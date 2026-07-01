L’Ataturk Spor Kompleksi de Bursa – un complexe sportif aux allures de crocodile – accueillera lundi 28 septembre le match Turquie-Italie, deuxième sortie des Azzurri dans le cadre de la cinquième édition de la Ligue des Nations de l’UEFA. Placés dans le Groupe 1 de la Ligue A, les Azzurri feront leurs débuts dans le tournoi vendredi 25 septembre face à la Belgique au Stade olympique de Rome, avant de s’envoler pour la France, où ils défieront les Bleus vendredi 2 octobre. Lundi 5 octobre, la Nazionale refera face à la Turquie au stade Renato Dall’Ara de Bologne pour clore la première partie de la saison internationale. Elle achèvera ensuite son parcours dans le groupe en novembre, avec les deux dernières rencontres : en France le 12 (lieu à déterminer) puis en Belgique le 15 à Bruxelles.



