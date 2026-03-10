Atlético Madrid-Tottenham 5-1

ATLÉTICO MADRID (4-4-2) : Oblak ; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri ; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman ; Alvarez, Lookman. Entraîneur : Simeone.

TOTTENHAM (3-4-3) : Kinsky (remplacé par Vicario à la 17e minute) ; Romero, Danso, van de Ven ; Porro, Sarr, Gray, Spence ; Kolo Muani (remplacé par Solanke à la 46e minute), Richarlison, Tel (remplacé par Gallagher à la 46e minute). Entraîneur : Tudor.

ARBITRE : Gozubuyuk.

BUTEURS : 6' M. Llorente (A), 14' Griezmann (A), 15' Alvarez (A), 22' Le Normand (A), 26' Porro (T), 55' Alvarez (A).

AVERTISSEMENTS : Spence, Richarlison, Gray (T).

EXCLUSIONS : -