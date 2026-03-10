Goal.com
Ligue des champions, Atlético Madrid-Tottenham LIVE 3-0 : le gardien des Spurs Kinsky remplacé par Vicario après 17 minutes

Au Wanda Metropolitano se joue le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre les Colchoneros de Simeone et les Spurs de Tudor.

Dans une saison très compliquée du point de vue du championnat, Tottenham poursuit son parcours en Ligue des champions : en huitièmes de finale, il affrontera l'Atlético Madrid de Cholo Simeone, qui disputera ce soir le match aller à domicile, prévu au Wanda Metropolitano à 21 heures. Les Colchoneros viennent de remporter une victoire en Liga contre la Real Sociedad et occupent la troisième place du classement derrière Barcelone et le Real Madrid. Tottenham, qui compte Igor Tudor sur son banc depuis environ un mois, avec trois matchs et trois défaites, se trouve dans une situation difficile en Premier League, où il lutte pour éviter la relégation.

  • FICHE TECHNIQUE

    Atlético Madrid-Tottenham 3-0

    ATLÉTICO MADRID (4-4-2) : Oblak ; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri ; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman ; Alvarez, Lookman. Entraîneur : Simeone. 

    TOTTENHAM (3-4-3) : Kinsky (remplacé par Vicario à la 17e minute) ; Romero, Danso, van de Ven ; Porro, Sarr, Gray, Spence ; Kolo Muani, Richarlison, Tel. Entraîneur : Tudor.

    ARBITRE : Gozubuyuk.

    BUTEURS : 6' M. Llorente, 14' Griezmann, 15' Alvarez.

    AVERTISSEMENTS : Spence (T).

    EXCLUSIONS : - 

  • LE MATCH

