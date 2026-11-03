Ligue des champions EN DIRECT : Galatasaray-Stuttgart, Shakhtar-Sporting, Atlético de Madrid-Bayern Munich, Barcelone-Aston Villa, Bodø/Glimt-Lille, LASK-Slovan Bratislava, Villarreal-PSG

Après une semaine de pause, qui a coïncidé en Serie A avec la première journée de championnat disputée en milieu de semaine, la Ligue des champions reprend avec les 7 matches au programme de la 4e journée (en plus des deux rencontres de l’Inter et de la Roma). Ces matches commencent déjà à compter pour dessiner le classement de la phase de ligue.
La soirée s’ouvre à 18 h 45 avec Galatasaray-Stuttgart et Shakhtar-Sporting Lisbonne. Les grandes affiches et les confrontations riches en émotions ne manquent pas, notamment Atlético Madrid-Bayern Munich, Barcelone-Aston Villa et Villarreal-PSG.