant été inscrits par Mohammed Al-Malki, Moussa Adam, Ramez Al-Attar et Yazid Al-Sharif, aux 16e, 41e, 61e et 70e minutes respectivement.

Al-Ahli s'est repris après son faux pas surprise lors de la journée précédente, quand il avait fait match nul contre Al-Jabalain sur le score de 2-2, portant ainsi son bilan à 3 victoires en 4 journées, pour s'installer en tête du classement avec 10 points, à la différence de buts marqués devant Al-Ittihad, et avec un point d'avance sur Al-Ittifaq, Al-Fateh, Al-Hilal et Al-Taawoun.

De son côté, Al-Watan s'est incliné lors de ses premiers matchs en Joy League d'élite, restant sans le moindre point, à la vingt-deuxième place du classement.