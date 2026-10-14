L'équipe d'Al Ahli des moins de 21 ans a poursuivi sa chasse à son voisin et rival traditionnel Al Ittihad pour la tête du championnat Joy Elite, en l'absence des deux grands clubs de la capitale saoudienne Riyad, Al Hilal et Al Nassr.
Ligue AFC Elite : Al Ahli à la poursuite de la première place d'Al Ittihad, en l'absence d'Al Hilal et d'Al Nassr lors de la sixième journée
Journée des reports
Huit matches se sont déroulés lors de la sixième journée du championnat Joy Elite, tandis que quatre autres rencontres ont été reportées à des dates ultérieures en raison des événements actuels en Arabie saoudite.
En tête des matches reportés figure la rencontre entre Al Hilal et son hôte Al Watan, qui se jouera le jeudi 3 décembre prochain, ainsi que le match entre Al Nassr et Al Tadamon, prévu pour le mardi 22 du même mois.
La rencontre entre Al Akhdoud et Al Jabalain a également été reportée au mercredi 18 novembre prochain, de même que le match entre Al Riyadh et Neom, qui se tiendra le vendredi 25 décembre prochain.
L'Ittihad conserve la tête du classement
La rencontre la plus en vue de cette journée fut la dernière, celle qui a opposé les clubs d'Al Ittihad et d'Al Khaleej à Djeddah, et que les "Tigres" ont remportée sur le plus petit des scores.
Le but a été l'œuvre du remarquable attaquant Ammar Al Ghamdi, qui a poursuivi sa belle série en marquant de son pied gauche magique, après s'être présenté seul face au but d'Al Khaleej.
Cette victoire porte le total d'Al Ittihad à 16 points, de quoi occuper la première place du classement du championnat saoudien des moins de 21 ans, avec deux points d'avance sur Al Ahli, deuxième.
En face, Al Khaleej a concédé sa deuxième défaite de la saison en cours et reste bloqué à 9 points, ce qui le place au neuvième rang du classement.
L'Ahly à la poursuite d'Al Ittihad
En revanche, Al Ahli a signé une victoire difficile face à Al Wehda sur le score de 2-1, bien qu'il ait disputé pratiquement toute la seconde période à 10 joueurs, après l'expulsion de Mohamed Al Malki à la 50e minute.
Le club a profité du brio de son joueur Moussa Adam, qui a marqué lors de son cinquième match consécutif, cette fois avec un doublé aux 6e et 44e minutes, portant son équipe vers un succès arraché.
Bien qu'Al Wehda ait réduit l'écart dans le temps additionnel de la première période et bénéficié d'une supériorité numérique en seconde mi-temps, l'équipe n'a pas réussi à égaliser, face à une résistance acharnée des joueurs d'Al Ahli.
Cette combativité a permis à Al Ahli de s'emparer de la deuxième place au classement, avec 14 points, à seulement deux longueurs du leader Al Ittihad.
De son côté, Al Wehda a concédé sa quatrième défaite de la saison en cours et reste bloqué à 4 points seulement, ce qui le place au dix-septième rang du classement.
Journée de grands résultats
En revanche, les autres rencontres ont été marquées par quelques résultats importants, à commencer par la victoire d'Al Taawoun face à Al Ettifaq sur le score de 5-4, dans un match qui est resté palpitant jusqu'aux dernières minutes.
La plus large victoire est toutefois revenue à Al Ettifaq, vainqueur d'Al Faisaly sur un score de cinq buts à zéro, poursuivant ainsi ses succès larges au cours de la saison en cours.
Al Orobah s'est également imposé face à Al Feiha sur le score de 4-1, tandis que Damac a pris le dessus sur Al Hazem 3-2, et Al Qadisiya sur Al Ansar 2-1. Le seul match nul a été enregistré entre Al Fateh et Al Najma, sur le score de 2-2.
De manière générale, 8 matches ont été disputés lors de la sixième journée de la Jawwy Elite League, avec une victoire de l'un des deux camps à 7 reprises, pour un seul match nul.
Au cours de ces huit rencontres, 35 buts ont été inscrits, soit une moyenne de plus de 4 buts par match, un ratio extrêmement élevé qui témoigne de l'intensité de la compétition dans le championnat saoudien des moins de 21 ans.
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