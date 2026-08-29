Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Ligue des champions, le calendrier de Napoli : pour Allegri, le premier match est contre Arsenal

SSC Naples
Ligue des Champions

Tous les matchs de Napoli dans la phase de championnat de la Ligue des champions

Le calendrier des rendez-vous qui attendent Napoli lors de la phase de ligue de l’UEFA Champions League 2026/27 est officiel. L’équipe de Massimiliano Allegri débutera au Maradona contre Arsenal, avant de terminer avec les deux dernières rencontres face aux deux équipes du quatrième chapeau : lors de la septième journée, le duel contre Sabah, puis lors de l’ultime journée, à domicile, contre les Vikings. À noter le double déplacement de novembre, d’abord sur le terrain de Porto puis sur celui de Manchester City.


  • LE CALENDRIER DE NAPOLI

    JOURNÉE 1

    9 septembre - 21h00 - Napoli-Arsenal


    JOURNÉE 2

    13 octobre - 21h00 Villarreal-Napoli


    JOURNÉE 3

    20 octobre - 21h00 Napoli-Bodo


    JOURNÉE 4

    4 novembre - 21h00 - Porto-Napoli


    JOURNÉE 5

    24 novembre - 21h00 - Manchester City-Napoli


    JOURNÉE 6

    8 décembre - 21h00 - Napoli-Bruges


    JOURNÉE 7

    20 janvier - 18h45 - Sabah-Napoli


    JOURNÉE 8

    27 janvier - 21h00 - Napoli-Viking




    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
Como crest
Como
COM