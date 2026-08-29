Le calendrier des rendez-vous qui attendent Naples lors de la phase de ligue de l’UEFA Champions League 2026/27 est officiel. L’équipe de Massimiliano Allegri débutera au Maradona contre Arsenal avant de terminer avec les deux dernières rencontres face aux deux équipes du chapeau 4 : lors de la septième journée, le duel contre Sabah, puis lors de l’ultime journée, à domicile contre les Vikings. À signaler, le double déplacement de novembre, d’abord sur le terrain de Porto puis sur celui de Manchester City.



