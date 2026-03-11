Goal.com
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-MAINZAFP

Ligue des champions, règles et suspensions : quand les cartons jaunes sont-ils effacés ?

Michael Olise et Joshua Kimmich, du Bayern Munich, ont chacun reçu un carton jaune lors du match aller des huitièmes de finale contre l'Atalanta Bergame et sont donc suspendus pour le match retour. Mais quand les cartons jaunes sont-ils effacés dans la Ligue des champions ? Vous trouverez ici la règle applicable.

Après la victoire écrasante 6-1 contre l'Atalanta Bergame, Michael Olise et Joshua Kimmich sont également sous les feux de la rampe. Tous deux ont reçu un carton jaune pour avoir fait perdre du temps et sont donc suspendus pour le match retour. Ils ne risquent donc pas de suspension lors des quarts de finale, car ils pourront y participer sans encombre. Mais quand un joueur est-il suspendu ? Et quand les cartons sont-ils annulés en Ligue des champions ?

SPOX vous explique tout !

    En Ligue des champions, le chiffre trois est déterminant. Le décompte des avertissements commence dès le début de la phase de groupes : dès qu'un joueur reçoit son troisième carton jaune, il est automatiquement suspendu pour un match. Pour cela, il faut que les cartons jaunes n'aient pas entraîné d'expulsion au cours d'un même match, car un carton jaune-rouge entraîne de toute façon une suspension d'un match.

    Le contingent de cartons jaunes est ensuite effacé après les quarts de finale. Cette règle vise à éviter qu'un joueur professionnel ne rate la finale uniquement à cause d'une suspension pour cartons jaunes. Comme il ne reste plus que les deux demi-finales après cette phase, le chemin vers la finale est dégagé en termes de cartons. Une suspension pour la finale ne peut donc avoir lieu que si un joueur reçoit un carton jaune-rouge lors du match retour de la demi-finale ou s'il est suspendu pour plusieurs matchs en raison d'un carton rouge.

    Kimmich et Olise pourraient toutefois encourir une sanction encore plus sévère. Après tout, le FC Bayern a renoncé à prendre tous les risques à Bergame. Dayot Upamecano était certes le troisième joueur à avoir reçu un carton jaune avant le match, mais il n'a pas reçu d'autre avertissement.

  • champions league logoGetty Images

    Ligue des champions : la retransmission

  • Ligue des champions 2025/26 : le tableau du tournoi

    huitièmes de finaleQuarts de finaleDemi-finalesFinale
    AF1 : PSG vs FC Chelsea   
    AF2 : Galatasaray vs FC LiverpoolVF1 : PSG ou Chelsea vs Galatasaray ou Liverpool  
    AF3 : Real Madrid vs Manchester City HF1 : vainqueur VF1 vs vainqueur VF2 
    AF4 : Atalanta Bergame vs FC Bayern MunichVF2 : Real ou City vs Atalanta ou Bayern F : Vainqueur HF1 vs Vainqueur HF2
    AF5 : Newcastle United vs FC Barcelone   
    AF6 : Atlético Madrid vs Tottenham HotspurVF3 : Newcastle ou Barcelone vs Atlético ou TottenhamHF2 : Vainqueur VF3 vs Vainqueur VF4 
    AF7 : Bodö/Glimt vs Sporting Lisbonne   
    AF8 : Bayer Leverkusen vs FC ArsenalVF4 : Bodö/Glimt ou Sporting contre Leverkusen ou Arsenal 
