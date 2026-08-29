Ligue Europa, le calendrier de la Juventus : débuts contre le NEC, dernier match à domicile contre la Real Sociedad

Le calendrier des matches de la Juventus pour la phase de championnat de la Ligue Europa 2026/27 est officiel. La Juventus fera ses débuts à domicile contre le NEC le jeudi 17 septembre à 21 heures. Le dernier rendez-vous, toujours à domicile, à l’Allianz Stadium, aura lieu contre la Real Sociedad le 28 janvier.