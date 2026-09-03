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فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X official account

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Ligue de l'élite : Al-Nassr brandit l'étendard de la revanche et Al-Ahli traque sa proie blessée lors de la troisième journée

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Fateh U21 vs Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21 vs Al Ahli U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21 vs Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21 vs Al Ittihad U21
Al Wehda U21
Al Ittihad U21
Al Taawoun U21 vs Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Arabie saoudite

Les compétitions de la nouvelle saison de la Joie League Elite (le championnat saoudien des moins de 21 ans) se poursuivent avec les matches de la troisième journée.

La troisième journée est marquée par de nombreuses rencontres relevées, dont certaines pourraient dessiner précocement la lutte pour la tête du classement, tandis que d'autres portent des souvenirs particuliers susceptibles d'attiser davantage la confrontation.

  • Les matchs de la troisième journée de la Joy Elite League

    Les matches de la troisième journée débuteront le dimanche 6 septembre, lorsque Al-Nassr se rendra sur le terrain d'Al-Fateh, au stade Midan Tamweel Al-Oula à Al-Ahsa, tandis qu'Al-Hazem, tenant du titre, sera l'invité d'Al-Feiha, à Al-Majmaah.

    Al-Ahli se déplacera chez Al-Jabalain, au stade Prince Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi à Haïl, tandis qu'Al-Qadisiyah accueillera Al-Ettifaq, leader du classement, au stade de la cité sportive Prince Saud bin Jalawi à Al-Khobar.

    Les matches de la journée se clôtureront lorsqu'Al-Ittihad se rendra chez Al-Wehda, au stade de la cité sportive Roi Abdulaziz à La Mecque.

    Le lendemain, lundi 7 septembre, Al-Khaleej se déplacera chez Al-Tadamon, fraîchement promu, au stade de la cité Prince Abdullah bin Abdulaziz bin Musaed à Arar, tandis que l'autre promu, Al-Faisaly, accueillera Al-Najma au stade de la cité sportive d'Al-Majmaah.

    Al-Kholood et Al-Orobah s'affronteront à Ar-Rass, tandis qu'Damac recevra Al-Riyadh à Khamis Mushait, et qu'Al-Hilal se rendra chez Al-Taawoun, à Buraydah, en clôture des matches de la troisième journée durant le mois en cours.

    En revanche, deux matches seront reportés : celui entre Al-Watan et Al-Ansar, au stade de la cité sportive Roi Faisal à Jazan, au 21 décembre prochain, et celui de Neom contre Al-Okhdood, au stade de la cité sportive Roi Khalid à Tabuk, au 25 janvier de l'année prochaine.

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  • Al-Nassr hisse l'étendard de la revanche

    Al-Nassr disputera son deuxième match de la nouvelle saison de la Roshn Saudi League avec des souvenirs amers, en se déplaçant chez Al-Fateh, qui l'avait éliminé de manière humiliante en quart de finale de l'édition précédente.

    Al-Fateh était parvenu à battre Al-Nassr à l'aller comme au retour, sur les scores de 4-1 et 3-2, soit 7-3 au cumul des deux rencontres, pour se qualifier en demi-finale, puis en finale, avant de s'incliner face à Al-Hazm sur le score de 3-1.

    Al-Nassr s'efforcera de battre Al-Fateh, non seulement pour prendre sa revanche de la défaite de la saison dernière, mais aussi pour se départager au classement et signer une deuxième victoire consécutive.

    La victoire d'Al-Nassr lors de son unique match face à Al-Jabalain, sur le score de quatre buts à zéro, l'a placé à la huitième place du classement, à la différence de buts derrière Al-Fateh, septième, ce dernier ayant toutefois disputé deux matches.

    De son côté, Al-Fateh tentera de se relever de la défaite subie face à Al-Ahli lors de la dernière journée, et de tirer parti de l'avantage du terrain et du public pour signer une nouvelle victoire face à Al-Nassr, qui lui permettrait de renouer avec sa gloire de la saison dernière.

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  • Al Ahly chasse un Al Nassr blessé

    Le même jour, Al-Ahli cherchera à rester dans la course pour la tête du championnat saoudien des moins de 21 ans, en visant une troisième victoire consécutive, lorsqu'il se déplacera sur le terrain d'Al-Jabalain.

    Al-Ahli a fait valoir ses qualités en battant Al-Fateh, vice-champion de la première édition, lors de la dernière journée, sur le score de 2-1, pour grimper à la deuxième place du classement avec 6 points, à la différence de buts derrière le leader Al-Ettifaq.

    « Al-Raqi » s'efforcera de poursuivre ses belles prestations, d'autant plus que son adversaire cette fois demeure meurtri par sa lourde défaite face à Al-Nassr sur un score de quatre buts à zéro, lors de la dernière journée.

    Cette lourde défaite a fait chuter Al-Jabalain à la quinzième place du classement, avec 3 points, récoltés grâce à sa victoire surprise sur Al-Hazm, tenant du titre, lors de la première journée.

