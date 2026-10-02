Journée de Ligue des champions féminine de l’UEFA en demi-teinte pour les équipes italiennes, qui repartent au total avec une victoire, un nul et une défaite. La première à entrer en scène est la Juventus, qui s’impose 3-0 en Suède, sur le terrain de Häcken, effaçant ainsi la défaite concédée lors de son entrée en lice au Stadium contre Benfica. Tatiana Pinto, auteure du 100e but de la Juventus en Ligue des champions féminine de l’UEFA, Emma Stolen Godo et Alba Redondo ont trouvé le chemin des filets.