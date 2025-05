Ligue 1 : les meilleurs passeurs au coude-à-coude, comment les départager en cas d’égalité ?

Trois noms, dix passes chacun… mais un seul titre. Derrière ce trio, des critères cachés pourraient faire toute la différence samedi soir.

Alors que la saison touche à sa fin, la tension ne se joue pas uniquement en haut ou en bas du classement. Une bataille discrète mais intense s’anime dans les coulisses du championnat : celle du meilleur passeur de Ligue 1. Et à l’orée de cette 34e et dernière journée, trois prétendants se partagent le trône avec dix offrandes chacun. Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (OL) et Maghnes Akliouche (AS Monaco) vont se départager dans une course qui pourrait bien se jouer sur des détails.