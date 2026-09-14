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فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account

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Ligue Joy d'élite : Al-Hilal venge les grands de la Roshan, Al-Nassr chute de nouveau et le sommet du classement se joue entre les deux pôles de Djeddah

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Hazem U21 vs Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Al Hilal U21
Neom U21
Al Nassr U21
Arabie saoudite

Une journée palpitante dans le championnat saoudien des moins de 21 ans

De nouvelles aventures palpitantes ont été vécues par les supporters du football saoudien, lors des matches de la quatrième journée de la Joy League d'élite (le championnat saoudien des moins de 21 ans), qui a été le théâtre de nombreuses surprises.

Onze matches ont été disputés lors de la quatrième journée de la Joy League d'élite, le dimanche et le lundi 13 et 14 septembre courant, et aucun d'entre eux n'a manqué de suspense.

  • Al Ahly rafle le sommet

    Le grand bénéficiaire de cette journée a été l'équipe d'Al-Ahli, qui a réussi à s'emparer de la première place du classement à la différence de buts marqués devant Al-Ittihad, profitant du report de la rencontre entre l'ancien leader, Al-Taawoun, et Al-Akhdoud, en décembre prochain.

    Al-Ahli a signé une large victoire face à Al-Watan, qui disputait ses premiers matchs en Joy League d'élite, sur le score de 4-0, sur son terrain dans la ville de Djeddah.

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    Ziyad Aba Al-Ghayab n'a une nouvelle fois pas trouvé le chemin des filets avec les jeunes d'« Al-Raqi », les quatre buts d'Al-Ahli ayant été inscrits par Mohammed Al-Malki, Moussa Adam, Ramez Al-Attar et Yazid Al-Sharif, aux 16e, 41e, 61e et 70e minutes respectivement.

    Al-Ahli s'est repris après son faux pas surprise lors de la journée précédente, quand il avait fait match nul contre Al-Jabalain sur le score de 2-2, portant ainsi son bilan à 3 victoires en 4 journées, pour s'installer en tête du classement avec 10 points, à la différence de buts marqués devant Al-Ittihad, et avec un point d'avance sur Al-Ittifaq, Al-Fateh, Al-Hilal et Al-Taawoun.

    De son côté, Al-Watan s'est incliné lors de ses premiers matchs en Joy League d'élite, restant sans le moindre point, à la vingt-deuxième place du classement.

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  • L'Ittihad remporte le sommet face à Al-Qadisiyah

    Si Al-Ahli avait entamé la quatrième journée en s'installant en tête de la Joy Elite League, Al-Ittihad a fait de même à sa clôture, en remportant le choc au sommet face à Al-Qadisiyah.

    Al-Ittihad a signé sa troisième victoire consécutive dans le championnat saoudien des moins de 21 ans, aux dépens d'Al-Qadisiyah sur le score de 2-0, à domicile à Djeddah.

    Les deux buts d'Al-Ittihad ont été inscrits par Nawaf Al-Jadaani et Ammar Al-Ghamdi aux 45e et 58e minutes de la rencontre, sans qu'Al-Qadisiyah ne parvienne à revenir au score.

    Cette victoire porte le total d'Al-Ittihad à 10 points, ce qui lui vaut la deuxième place au classement de la Joy Elite League, à la différence de buts marqués derrière Al-Ahli.

    En revanche, Al-Qadisiyah a subi sa deuxième défaite de la saison en cours, son total restant bloqué à 6 points, ce qui le place à la onzième position du classement.

  • Les jeunes d'Al-Hilal vengent les cadres en Roshan League

    Quant à Al Hilal, le club a signé une large victoire face à son hôte Neom sur le score de 4-0, dimanche, sur sa pelouse dans la capitale saoudienne Riyad.

    La rencontre a été marquée par le brio de l'attaquant tunisien Loued El Abidi, qui a inscrit les deuxième et troisième buts d'Al Hilal aux 10e et 45e minutes de jeu, tandis qu'Ahmed Ben Hamid a marqué le premier but et Ahmed Hamza le quatrième.

    Avec cette large victoire, les jeunes d'Al Hilal ont pris leur revanche pour l'équipe première, qui avait subi une défaite surprise face à Neom sur un score de deux buts à zéro, lundi dernier, sur la pelouse du Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

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    Cette défaite était la première subie par l'équipe première lors de la saison en cours de la Roshn Saudi League, et dans la compétition de manière générale depuis 47 matchs, une série entamée lors de l'avant-dernière saison, et après 39 matchs sans défaite sous les ordres de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

    Ce n'était pas là le seul intérêt de cette victoire, car ce succès a ramené « le Leader » dans la course, portant son total à 9 points, avec lesquels il occupe la cinquième place au classement, à une longueur d'Al Ahli et d'Al Ittihad, les leaders.

    Quant à Neom, le club a concédé sa première défaite cette saison, après avoir remporté un match précédent et fait match nul dans un autre, son total s'arrêtant ainsi à 4 points, avec lesquels il occupe la quatorzième place au classement.

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  • Al-Nassr chute à nouveau

    De l'autre côté de la capitale saoudienne, Al-Nassr a poursuivi sa série de résultats négatifs en Joy League Elite, après avoir subi une nouvelle défaite surprise sur son terrain face à son hôte Al-Feiha, sur le score de 3-2.

    Le plus étrange est que les jeunes d'« Al-Alami » ont réussi à mener au score par un doublé, grâce à Youssef Al-Tahan et Abdulrahman Al-Anazi respectivement aux 19e et 28e minutes.

    Et bien que le temps réglementaire de la première période se soit terminé sur un avantage d'Al-Nassr par deux buts à zéro, Al-Feiha a réussi à égaliser avec deux buts en 3 minutes dans le temps additionnel de cette même mi-temps, par l'intermédiaire de Mohammed Al-Duwaish et Moaz Al-Habib.

