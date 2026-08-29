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Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Ligue des champions, le calendrier de la Roma : Gasperini débute en Turquie et termine à domicile contre Lille

Roma
Ligue des Champions

Toutes les dates des matches de la Roma lors de la phase de championnat de la Ligue des champions

Le calendrier des rendez-vous qui attendent la Roma lors de la phase de championnat de l’UEFA Champions League 2026/27 est officiel. La Roma connaît enfin son parcours : elle affrontera des adversaires de très haut niveau comme le Real Madrid, les actuels champions du PSG et Manchester United. La phase de championnat de la Ligue des champions 2026/27 débutera le 8 septembre et l’UEFA a communiqué l’intégralité du calendrier. L’équipe de Gian Piero Gasperini commencera le 10 septembre sur la pelouse du Fenerbahçe.

  • LE CALENDRIER DE LA ROMA

    JOURNÉE 1

    Fenerbahce–Roma — jeudi 10 septembre, 18h45


    JOURNÉE 2

    Roma–Real Madrid — mercredi 14 octobre, 21h00


    JOURNÉE 3

    Roma–Slovan Bratislava — mardi 20 octobre, 21h00


    JOURNÉE 4

    Manchester United–Roma — mardi 3 novembre


    JOURNÉE 5

    PSG–Roma — mercredi 25 novembre, 21h00


    JOURNÉE 6

    Roma–Sporting Club — mardi 8 décembre


    JOURNÉE 7

    AEK Athènes–Roma — mardi 19 janvier, 21h00


    JOURNÉE 8

    Roma–Lille — mercredi 27 janvier, 21h00




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