Le calendrier des rendez-vous qui attendent la Roma lors de la phase de championnat de l’UEFA Champions League 2026/27 est officiel. La Roma connaît enfin son parcours : elle affrontera des adversaires de très haut niveau comme le Real Madrid, les actuels champions du PSG et Manchester United. La phase de championnat de la Ligue des champions 2026/27 débutera le 8 septembre et l’UEFA a communiqué l’intégralité du calendrier. L’équipe de Gian Piero Gasperini commencera le 10 septembre sur la pelouse du Fenerbahçe.
Calciomercato/Getty Images
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Ligue des champions, le calendrier de la Roma : Gasperini débute en Turquie et termine à domicile contre Lille
LE CALENDRIER DE LA ROMA
JOURNÉE 1
Fenerbahce–Roma — jeudi 10 septembre, 18h45
JOURNÉE 2
Roma–Real Madrid — mercredi 14 octobre, 21h00
JOURNÉE 3
Roma–Slovan Bratislava — mardi 20 octobre, 21h00
JOURNÉE 4
Manchester United–Roma — mardi 3 novembre
JOURNÉE 5
PSG–Roma — mercredi 25 novembre, 21h00
JOURNÉE 6
Roma–Sporting Club — mardi 8 décembre
JOURNÉE 7
AEK Athènes–Roma — mardi 19 janvier, 21h00
JOURNÉE 8
Roma–Lille — mercredi 27 janvier, 21h00
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