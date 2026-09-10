Les trois premières journées de la Roshn Saudi League ont vu la disputer de 31 matchs, dont 26 se sont soldés par une victoire, contre 5 nuls, parmi lesquels un seul et unique match nul et vierge entre Al-Ittihad et Damac lors de la première journée.
Au cours de ces 31 rencontres, 97 buts ont été inscrits, soit une moyenne de plus de 3 buts par match, un chiffre extrêmement élevé.
Al-Ettifaq conserve la meilleure attaque de la Roshn Saudi League après ces trois premières journées, avec 14 buts, tandis qu'Al-Ittihad, Al-Taawoun et NEOM restent les meilleures défenses parmi les équipes ayant disputé des matchs, n'ayant encaissé qu'un seul but.
La plus faible défense est en revanche celle du club Al-Tadamon, qui a encaissé 14 buts en 3 matchs, alors que 3 équipes n'ont pas encore goûté au plaisir de marquer, à savoir Al-Akhdoud, Al-Orobah et Al-Ansar, en plus d'Al-Watan qui n'a disputé aucun match.
Sur le plan individuel, Mohammed Al-Aissa, la star d'Al-Ettifaq, occupe la tête du classement des buteurs de la Roshn Saudi League après ces trois premières journées, avec 6 buts, suivi de Ziyad Aba, joueur d'Al-Ahli, et d'En-Nesyri, attaquant d'Al-Fateh, avec 4 buts.