    Et à 8 minutes de la fin de la rencontre, Fahad Al-Hubaishi a inscrit le but de la victoire, un but assassin pour l'équipe d'Al-Feiha, les joueurs d'Al-Nassr échouant à revenir au score.

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    Cette défaite est la deuxième consécutive que subit l'équipe d'Al-Nassr des moins de 21 ans lors de la saison actuelle de la Joy League Elite, bien qu'elle n'ait disputé que 3 matches seulement, ayant perdu face à Al-Fateh lors de la journée précédente sur le score de 2-1.

    Et au lieu de retrouver le rang des grands, l'équipe d'Al-Nassr est retombée à la quinzième place au classement, avec seulement 3 points, une place qui ne qualifie pas pour participer aux phases éliminatoires en fin de saison.

    En revanche, Al-Fateh a réussi à bondir à la quatrième place au classement, avec 9 points, récoltés grâce à 3 victoires, pour une seule défaite face au leader Al-Ahli.

  • Al-Ettifaq : la meilleure attaque

    Le même jour, Al-Ettifaq a signé une nouvelle large victoire en Joy Elite League, cette fois aux dépens d'Al-Wahda sur le score de six buts à zéro.

    Cette large victoire a été rendue possible par 5 joueurs, chacun ayant inscrit un seul but, à savoir Hassan Al-Muslem, Abdullah Balhareth, Jalal Al-Salem et Mohammed Al-Issa, en plus d'un doublé signé Abdulrahman Al-Ruwaili.

    Cette large victoire a propulsé Al-Ettifaq à la troisième place du classement, avec 9 points, à une longueur d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad, et à la différence de buts devant Al-Fateh, Al-Hilal et Al-Taawoun.

    Il était naturel qu'Al-Ettifaq devance tous ses concurrents au niveau des buts, puisqu'il possède la meilleure attaque de la Joy Elite League après 4 journées, ayant inscrit 20 buts, soit une moyenne de 5 buts par match.

    On ne peut ignorer le but de Mohammed Al-Issa, survenu à la 71e minute de la rencontre, lorsqu'il a dribblé des joueurs d'Al-Wahda de superbe manière avant de loger le ballon au fond des filets.

    Al-Issa a marqué lors du quatrième match consécutif en Joy Elite League, s'illustrant ainsi par une performance historique, puisqu'il est le seul joueur à avoir marqué lors de toutes les journées de l'édition actuelle de la compétition.

    L'attaquant d'Al-Ettifaq a atteint son septième but de la saison en cours dans le championnat saoudien des moins de 21 ans, continuant de creuser l'écart en tête du classement des buteurs devant Jefferson Ramos, attaquant d'Al-Fateh, et Ziyad Aba, star d'Al-Ahli, qui occupent la deuxième place avec 4 buts.

  • Al-Fateh refuse de revivre le cauchemar de la finale

    Quant à lundi, il a été marqué par un match emblématique, opposant les équipes d'Al-Hazm et d'Al-Fateh, les deux finalistes de la précédente édition de la Ligue Joy des élites.

    Alors qu'Al-Hazm avait réussi à remporter la finale il y a quatre mois, Al-Fateh a pu prendre sa revanche cette fois-ci en s'imposant sur le score de 2-1, malgré la tenue du match sur la pelouse du tenant du titre à Ar-Rass.

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    Les deux buts d'Al-Fateh ont été inscrits par Mohamed Al-Jaziri et Santos aux 9e et 47e minutes respectivement, tandis que l'unique but d'Al-Hazm est revenu à Amadou Diang à la 55e minute.

    Cette victoire a propulsé Al-Fateh à la quatrième place du classement du championnat saoudien des moins de 21 ans avec 9 points, à une longueur d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad, les leaders.

    En revanche, Al-Hazm a subi sa deuxième défaite de la saison en cours, son total s'arrêtant à 3 points, ce qui lui vaut la seizième place au classement.

  • Résultats des autres matchs de la quatrième journée de la Joy Elite League

    Dans les autres rencontres, Al-Khaleej a fait match nul sur sa pelouse de Sayhat face à son hôte Damac, sur le score de 2-2, tandis qu'Al-Riyadh s'est imposé face à Al-Tadamon sur un score de deux buts à zéro dans la capitale saoudienne.

    Al-Kholood a battu son hôte Al-Najma sur le plus petit des scores, au stade de l'Administration de l'Éducation à Onaizah, alors qu'Al-Orobah s'est incliné face à son hôte Al-Faisaly sur un but à zéro, et qu'Al-Ansar a fait match nul face à Al-Jabalain sur le score d'un but partout.

    En revanche, une seule rencontre a été reportée, entre Al-Akhdoud et Al-Taawoun, sur la pelouse du premier à Najran, au 21 décembre prochain.

  • Résumé de la quatrième journée du Joy Elite League

    De manière générale, 11 matches ont été disputés lors de la quatrième journée de la Roshn Saudi League, dont 9 se sont soldés par une victoire, contre seulement deux nuls : entre Al-Khaleej et Damac 2-2, et Al-Ansar face à Al-Jabalain un but partout.

    Au cours de ces 11 rencontres, 34 buts ont été inscrits, soit une moyenne de plus de 3 buts par match, un ratio extrêmement élevé.

    Al-Ettifaq a été l'équipe au bilan offensif le plus prolifique de cette journée, après avoir marqué 6 buts dans les filets d'Al-Wehda.

    Sur le plan individuel, seuls deux joueurs sont parvenus à inscrire plus d'un but : le Tunisien Loued Elabidi, attaquant d'Al-Hilal, et Abderrahmane Al-Rowaili, joueur d'Al-Ettifaq.