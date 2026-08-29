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Ligue Europa, le calendrier de la Juventus : débuts contre le NEC, dernier match à domicile contre la Real Sociedad

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Ligue Europa

Le calendrier de la Juventus lors de la phase de championnat de la Ligue Europa 2026-2027.

Le calendrier des matches de la Juventus pour la phase de championnat de la Ligue Europa 2026/27 est officiel. La Juventus fera ses débuts à domicile contre le NEC le jeudi 17 septembre à 21 heures. Le dernier rendez-vous, toujours à domicile, à l’Allianz Stadium, aura lieu contre la Real Sociedad le 28 janvier.

  • LE CALENDRIER DE LA JUVENTUS

    JOURNÉE 1

    Juventus-NEC, jeudi 17 septembre à 21h00


    JOURNÉE 2

    Celta Vigo-Juventus, jeudi 15 octobre, à 21h00


    JOURNÉE 3

    Juventus-Rennes, jeudi 22 octobre à 18h45


    JOURNÉE 4

    AZ Alkmaar-Juventus, jeudi 5 novembre à 21h00


    JOURNÉE 5

    Juventus-Omonia Nicosie, jeudi 26 novembre à 21h00


    JOURNÉE 6

    Hapoel Beer-Sheva-Juventus, jeudi 10 décembre à 18h45


    JOURNÉE 7

    Ferencvaros-Juventus, jeudi 21 janvier 2027 à 18h45


    JOURNÉE 8

    Juventus-Real Sociedad, jeudi 28 janvier 2027 à 21h00

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