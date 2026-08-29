Le calendrier des rendez-vous qui attendent Naples lors de la phase de ligue de l’UEFA Champions League 2026/27 est officiel. L’équipe de Massimiliano Allegri débutera au Maradona contre Arsenal avant de terminer avec les deux dernières rencontres face aux deux équipes du chapeau 4 : lors de la septième journée, le duel contre Sabah, puis lors de l’ultime journée, à domicile contre les Vikings. À signaler, le double déplacement de novembre, d’abord sur le terrain de Porto puis sur celui de Manchester City.
Traduit par
Ligue des champions, le calendrier de Naples : pour Allegri, le premier match est contre Arsenal
LE CALENDRIER DE NAPOLI
JOURNÉE 1
9 septembre - 21h00 - Napoli-Arsenal
JOURNÉE 2
13 octobre - 21h00 Villarreal-Napoli
JOURNÉE 3
20 octobre - 21h00 Napoli-Bodo
JOURNÉE 4
4 novembre - 21h00 - Porto-Napoli
JOURNÉE 5
24 novembre - 21h00 - Manchester City-Napoli
JOURNÉE 6
8 décembre - 21h00 - Napoli-Bruges
JOURNÉE 7
20 janvier - 18h45 - Sabah-Napoli
JOURNÉE 8
27 janvier - 21h00 - Napoli-Viking
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles