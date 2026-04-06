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Ligue d'élite : Al-Taawoun se joint aux grands... Une lutte acharnée dans les barrages... Et Al-Shabab en tête des relégués

FEATURES
Al Adalah U21 vs Al Jabalin U21
Al Adalah U21
Al Jabalin U21
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 vs Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Al Orobah U21 vs Al Wehda U21
Al Orobah U21
Al Wehda U21
Al Fayha U21 vs Al Raed U21
Al Fayha U21
Al Raed U21
Al Kholood U21 vs Al Taawoun U21
Al Kholood U21
Al Taawoun U21
Al Hazem U21 vs Al Najmah U21
Al Hazem U21
Al Najmah U21
Al Ahli U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21 vs Al Khaleej U21
Al Ettifaq U21
Al Khaleej U21
Al Riyadh U21 vs Al Fateh U21
Al Riyadh U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 vs Damac U21
Al Okhdood U21
Damac U21
Al Ittihad U21 vs Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
Arabie saoudite

Une édition explosive qui ravive la rivalité entre les stars d'hier et celles de demain

Le rideau est tombé sur la phase de championnat du tournoi Joy Elite des moins de 21 ans, après 20 journées riches en suspense et en rivalités, qui ont vu briller de nombreuses jeunes stars et une concurrence acharnée entre les clubs pour décrocher les places de qualification directe pour les quarts de finale.


stc tv JawwyGetty/Goal


La dernière journée n'a pas manqué de surprises de taille, tant au niveau des qualifications directes que des batailles acharnées pour les places de barrages, sans oublier la détermination des clubs relégués qui quitteront le championnat, laissant les supporters dans l'attente et l'impatience de ce qui les attend lors des phases décisives.

Lire aussi... Il ne cesse de marquer... Al-Arini illumine le ciel de Al-Taawoun lors de la soirée de qualification

  • باسم العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    La coopération accompagne les adultes

    Bien que le Taawoun ait perdu son dernier match contre Al-Khaloud sur le score de 1-3, il s'est tout de même qualifié directement pour les quarts de finale.

    Regardez le championnat saoudien de football sur stc tv

    Al-Taawoun a porté son total à 37 points et occupe la quatrième place, derrière Al-Nassr (38 points), Al-Hilal (40 points) et Al-Ittifaq (41 points).

    Al-Nassr a réussi à rejoindre les qualifiés après sa victoire face à Al-Hilal lors du derby, sur le score de 4-0, tandis qu'Al-Ittifaq a écrasé son adversaire Al-Khaleej (5-1).

    stc tv JawwyGetty/Goal


    Ainsi, le quatuor composé d'Al-Ittifaq, d'Al-Hilal, d'Al-Nassr et d'Al-Taawoun s'est qualifié directement pour les quarts de finale, en attendant que le tableau des qualifiés soit complet.


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  • فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X Official Account

    Accessoire enflammé

    Les clubs classés de la 5e à la 12e place devraient disputer les barrages, à l'issue desquels quatre d'entre eux se qualifieront pour les quarts de finale.

    Ces barrages s'annoncent très disputés, avec la présence de nombreux clubs de haut niveau tels que Al-Qadsia, Al-Ittihad, Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Hazm, Neom, Al-Wehda et Al-Fayha.

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    Lors de la dernière journée, Al-Ittihad a largement battu Al-Shabab (4-1), tandis qu'Al-Fateh s'est imposé face à Al-Riyadh (6-0).


  • L'absence de l'Ahly

    Al-Ahli Jeddah n'a pas réussi à se classer parmi les quatre premiers ni même à se qualifier pour les barrages, malgré sa victoire 3-1 contre Al-Qadisiyah lors de la dernière journée.

    Al-Ahli a terminé à la 15e place du classement de la Ligue d'élite, avec 24 points, échouant ainsi à se qualifier pour les quarts de finale, mais évitant la relégation.


    stc tv JawwyGetty/Goal


  • Les jeunes sont les plus touchés par la récession

    Al-Shabab arrive en tête de la liste des clubs relégués, occupant la 24e et dernière place avec 12 points, et fait ainsi ses adieux à la Joi League.

    Al-Shabab est suivi par Al-Bukairiya (14 points), Al-Raed (19) et Al-Adalah (20), tandis qu'Al-Najma, Al-Khaleej et Al-Jabalain se sont sauvés de la relégation avec deux points d'avance sur la zone de relégation.