Huit matches se sont déroulés lors de la sixième journée du championnat Joy Elite, tandis que quatre autres rencontres ont été reportées à des dates ultérieures en raison des événements actuels en Arabie saoudite.

En tête des matches reportés figure la rencontre entre Al Hilal et son hôte Al Watan, qui se jouera le jeudi 3 décembre prochain, ainsi que le match entre Al Nassr et Al Tadamon, prévu pour le mardi 22 du même mois.

La rencontre entre Al Akhdoud et Al Jabalain a également été reportée au mercredi 18 novembre prochain, de même que le match entre Al Riyadh et Neom, qui se tiendra le vendredi 25 décembre prochain.