Atlético Madrid-Tottenham 3-0

ATLÉTICO MADRID (4-4-2) : Oblak ; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri ; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman ; Alvarez, Lookman. Entraîneur : Simeone.

TOTTENHAM (3-4-3) : Kinsky (remplacé par Vicario à la 17e minute) ; Romero, Danso, van de Ven ; Porro, Sarr, Gray, Spence ; Kolo Muani, Richarlison, Tel. Entraîneur : Tudor.

ARBITRE : Gozubuyuk.

BUTEURS : 6' M. Llorente, 14' Griezmann, 15' Alvarez.

AVERTISSEMENTS : Spence (T).

EXCLUSIONS : -