Ligue des champions, le calendrier de la Roma : Gasperini débute en Turquie et termine à domicile contre Lille

Le calendrier des rendez-vous qui attendent la Roma lors de la phase de championnat de l’UEFA Champions League 2026/27 est officiel. La Roma connaît enfin son parcours : elle affrontera des adversaires de très haut niveau comme le Real Madrid, les actuels champions du PSG et Manchester United. La phase de championnat de la Ligue des champions 2026/27 débutera le 8 septembre et l’UEFA a communiqué l’intégralité du calendrier. L’équipe de Gian Piero Gasperini commencera le 10 septembre sur la pelouse du Fenerbahçe.