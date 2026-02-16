Ligue 1, Nantes à un pas d'un record humiliant

La situation comptable illustre l’urgence. Toujours avant-dernier à douze journées de la fin, Nantes (17e, 14 pts) voit ses concurrents directs prendre de l’avance, notamment AJ Auxerre, désormais à trois points après son succès contre FC Metz (3-1). Le revers concédé sur la pelouse de Monaco (3-1) a accentué les inquiétudes, notamment en raison d’un passage à vide fatal durant lequel trois buts ont été encaissés en 285 secondes, révélant les fragilités défensives persistantes de l’effectif.

L’équipe dirigée par Ahmed Kantari reste engluée dans une spirale négative préoccupante. Avec sept défaites et une seule victoire depuis son arrivée, l’entraîneur affiche une moyenne de 0,43 point par match, le bilan le plus faible enregistré par un technicien nantais en Ligue 1. Les nombreux ajustements effectués cet hiver, avec plusieurs recrues intégrées rapidement dans le onze de départ, n’ont pour l’instant pas permis d’enrayer la chute.

Si la tendance actuelle se prolonge, Nantes pourrait égaler un record peu enviable : une série de six défaites consécutives en championnat, performance déjà observée en octobre 1999 sous la direction de Raynald Denoueix. À l’époque, le contexte était radicalement différent puisque cette période difficile n’avait pas empêché le club de rebondir pour décrocher le titre national un an et demi plus tard, rappelle RMC Sport. Aujourd’hui, les conséquences pourraient être bien plus lourdes pour une formation engagée dans la lutte pour sa survie dans l’élite.