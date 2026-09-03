Les matches de la troisième journée débuteront le dimanche 6 septembre, lorsque Al-Nassr se rendra sur le terrain d'Al-Fateh, au stade Midan Tamweel Al-Oula à Al-Ahsa, tandis qu'Al-Hazem, tenant du titre, sera l'invité d'Al-Feiha, à Al-Majmaah.

Al-Ahli se déplacera chez Al-Jabalain, au stade Prince Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi à Haïl, tandis qu'Al-Qadisiyah accueillera Al-Ettifaq, leader du classement, au stade de la cité sportive Prince Saud bin Jalawi à Al-Khobar.

Les matches de la journée se clôtureront lorsqu'Al-Ittihad se rendra chez Al-Wehda, au stade de la cité sportive Roi Abdulaziz à La Mecque.

Le lendemain, lundi 7 septembre, Al-Khaleej se déplacera chez Al-Tadamon, fraîchement promu, au stade de la cité Prince Abdullah bin Abdulaziz bin Musaed à Arar, tandis que l'autre promu, Al-Faisaly, accueillera Al-Najma au stade de la cité sportive d'Al-Majmaah.

Al-Kholood et Al-Orobah s'affronteront à Ar-Rass, tandis qu'Damac recevra Al-Riyadh à Khamis Mushait, et qu'Al-Hilal se rendra chez Al-Taawoun, à Buraydah, en clôture des matches de la troisième journée durant le mois en cours.

En revanche, deux matches seront reportés : celui entre Al-Watan et Al-Ansar, au stade de la cité sportive Roi Faisal à Jazan, au 21 décembre prochain, et celui de Neom contre Al-Okhdood, au stade de la cité sportive Roi Khalid à Tabuk, au 25 janvier de l'année prochaine.