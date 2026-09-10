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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

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Ligue d'élite Joy : Al-Hilal face à sa tragédie en Roshan, et la finale se rejoue lors de la quatrième journée

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Hilal U21 vs Neom U21
Al Hilal U21
Neom U21
Al Ahli U21 vs Al Watan U21
Al Ahli U21
Al Watan U21
Al Nassr U21 vs Al Fayha U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21
Al Hazem U21 vs Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 vs Al Taawoun U21
Al Okhdood U21
Al Taawoun U21
Arabie saoudite

Une nouvelle journée avec de nouveaux matchs relevés se profile dans la Joan Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans), avec le coup d'envoi de la quatrième journée.

Les compétitions de la deuxième saison de la Joan Elite League ont débuté en août dernier, avec la participation de 24 équipes, dont certaines rêvent du titre, d'autres de figurer parmi les grands, et d'autres encore de ne pas être reléguées en championnat régional.

  • Les matchs de la quatrième journée de la GOJO Elite League

    La quatrième journée de la Saudi Pro League sera différente, d'autant plus qu'elle sera la première dont toutes les rencontres se disputeront sans aucun report, comme cela s'était produit lors des trois journées précédentes.

    La journée débute le dimanche 13 septembre, lorsque Al Khaleej accueille son homologue Damac à Safwa, tandis qu'Al Ettifaq affronte Al Wehda à Dammam, et qu'Al Riyadh se mesure à son homologue Al Tadamon dans la capitale saoudienne, même destination pour la rencontre entre Al Nassr et Al Fayha.

    Al Kholood se déplace chez Al Najma, sur le stade de la direction de l'Éducation à Unaizah, tandis qu'Al Ahli reçoit son homologue Al Kholood à Djeddah, et qu'Al Hilal accueille son homologue Neom dans la capitale saoudienne, Riyad.

    La deuxième journée voit se disputer 5 rencontres, ouvertes par Al Taawoun lorsqu'il se déplace chez Al Akhdoud, sur le stade du club de Damac à Khamis Mushait, tandis qu'Al Fateh se déplace chez Al Hazm à Ar Rass, et qu'Al Ansar affronte Al Jabalain à Médine.

    Al Orobah et Al Faisaly s'affronteront à Al Jawf, tandis que les rencontres de la journée se concluent par un choc explosif opposant Al Ittihad à Al Qadsiah sur le stade du premier à Djeddah.

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  • Al-Nassr : l'heure du sursaut face à Al-Fayha

    Al-Nassr aborde son match contre Al-Fayha pour se défaire de sa défaite surprise face à Al-Fateh lors de la dernière journée sur le score de 2-1, une répétition de ce qui s'était produit en quart de finale de la précédente édition du Roshn Saudi League.

    Cette défaite surprise a laissé Al-Nassr avec un total de 3 points, issus d'une victoire et d'une défaite, le plaçant à la treizième place au classement après deux matches disputés, son troisième match contre Al-Watan lors de la première journée ayant été reporté.

    De son côté, Al-Fayha dispute son troisième test difficile de la saison en cours, après avoir perdu contre Al-Ahli 3-1 lors de la première journée, puis contre Al-Hazm, tenant du titre, sur le même score lors de la dernière journée, pour une seule victoire face à Al-Ansar, tout juste promu, sur le score de 2-0.

    Ces mauvais résultats ont placé Al-Fayha à la seizième place au classement avec seulement 3 points, une position peu adaptée à une équipe qualifiée pour les barrages des quarts de finale la saison dernière.

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  • Al Ahly entame son voyage vers la patrie

    Le même jour, Al-Ahli dispute un match qui semble facile, face à Al-Watan, promu récemment en Roshn Saudi League, mais certains facteurs en font une rencontre difficile.

    Al-Watan disputera son premier match en Roshn Saudi League, après le report de ses rencontres lors des trois dernières journées, contre Al-Nassr, Al-Hazm et Al-Ansar, ce qui signifie qu'Al-Ahli affrontera un adversaire dont il ne sait rien.

    En outre, Al-Ahli dispute cette rencontre sans son gardien Salman Al-Jadaani, expulsé lors du dernier match contre Al-Jabalain, à la suite d'un tacle appuyé à la 61e minute.

    Cette erreur fatale a coûté deux buts à Al-Ahli en moins d'une demi-heure et l'a piégé dans un match nul 2-2 face à Al-Jabalain, son premier faux pas de la saison en cours, ce qui le place sous une pression accrue à l'occasion de son match contre Al-Watan.

    Au lieu de disputer la tête du classement à Al-Taawoun, Al-Ahli est retombé à la troisième place de la Roshn Saudi League avec 7 points, récoltés grâce à deux victoires et un seul match nul, ce qui l'obligera à s'imposer pour retrouver le sommet.

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  • Al-Hilal face à sa débâcle en Roshan

    Au même moment, Al-Hilal aura rendez-vous avec un test difficile, en recevant Neom, dans une répétition du dernier match disputé par l'équipe première en Roshn Saudi League, qui l'avait vue subir sa première défaite, sur le score de deux buts à zéro, lundi dernier.

    La difficulté du match ne résidera pas seulement dans la crainte de voir se répéter le drame de l'équipe première, mais aussi dans celle de voir se répéter le drame de l'équipe des moins de 21 ans elle-même, lorsqu'elle s'était inclinée face à Al-Taawoun sur le score de 1-2, lors de la dernière journée du Jawwy Elite League.

    La première défaite d'Al-Hilal cette saison en championnat saoudien des moins de 21 ans a stoppé son compteur à 6 points, avec lesquels il occupe la septième place du classement.

