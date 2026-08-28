Ligue Europa, les adversaires de la Juventus : tous les matches à domicile et à l’extérieur

Real Sociedad — 8e de Liga. Elle a remporté la Coupe du Roi en battant l’Atlético de Madrid en finale aux tirs au but : quatrième triomphe dans la compétition. La star de l’équipe est Mikel Oyarzabal : capitaine, attaquant et symbole de l’équipe, ainsi qu’élément incontournable de l’équipe d’Espagne championne du monde.





AZ Alkmaar — 7e d’Eredivisie. Il a remporté la KNVB Beker en dominant le NEC Nimègue 5-1 en finale et en décrochant le cinquième titre de son histoire. À l’AZ joue Peer Koopmeiners : le frère de Teun, milieu de terrain de la Juventus, est l’un des piliers irremplaçables de l’entrejeu.





Rennes — 6e de Ligue 1. Éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de France, où il a été battu par Marseille. Le joueur le plus important est Estéban Lepaul, qui a été le meilleur buteur de la Ligue 1 2025-2026.





Ferencváros — 2e du championnat hongrois (NB I). Il a remporté la Magyar Kupa, décrochant le 25e trophée national dans la compétition. Dans l’équipe hongroise figure Naby Keïta, milieu de terrain guinéen passé par Liverpool.





Omonia Nicosie — champion de Chypre, avec le 22e titre national. En Coupe de Chypre, il a été éliminé en quarts de finale ; le trophée est revenu à Pafos.





Celta Vigo — 6e de Liga, se qualifiant pour la Ligue Europa. En Coupe du Roi, il a été éliminé en seizièmes de finale par Albacete. La star est Iago Aspas, attaquant et leader incontesté, l’homme des records et la référence technique et émotionnelle de l’équipe. Il y a aussi Marcos Alonso, défenseur expérimenté avec un passé en Premier League et en Serie A (Fiorentina).





NEC Nimègue — 3e d’Eredivisie, meilleur classement de son histoire dans l’élite. Finaliste de la KNVB Beker, il s’est incliné 5-1 contre l’AZ Alkmaar. En attaque, il y a Koki Ogawa, Japonais, point de référence offensif de l’équipe. En défense, l’expérimenté Bram Nuytinck, ancien défenseur central de l’Udinese et de la Sampdoria, et leader de l’arrière-garde.





Hapoël Be’er Sheva — champion d’Israël, en décrochant le cinquième titre national. Il a également atteint la finale de la State Cup, perdue 2-1 contre le Maccabi Tel Aviv.



