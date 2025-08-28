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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
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Ligue des champions 2025/26 : le point sur les prix et primes du FC Bayern Munich et les gains déjà engrangés par le club bavarois

Ligue des Champions
Bayern Munich
Eintracht Francfort
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le FC Bayern Munich peut déjà se demander : combien de prix et de primes le club a-t-il engrangés ? SPOX détaille les gains.

Les demi-finalistes sont connus : la saison 2025/26 de l’UEFA Champions League touche à son terme. Côté allemand, seul le FC Bayern Munich reste en course. Outre l’enjeu sportif, les primes financières sont considérables. Mais quelles sommes le FCB peut-il espérer ?

SPOX vous détaille tout dans cet article.

  • Ligue des champions 2025/26 : le point sur les prix et primes du FC Bayern Munich et les gains déjà engrangés par le club bavarois.

    Les recettes totales du FC Bayern Munich en Ligue des champions s’élèvent déjà à 83,4 millions d’euros, provenant des primes de participation, des versements de l’UEFA et des récompenses liées au classement. Une place en finale rapporterait 18,5 millions d’euros supplémentaires, tandis que le sacre offrirait 6,5 millions d’euros de plus.

    À cela s’ajoutera en fin de saison la prime « coefficient + ancien pool de marché », pouvant atteindre 40 M€, sans oublier les recettes billetterie des matchs à domicile, estimées à environ 30 M€.

    Le club le plus titré d’Allemagne a donc déjà engrangé bien plus de 100 millions d’euros et pourrait atteindre 150 millions, ce qui constituerait un record pour le club. 

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  • Ligue des champions 2025/26 : le FC Bayern Munich a déjà perçu les sommes suivantes au titre des prix et primes distribués lors de la compétition.

    • Répartition des recettes pendant la phase de championnat :
    Type de primePartMontant totalDétails
    Primes de départ27,5 %670 millions d’eurosChaque club participant perçoit 18,62 M€ (dont 17,87 M€ d’avance et 0,75 M€ de solde).
    Primes de résultat et de qualification37,5 %914 millions d’eurosVictoire : 2,1 M€ par match ; match nul : 0,7 M€ par match. Les sommes non distribuées sont réparties proportionnellement au classement final.
    Cagnotte « Value »35 %853 millions d’eurosRépartition selon la part de marché et les performances historiques de l’UEFA (73 % pour les marchés européens, 27 % pour les marchés non européens)

    Outre ces primes de participation et de performance, les clubs perçoivent également des bonus liés au classement :

    • Top 8 : 2 millions d’euros supplémentaires chacun
    • Les places 9 à 16 perçoivent 1 M€ supplémentaire chacune.

    Le montant total est divisé en 666 parts de 275 000 euros chacune, les huit meilleures formations percevant les parts les plus élevées et les autres des sommes dégressives.

    En phase à élimination directe, les récompenses augmentent à nouveau :

    • Playoffs : 1 million d'euros
    • Huitièmes de finale : 11 millions d’euros
    • Quarts de finale : 12,5 millions d’euros
    • Demi-finales : 15 millions d’euros
    • Finale : 18,5 millions d’euros
    • Une prime supplémentaire de 6,5 millions d’euros est attribuée au vainqueur.

    La Supercoupe de l’UEFA fait également l’objet d’une rémunération : chaque participant touche 4 millions d’euros, et le vainqueur perçoit un million d’euros supplémentaire.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    Ligue des champions 2025/26 : le FC Bayern Munich et ses revenus. Voici les gains déjà engrangés par le club bavarois – un aperçu financier des demi-finales.

    DateÉquipe à domicileÉquipe visiteuseMatch aller ou retour
    28 avrilPSGFC BayernMatch aller
    29 avrilAtléticoArsenalMatch aller
    5 maiArsenalAtléticoMatch retour
    6 maiFC BayernPSGMatch retour
  • Real Madrid C.F. v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second LegGetty Images Sport

    Ligue des champions 2025/2026 : aperçu des 36 équipes

    ClubPays
    Arsenal FCAngleterre
    Chelsea FCAngleterre
    Liverpool FCAngleterre
    Manchester CityAngleterre
    Newcastle United FCAngleterre
    Tottenham HotspurAngleterre
    Atlético de MadridEspagne
    Athletic ClubEspagne
    FC BarceloneEspagne
    Real Madrid Espagne
    Villarreal CFEspagne
    Borussia DortmundAllemagne
    FC Bayern MunichAllemagne
    Eintracht FrancfortAllemagne
    Bayer 04 LeverkusenAllemagne
    Atalanta BergameItalie
    FC Internazionale MilanoItalie
    JuventusItalie
    SSC NapoliItalie
    AS MonacoFrance
    Olympique de MarseilleFrance
    Paris Saint-GermainFrance
    SL BenficaPortugal
    Sporting Clube de PortugalPortugal
    Club Brugge KVBelgique
    R. Union Saint-GilloiseBelgique
    AFC AjaxPays-Bas
    PSV EindhovenPays-Bas
    FK Bodø/GlimtNorvège
    FC CopenhagueDanemark
    Galatasaray Galatasaray (Turquie)
    Qarabağ FKAzerbaïdjan
    SK Slavia PragueRépublique tchèque
    Pafos FCChypre
    FC Kairat AlmatyKazakhstan