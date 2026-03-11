Ligue des champions, règles et suspensions : quand les cartons jaunes sont-ils effacés ?

En Ligue des champions, le chiffre trois est déterminant. Le décompte des avertissements commence dès le début de la phase de groupes : dès qu'un joueur reçoit son troisième carton jaune, il est automatiquement suspendu pour un match. Pour cela, il faut que les cartons jaunes n'aient pas entraîné d'expulsion au cours d'un même match, car un carton jaune-rouge entraîne de toute façon une suspension d'un match.

Le contingent de cartons jaunes est ensuite effacé après les quarts de finale. Cette règle vise à éviter qu'un joueur professionnel ne rate la finale uniquement à cause d'une suspension pour cartons jaunes. Comme il ne reste plus que les deux demi-finales après cette phase, le chemin vers la finale est dégagé en termes de cartons. Une suspension pour la finale ne peut donc avoir lieu que si un joueur reçoit un carton jaune-rouge lors du match retour de la demi-finale ou s'il est suspendu pour plusieurs matchs en raison d'un carton rouge.

Kimmich et Olise pourraient toutefois encourir une sanction encore plus sévère. Après tout, le FC Bayern a renoncé à prendre tous les risques à Bergame. Dayot Upamecano était certes le troisième joueur à avoir reçu un carton jaune avant le match, mais il n'a pas reçu d'autre avertissement.