Parmi les autres rencontres, le choc au Metropolitano entre l’Atlético de Madrid et Manchester United se distingue : 2-0, avec un but de Lookman. Le Bayern Munich concède un surprenant match nul 3-3 en déplacement en Norvège face au Viking, avec une expulsion d’Olise, tandis que le FC Barcelone s’impose 4-1 sur le terrain de Galatasaray et qu’Arsenal inflige trois buts à Lille. À 18 h 45, le Sporting s’impose en France, avec le premier but en Ligue des champions d’Issa Doumbia, international italien né en 2003.





Lens-Sporting Lisbonne 0-2 - 22e Suarez (S), 74e Doumbia (S)

Sabah-Slavia Prague 2-0 - 49e Parris (Sa), 88e Mickels (Sa)

Arsenal-Lille 3-0 - 64e Timber (A), 67e Eze (A), 71e Saka (A)

Atlético de Madrid-Manchester United 2-0 - 1re Barrios (A), 80e Lookman (A)

Inter-Club Bruges 3-4 - 29e s.p. Tresoldi (B), 44e Lautaro Martinez (I), 63e Tresoldi (I), 74e Tresoldi (B), 81e Lautaro Martinez (I), 87e Vermant (B), 90e+3 Bonny (B)

Galatasaray-FC Barcelone 1-4 - 28e Batrakov (G), 43e Cancelo (B), 50e Fermin (B), 53e Gordon (B), 65e Adeyemi (B)

Viking-Bayern Munich 3-3 - 2e Stensness (V), 38e Christiansen (V), 53e s.p. Kane (B), 60e Kane (B), 71e Diaz (B), 90e Haugen (V)

Villarreal-Napoli 3-1 - 8e Rrahmani (N), 23e Mikautatdze (V), 26e Mourino (V), 86e Oluwaseyi (V)

RB Leipzig-PSV Eindhoven 1-0 - 75e Gruda (R)















