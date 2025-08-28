Ligue des champions 2025/26 : le point sur les prix et primes du FC Bayern Munich et les gains déjà engrangés par le club bavarois.

Les recettes totales du FC Bayern Munich en Ligue des champions s’élèvent déjà à 83,4 millions d’euros, provenant des primes de participation, des versements de l’UEFA et des récompenses liées au classement. Une place en finale rapporterait 18,5 millions d’euros supplémentaires, tandis que le sacre offrirait 6,5 millions d’euros de plus.

À cela s’ajoutera en fin de saison la prime « coefficient + ancien pool de marché », pouvant atteindre 40 M€, sans oublier les recettes billetterie des matchs à domicile, estimées à environ 30 M€.

Le club le plus titré d’Allemagne a donc déjà engrangé bien plus de 100 millions d’euros et pourrait atteindre 150 millions, ce qui constituerait un record pour le club.