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  • Al-Qadsiah menace la première place d'Al-Ettifaq

    Al-Ettifaq, en tête du classement avec 6 points, dispute quant à lui son premier test difficile de la nouvelle saison du Roshn Saudi League, en se rendant sur le terrain d'Al-Qadsiah, qui avait atteint les demi-finales lors de l'édition précédente.

    Al-Ettifaq a débuté la saison en force, avec une victoire historique face à Al-Tadhamon sur le score de 10-1, puis contre Damac sur un score de 2-0, mais ces deux succès ont été obtenus face à un promu et à une équipe qui luttait pour son maintien la saison passée.

    De son côté, Al-Qadsiah ne traverse pas sa meilleure période, car malgré sa victoire face à Al-Khaleej 3-1 lors de la première journée, il a subi une défaite surprise face à Al-Riyadh sur le même score lors de la deuxième journée.

    Cette défaite a stoppé le total d'Al-Qadsiah à 3 points, ce qui le place à la onzième position au classement, une position susceptible de reculer davantage s'il n'est pas en mesure d'obtenir un résultat positif face au leader.

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  • Al-Ittihad en quête de lui-même

    Al-Ittihad, de son côté, disputera son match face à Al-Wahda lors de la troisième journée sous le signe de la quête de soi, après des prestations peu rassurantes lors des deux premières journées.

    Al-Ittihad a été l'auteur du seul match nul de la première journée face à Damac, sur un score vierge, avant de décrocher une victoire terne sur un doublé sans réplique face à Al-Tadamon, tout juste promu en Roshn Saudi League, une semaine après sa défaite historique face à Al-Ettifaq sur le score de 1-10.

    Ces résultats ont placé « les Tigres » à la sixième place au classement, avec un total de 4 points, ce qui signifie qu'il ne doit perdre aucun point lors des prochains matchs s'il veut réellement jouer le titre au cours de la nouvelle saison.

    Quant à son adversaire, Al-Wahda, il ne vit pas une situation meilleure, puisqu'il a débuté la saison par une victoire face à Al-Riyadh sur un but sans réplique, avant de s'incliner face à Al-Khaleej sur le même score lors de la deuxième journée.

    Al-Wahda occupe la treizième place au classement avec un total de 3 points, une place qu'il pourrait perdre s'il ne parvient pas à tirer profit de l'avantage du terrain et du public face à Al-Ittihad.

  • Al-Hilal pour briser le partage de la tête avec Al-Taawoun

    Al-Hilal disputera le test le plus difficile parmi les grosses écuries lors de la prochaine journée de la Roshn Saudi League, en se déplaçant sur la pelouse d'Al-Taawoun, qui avait atteint les quarts de finale de l'édition précédente et n'en avait été éliminé qu'aux tirs au but.

    Ce qui rend cette rencontre encore plus enflammée, c'est qu'aucune des deux équipes n'a perdu le moindre point jusqu'à présent, occupant respectivement les troisième et quatrième places avec 6 points (un sans-faute).

    Al-Hilal n'a pas connu de test difficile lors des deux premières journées, s'imposant face à Al-Faisaly, tout juste promu, sur le score de 2-1 lors de la première journée, avant de battre Al-Kholood sur un score de 2-0 lors de la deuxième journée.

    Al-Taawoun n'a pas non plus été soumis à des tests difficiles, s'imposant face à Al-Najma 2-0 lors de la première journée, puis face à Al-Orobah sur un but unique lors de la deuxième journée.

    Mais ce qui a distingué Al-Taawoun lors des deux premières journées, c'est sa solidité défensive, puisqu'il est la seule équipe, avec Al-Ittihad, à n'avoir encaissé aucun but après deux matchs disputés, ce qui témoigne de la tâche difficile qui incombera à l'attaque d'Al-Hilal.

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  • Chiffres marquants

    Les deux premières journées du Roshn Saudi League ont vu la tenue de 21 matches, qui se sont tous soldés par une victoire, à l'exception de deux nuls, l'un vierge entre Al-Ittihad et Damac, et l'autre sur le score de 1-1 entre Al-Najma et Neom.

    Lors de ces 21 matches, 62 buts ont été inscrits, soit une moyenne proche de 3 buts par rencontre, un chiffre extrêmement élevé.

    Al-Ettifaq conserve la meilleure attaque du Roshn Saudi League après les deux premières journées, avec 12 buts, tandis qu'Al-Ittihad et Al-Taawoun restent les seules équipes à n'avoir encaissé aucun but parmi les formations ayant disputé deux matches.

    Quant à la défense la plus fragile, il s'agit du club d'Al-Tadamon, qui a encaissé 12 buts en deux matches, alors que 5 équipes n'ont pas encore goûté au plaisir de marquer : Damac, Al-Okhdood, Al-Kholood, Al-Orobah et Al-Ansar.

    Sur le plan individuel, Mohamed Al-Aissi, la star d'Al-Ettifaq, occupe la tête du classement des buteurs du Roshn Saudi League après les deux premières journées, avec 5 buts, suivi de Ziyad Iba, joueur d'Al-Ahli, et d'En-Nesyri, attaquant d'Al-Fateh, avec 4 buts.