    De son côté, Neom aborde ce duel face à Al-Hilal avec davantage de sérénité, après le report de son match de la dernière journée contre Al-Akhdoud, ce qui signifie qu'il n'a disputé aucune rencontre depuis près de deux semaines.

    Au cours des deux premières journées, Neom a réussi à s'imposer face à Al-Orobah, mais est tombé dans le piège du nul face à Al-Najma, occupant ainsi la dixième place du classement avec 4 points en deux matchs.

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  • Al-Taawoun : une tâche facile pour conserver la première place

    Quant à Al-Taawoun, leader du classement, il dispute une mission qui semble aisée pour conserver cette première place, lorsqu'il se rendra chez Al-Okhdood.

    Al-Taawoun aborde la rencontre galvanisé par sa victoire contre Al-Hilal lors de la dernière journée sur le score de 2-1, un succès qui l'a hissé en tête du classement avec un parcours parfait, après avoir récolté 9 points en 3 victoires, sans le moindre faux pas.

    Al-Taawoun espère que ce faux pas attendu ne se produira pas de manière soudaine face à Al-Okhdood, d'autant plus que ce dernier occupe la vingt-et-unième place du classement, sans le moindre point.

    Mais Al-Okhdood n'a disputé qu'une seule rencontre en Roshn Saudi League jusqu'à présent, perdue trois buts à zéro contre Al-Faisaly lors de la deuxième journée, tandis que ses matchs contre Al-Khaleej et Neom, respectivement lors des première et troisième journées, ont été reportés.

  • Al-Hazm et Al-Fateh : la finale de la Saudi Pro League Elite se répète

    Si Al-Fateh a poursuivi sa domination sur Al-Nassr lors de la dernière journée, en le battant pour la troisième fois sur les deux saisons de la Joy League des étoiles, il cherchera à prendre sa revanche sur l'équipe qui l'a privé du titre la saison dernière, à savoir Al-Hazem.

    Après environ 4 mois seulement, Al-Fateh retrouve Al-Hazem, après leur affrontement en finale de la dernière édition de la Joy League des étoiles, remportée par ce dernier sur le score de 3-1.

    Les deux équipes abordent cette rencontre avec un moral au beau fixe : Al-Fateh a battu Al-Nassr 2-1 lors de la dernière journée, tandis qu'Al-Hazem a signé sa première victoire de la saison, aux dépens d'Al-Feiha sur le score de 3-1.

    Al-Fateh devance Al-Hazem au classement, occupant la cinquième place avec 6 points, grâce à deux victoires et une seule défaite, concédée face à Al-Ahli lors de la deuxième journée.

    De son côté, Al-Hazem occupe la quatorzième place avec 3 points, récoltés lors de sa victoire sur Al-Feiha la dernière journée, tandis qu'il a également perdu un match face à Al-Jabalain lors de la première journée, son match contre Al-Watan lors de la deuxième ayant quant à lui été reporté.

  • Al-Ittihad et Al-Qadisiyah : le choc de la quatrième journée

    Le bouquet final sera le choc de la quatrième journée de la Roshn Saudi League, lorsque Al-Ittihad affrontera Al-Qadsiah, dans une rencontre qui dessine la lutte pour la tête de la compétition.

    Al-Ittihad occupe la deuxième place du classement avec 7 points, récoltés grâce à un seul match nul et vierge face à Damac lors de la première journée, contre deux victoires consécutives, la dernière contre Al-Wahda sur le score de 4-1, lors de la journée précédente.

    En face, Al-Qadsiah aborde la rencontre porté par sa victoire lors de la journée précédente face à Al-Ettifaq, qui était en tête du classement, sur le score de 4-2, avant de disputer un autre choc attendu contre Al-Ittihad.

    La victoire contre Al-Ettifaq a porté le total d'Al-Qadsiah à 6 points, avec lesquels il occupe la sixième place du classement, grâce à deux victoires et une seule défaite, et s'il parvient à s'imposer face à Al-Ittihad, il pourrait intégrer le carré d'or avec mérite.

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  • Statistiques marquantes

    Les trois premières journées de la Roshn Saudi League ont vu la disputer de 31 matchs, dont 26 se sont soldés par une victoire, contre 5 nuls, parmi lesquels un seul et unique match nul et vierge entre Al-Ittihad et Damac lors de la première journée.

    Au cours de ces 31 rencontres, 97 buts ont été inscrits, soit une moyenne de plus de 3 buts par match, un chiffre extrêmement élevé.

    Al-Ettifaq conserve la meilleure attaque de la Roshn Saudi League après ces trois premières journées, avec 14 buts, tandis qu'Al-Ittihad, Al-Taawoun et NEOM restent les meilleures défenses parmi les équipes ayant disputé des matchs, n'ayant encaissé qu'un seul but.

    La plus faible défense est en revanche celle du club Al-Tadamon, qui a encaissé 14 buts en 3 matchs, alors que 3 équipes n'ont pas encore goûté au plaisir de marquer, à savoir Al-Akhdoud, Al-Orobah et Al-Ansar, en plus d'Al-Watan qui n'a disputé aucun match.

    Sur le plan individuel, Mohammed Al-Aissa, la star d'Al-Ettifaq, occupe la tête du classement des buteurs de la Roshn Saudi League après ces trois premières journées, avec 6 buts, suivi de Ziyad Aba, joueur d'Al-Ahli, et d'En-Nesyri, attaquant d'Al-Fateh, avec 4 buts.