Ligue d'élite : Al-Taawoun se joint aux grands... Une lutte acharnée dans les barrages... Et Al-Shabab en tête des relégués

Le rideau est tombé sur la phase de championnat du tournoi Joy Elite des moins de 21 ans, après 20 journées riches en suspense et en rivalités, qui ont vu briller de nombreuses jeunes stars et une concurrence acharnée entre les clubs pour décrocher les places de qualification directe pour les quarts de finale.





Getty/Goal





La dernière journée n'a pas manqué de surprises de taille, tant au niveau des qualifications directes que des batailles acharnées pour les places de barrages, sans oublier la détermination des clubs relégués qui quitteront le championnat, laissant les supporters dans l'attente et l'impatience de ce qui les attend lors des phases décisives.

Lire aussi... Il ne cesse de marquer... Al-Arini illumine le ciel de Al-Taawoun lors de la soirée de qualification