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Ligue des champions : Atlético-United 2-0, le Barça en passe quatre. Le Bayern tenu en échec 3-3 par le Viking à la surprise générale

Ligue des Champions

Les résultats de la deuxième journée de la Ligue des champions.

La Ligue des champions est de retour. Aujourd’hui et demain, les équipes disputent la deuxième journée de la phase de ligue de l’édition 2026/2027 : ce soir, l’Inter et Napoli subissent une nouvelle défaite, après leursrevers lors de la première journée. Battue 2-1 au Bernabéu par le Real Madrid, l’Inter s’effondre à San Siro face aux Belges du Club Bruges, eux aussi battus lors de leur premier match, 2-3 par Aston Villa. Napoli s’incline de nouveau après sa défaite 0-1 à domicile contre Arsenal lors de la première journée : le club napolitain perd 3-1 sur la pelouse de Villarreal, battu 3-2 à Dortmund lors de son premier match.



  • LES MATCHS

    Parmi les autres rencontres, le choc au Metropolitano entre l’Atlético de Madrid et Manchester United se distingue : 2-0, avec un but de Lookman. Le Bayern Munich concède un surprenant match nul 3-3 en déplacement en Norvège face au Viking, avec une expulsion d’Olise, tandis que le FC Barcelone s’impose 4-1 sur le terrain de Galatasaray et qu’Arsenal inflige trois buts à Lille. À 18 h 45, le Sporting s’impose en France, avec le premier but en Ligue des champions d’Issa Doumbia, international italien né en 2003.


    Lens-Sporting Lisbonne 0-2 - 22e Suarez (S), 74e Doumbia (S)

    Sabah-Slavia Prague 2-0 - 49e Parris (Sa), 88e Mickels (Sa)

    Arsenal-Lille 3-0 - 64e Timber (A), 67e Eze (A), 71e Saka (A)

    Atlético de Madrid-Manchester United 2-0 - 1re Barrios (A), 80e Lookman (A)

    Inter-Club Bruges 3-4 - 29e s.p. Tresoldi (B), 44e Lautaro Martinez (I), 63e Tresoldi (I), 74e Tresoldi (B), 81e Lautaro Martinez (I), 87e Vermant (B), 90e+3 Bonny (B)

    Galatasaray-FC Barcelone 1-4 - 28e Batrakov (G), 43e Cancelo (B), 50e Fermin (B), 53e Gordon (B), 65e Adeyemi (B)

    Viking-Bayern Munich 3-3 - 2e Stensness (V), 38e Christiansen (V), 53e s.p. Kane (B), 60e Kane (B), 71e Diaz (B), 90e Haugen (V)

    Villarreal-Napoli 3-1 - 8e Rrahmani (N), 23e Mikautatdze (V), 26e Mourino (V), 86e Oluwaseyi (V)

    RB Leipzig-PSV Eindhoven 1-0 - 75e Gruda (R)





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