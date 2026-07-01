L’Ataturk Spor Kompleksi de Bursa – un complexe sportif aux allures de crocodile – accueillera lundi 28 septembre le match Turquie-Italie, deuxième sortie des Azzurri dans le cadre de la cinquième édition de la Ligue des Nations de l’UEFA. Placés dans le Groupe 1 de la Ligue A, les Azzurri feront leurs débuts dans le tournoi vendredi 25 septembre face à la Belgique au Stade olympique de Rome, avant de s’envoler pour la France, où ils défieront les Bleus vendredi 2 octobre. Lundi 5 octobre, la Nazionale refera face à la Turquie au stade Renato Dall’Ara de Bologne pour clore la première partie de la saison internationale. Elle achèvera ensuite son parcours dans le groupe en novembre, avec les deux dernières rencontres : en France le 12 (lieu à déterminer) puis en Belgique le 15 à Bruxelles.
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Ligue des Nations : la rencontre Turquie-Italie est programmée à l’Atatürk Spor Kompleksi de Bursa le 28 septembre
LE CALENDRIER DES AZZURRI
LE CALENDRIER DES AZZURRI DANS LE GROUPE A1
25 septembre 2026 (20 h 45) : Italie - Belgique, Stadio Olimpico, Rome
28 septembre 2026 (20 h 45) : Turquie - Italie – Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 octobre 2026 (20 h 45) : France - Italie – Stade de France, Saint-Denis
5 octobre 2026 (20 h 45) : Italie - Turquie - Stade Renato Dall’Ara, Bologne
12 novembre 2026 (20 h 45) : Italie - France - Lieu à déterminer
15 novembre 2026 (20 h 45) : Belgique - Italie - Stade Roi Baudouin, Bruxelles
L’objectif est désormais clair : atteindre les quarts de finale.
Les deux premiers du classement accéderont aux quarts de finale, le quatrième sera relégué en Ligue B et le troisième devra disputer un barrage de maintien contre l’un des deuxièmes de Ligue B. Les quarts de finale et les barrages sont programmés en mars 2027, tandis que la phase finale se tiendra en juin 2027.