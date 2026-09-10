La quatrième journée de la Saudi Pro League sera différente, d'autant plus qu'elle sera la première dont toutes les rencontres se disputeront sans aucun report, comme cela s'était produit lors des trois journées précédentes.

La journée débute le dimanche 13 septembre, lorsque Al Khaleej accueille son homologue Damac à Safwa, tandis qu'Al Ettifaq affronte Al Wehda à Dammam, et qu'Al Riyadh se mesure à son homologue Al Tadamon dans la capitale saoudienne, même destination pour la rencontre entre Al Nassr et Al Fayha.

Al Kholood se déplace chez Al Najma, sur le stade de la direction de l'Éducation à Unaizah, tandis qu'Al Ahli reçoit son homologue Al Kholood à Djeddah, et qu'Al Hilal accueille son homologue Neom dans la capitale saoudienne, Riyad.

La deuxième journée voit se disputer 5 rencontres, ouvertes par Al Taawoun lorsqu'il se déplace chez Al Akhdoud, sur le stade du club de Damac à Khamis Mushait, tandis qu'Al Fateh se déplace chez Al Hazm à Ar Rass, et qu'Al Ansar affronte Al Jabalain à Médine.

Al Orobah et Al Faisaly s'affronteront à Al Jawf, tandis que les rencontres de la journée se concluent par un choc explosif opposant Al Ittihad à Al Qadsiah sur le stade du premier à Djeddah.