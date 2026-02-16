À mesure que la saison avance, la pression ne cesse de grimper autour du FC Nantes, désormais plongé dans une lutte serrée pour le maintien. Dimanche, la réception du Havre AC pourrait marquer un tournant majeur : au-delà de l’enjeu sportif immédiat, les Canaris risquent d’inscrire leur nom dans l’histoire du championnat pour de mauvaises raisons. Une nouvelle défaite rapprocherait dangereusement Nantes d’un record que le club souhaite éviter à tout prix.
Ligue 1, Nantes à un pas d'un record humiliant
Une série de défaites record en vue pour Nantes
La situation comptable illustre l’urgence. Toujours avant-dernier à douze journées de la fin, Nantes (17e, 14 pts) voit ses concurrents directs prendre de l’avance, notamment AJ Auxerre, désormais à trois points après son succès contre FC Metz (3-1). Le revers concédé sur la pelouse de Monaco (3-1) a accentué les inquiétudes, notamment en raison d’un passage à vide fatal durant lequel trois buts ont été encaissés en 285 secondes, révélant les fragilités défensives persistantes de l’effectif.
L’équipe dirigée par Ahmed Kantari reste engluée dans une spirale négative préoccupante. Avec sept défaites et une seule victoire depuis son arrivée, l’entraîneur affiche une moyenne de 0,43 point par match, le bilan le plus faible enregistré par un technicien nantais en Ligue 1. Les nombreux ajustements effectués cet hiver, avec plusieurs recrues intégrées rapidement dans le onze de départ, n’ont pour l’instant pas permis d’enrayer la chute.
Si la tendance actuelle se prolonge, Nantes pourrait égaler un record peu enviable : une série de six défaites consécutives en championnat, performance déjà observée en octobre 1999 sous la direction de Raynald Denoueix. À l’époque, le contexte était radicalement différent puisque cette période difficile n’avait pas empêché le club de rebondir pour décrocher le titre national un an et demi plus tard, rappelle RMC Sport. Aujourd’hui, les conséquences pourraient être bien plus lourdes pour une formation engagée dans la lutte pour sa survie dans l’élite.
Un calendrier périlleux pour Nantes dans la course au maintien
Le prochain match à domicile apparaît donc comme un rendez-vous crucial pour Nantes, d’autant que les résultats à la Beaujoire restent insuffisants cette saison, avec une seule victoire enregistrée depuis le début du championnat, le 30 août contre Auxerre (1-0). Selon RMC Sport, un nouveau faux pas pourrait pousser la direction présidée par Waldemar Kita à envisager des décisions fortes afin de provoquer un électrochoc dans la dernière ligne droite.
Au-delà de cette confrontation directe pour le maintien, la suite du calendrier s’annonce particulièrement exigeante pour Nantes. Après la réception du Havre (dimanche, 17h 15), le club breton devra encore disputer onze rencontres, dont plusieurs face à des équipes du haut de tableau, mais aussi deux déplacements décisifs programmés début avril sur les pelouses d’Auxerre et de Metz. Ces confrontations pourraient déterminer une grande partie du destin nantais en Ligue 1. Dans ce contexte tendu, chaque point comptera et la moindre série négative pourrait définitivement compromettre les chances de maintien.