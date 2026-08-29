Le calendrier des matches de la Juventus pour la phase de championnat de la Ligue Europa 2026/27 est officiel. La Juventus fera ses débuts à domicile contre le NEC le jeudi 17 septembre à 21 heures. Le dernier rendez-vous, toujours à domicile, à l’Allianz Stadium, aura lieu contre la Real Sociedad le 28 janvier.
AFP
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Ligue Europa, le calendrier de la Juventus : débuts contre le NEC, dernier match à domicile contre la Real Sociedad
LE CALENDRIER DE LA JUVENTUS
JOURNÉE 1
Juventus-NEC, jeudi 17 septembre à 21h00
JOURNÉE 2
Celta Vigo-Juventus, jeudi 15 octobre, à 21h00
JOURNÉE 3
Juventus-Rennes, jeudi 22 octobre à 18h45
JOURNÉE 4
AZ Alkmaar-Juventus, jeudi 5 novembre à 21h00
JOURNÉE 5
Juventus-Omonia Nicosie, jeudi 26 novembre à 21h00
JOURNÉE 6
Hapoel Beer-Sheva-Juventus, jeudi 10 décembre à 18h45
JOURNÉE 7
Ferencvaros-Juventus, jeudi 21 janvier 2027 à 18h45
JOURNÉE 8
Juventus-Real Sociedad, jeudi 28 janvier 2027 à 21h00
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