La Ligue des champions est de retour. Aujourd’hui et demain, les équipes disputent la deuxième journée de la phase de ligue de l’édition 2026/2027 : ce soir, l’Inter et Napoli subissent une nouvelle défaite, après leursrevers lors de la première journée. Battue 2-1 au Bernabéu par le Real Madrid, l’Inter s’effondre à San Siro face aux Belges du Club Bruges, eux aussi battus lors de leur premier match, 2-3 par Aston Villa. Napoli s’incline de nouveau après sa défaite 0-1 à domicile contre Arsenal lors de la première journée : le club napolitain perd 3-1 sur la pelouse de Villarreal, battu 3-2 à Dortmund lors de son premier match.
Ligue des champions : Atlético-United 2-0, le Barça en passe quatre. Le Bayern tenu en échec 3-3 par le Viking à la surprise générale
LES MATCHS
Parmi les autres rencontres, le choc au Metropolitano entre l’Atlético de Madrid et Manchester United se distingue : 2-0, avec un but de Lookman. Le Bayern Munich concède un surprenant match nul 3-3 en déplacement en Norvège face au Viking, avec une expulsion d’Olise, tandis que le FC Barcelone s’impose 4-1 sur le terrain de Galatasaray et qu’Arsenal inflige trois buts à Lille. À 18 h 45, le Sporting s’impose en France, avec le premier but en Ligue des champions d’Issa Doumbia, international italien né en 2003.
Lens-Sporting Lisbonne 0-2 - 22e Suarez (S), 74e Doumbia (S)
Sabah-Slavia Prague 2-0 - 49e Parris (Sa), 88e Mickels (Sa)
Arsenal-Lille 3-0 - 64e Timber (A), 67e Eze (A), 71e Saka (A)
Atlético de Madrid-Manchester United 2-0 - 1re Barrios (A), 80e Lookman (A)
Inter-Club Bruges 3-4 - 29e s.p. Tresoldi (B), 44e Lautaro Martinez (I), 63e Tresoldi (I), 74e Tresoldi (B), 81e Lautaro Martinez (I), 87e Vermant (B), 90e+3 Bonny (B)
Galatasaray-FC Barcelone 1-4 - 28e Batrakov (G), 43e Cancelo (B), 50e Fermin (B), 53e Gordon (B), 65e Adeyemi (B)
Viking-Bayern Munich 3-3 - 2e Stensness (V), 38e Christiansen (V), 53e s.p. Kane (B), 60e Kane (B), 71e Diaz (B), 90e Haugen (V)
Villarreal-Napoli 3-1 - 8e Rrahmani (N), 23e Mikautatdze (V), 26e Mourino (V), 86e Oluwaseyi (V)
RB Leipzig-PSV Eindhoven 1-0 - 75e Gruda (R)
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