Journée de Ligue des champions féminine de l’UEFA en demi-teinte pour les équipes italiennes, qui repartent au total avec une victoire, un nul et une défaite. La première à entrer en scène est la Juventus, qui s’impose 3-0 en Suède, sur le terrain de Häcken, effaçant ainsi la défaite concédée lors de son entrée en lice au Stadium contre Benfica. Tatiana Pinto, auteure du 100e but de la Juventus en Ligue des champions féminine de l’UEFA, Emma Stolen Godo et Alba Redondo ont trouvé le chemin des filets.
Ligue des champions féminine de l’UEFA : la Juventus s’impose, la Roma s’incline, l’Inter fait match nul. Le point après la deuxième journée
ROMA, LOURDE DÉFAITE CONTRE LE BARCELONE
Dans le deuxième match de ce mercredi, lourde défaite pour la Roma de Piovani, battue au Tre Fontane 6-0 par le FC Barcelone. Même sans Alexia Putellas, partie à London City Lionesses, le Barça reste l’équipe à battre pour la victoire finale : Hansen et Pina ont marqué, toutes deux auteurs d’un doublé, ainsi que Pajor, auxquels s’ajoute le but contre son camp d’Oladipo.
L’Inter se sauve dans le temps additionnel
Point important pour l’Inter, sur la pelouse de l’Austria Vienne. Au Franz-Horr-Stadion, le match se termine sur le score de 1-1, l’équipe de Sassarini trouvant le but de l’égalisation sur la dernière action de la rencontre grâce à Ivana Andrés. Après 180 minutes, l’Inter compte 4 points au classement, la Juventus 3, la Roma 1 (en vertu du match nul lors de ses débuts contre l’OH Leuven).
Barcelone, seule équipe à plein de points
Après deux journées, une seule équipe affiche un bilan parfait, Barcelone, avec 6 points. Derrière, avec 4 points, on retrouve Lyon, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Arsenal, l’Inter et Chelsea. Hacken et Servette ferment la marche avec 0 point. À l’issue de la phase de ligue, les quatre premiers accèdent directement aux quarts de finale, les équipes classées entre la cinquième et la douzième place disputeront un barrage. Seront éliminées celles qui termineront entre la 13e et la 18e place.
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