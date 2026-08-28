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Gianluca Minchiotti

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Ligue Europa, les adversaires de la Juventus : tous les matches à domicile et à l’extérieur

Juventus FC
Ligue Europa

Toutes les adversaires de la Juventus lors de la phase de ligue de l’Europa League

Le tirage au sort de la phase de championnat de l'Europa League, qui concerne deux équipes italiennes, la Juventus et l'AC Milan, a été effectué aujourd'hui dans la Principauté de Monaco.


La Juventus affrontera : Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia Nicosie, Celta Vigo, NEC et Hapoel Be'er-Sheva.


La Juventus recevra la Real Sociedad, Rennes, l'Omonia et le NEC, et se déplacera sur les terrains de l'AZ Alkmaar, de Ferencvaros, du Celta Vigo et de l'Hapoel Be'er-Sheva.



  • LES ADVERSAIRES

    Real Sociedad — 8e de Liga. Elle a remporté la Coupe du Roi en battant l’Atlético de Madrid en finale aux tirs au but : quatrième triomphe dans la compétition. La star de l’équipe est Mikel Oyarzabal : capitaine, attaquant et symbole de l’équipe, ainsi qu’élément incontournable de l’équipe d’Espagne championne du monde.


    AZ Alkmaar — 7e d’Eredivisie. Il a remporté la KNVB Beker en dominant le NEC Nimègue 5-1 en finale et en décrochant le cinquième titre de son histoire. À l’AZ joue Peer Koopmeiners : le frère de Teun, milieu de terrain de la Juventus, est l’un des piliers irremplaçables de l’entrejeu.


    Rennes — 6e de Ligue 1. Éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de France, où il a été battu par Marseille. Le joueur le plus important est Estéban Lepaul, qui a été le meilleur buteur de la Ligue 1 2025-2026.


    Ferencváros — 2e du championnat hongrois (NB I). Il a remporté la Magyar Kupa, décrochant le 25e trophée national dans la compétition. Dans l’équipe hongroise figure Naby Keïta, milieu de terrain guinéen passé par Liverpool.


    Omonia Nicosie — champion de Chypre, avec le 22e titre national. En Coupe de Chypre, il a été éliminé en quarts de finale ; le trophée est revenu à Pafos.


    Celta Vigo — 6e de Liga, se qualifiant pour la Ligue Europa. En Coupe du Roi, il a été éliminé en seizièmes de finale par Albacete. La star est Iago Aspas, attaquant et leader incontesté, l’homme des records et la référence technique et émotionnelle de l’équipe. Il y a aussi Marcos Alonso, défenseur expérimenté avec un passé en Premier League et en Serie A (Fiorentina).


    NEC Nimègue — 3e d’Eredivisie, meilleur classement de son histoire dans l’élite. Finaliste de la KNVB Beker, il s’est incliné 5-1 contre l’AZ Alkmaar. En attaque, il y a Koki Ogawa, Japonais, point de référence offensif de l’équipe. En défense, l’expérimenté Bram Nuytinck, ancien défenseur central de l’Udinese et de la Sampdoria, et leader de l’arrière-garde.


    Hapoël Be’er Sheva — champion d’Israël, en décrochant le cinquième titre national. Il a également atteint la finale de la State Cup, perdue 2-1 contre le Maccabi Tel Aviv.


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