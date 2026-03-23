Le débat autour du piratage refait surface avec force en France. Derrière les discussions sur les droits TV et les audiences, une réalité bien plus inquiétante s’impose peu à peu. Les chiffres récemment dévoilés dressent un constat brutal, qui pourrait rebattre les cartes du modèle économique du football français.
Ligue 1 : la LFP crie au scandale, ce chiffre choc sur le piratage qui affole le football français
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Un chiffre alarmant pour la Ligue 1
La tendance ne date pas d’hier, mais elle prend aujourd’hui une ampleur difficile à ignorer. D’après les données communiquées par la Ligue de football professionnel, relayées par L’Equipe, 59 % des amateurs de football suivent la Ligue 1 via des moyens illégaux depuis le début de la saison 2025-2026.
Autrement dit, plus d’un spectateur sur deux contourne les offres officielles. Un constat qui inquiète fortement les acteurs du secteur, notamment les diffuseurs. Entre abonnements jugés trop chers et multiplication des plateformes, une partie du public choisit des alternatives non autorisées.
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Un manque à gagner colossal
Les conséquences financières se révèlent lourdes. Le piratage prive les diffuseurs et les clubs de revenus essentiels. « Un manque à gagner en centaines de millions d'euros pour Ligue 1+ », regrette Douglas Lowenstein, directeur juridique de LFP Media.
Le phénomène ne se limite pas à une minorité. Toujours selon les données avancées, « un cinquième des fans de football refusent de payer pour regarder du football » en France. Une réalité qui fragilise tout l’écosystème, des clubs aux diffuseurs, en passant par les partenaires commerciaux.
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Des sanctions qui commencent à tomber
Face à cette situation, les autorités tentent de réagir. La semaine dernière, une opération judiciaire a abouti à la condamnation d’une vingtaine de personnes ayant utilisé des services IPTV illégaux.
Ces utilisateurs ont évité un procès, mais ont dû régler des amendes comprises entre 300 et 400 euros. Cette action fait suite à une plainte déposée par la LFP, qui suspectait l’existence d’un réseau structuré de diffusion pirate.
Ces premières sanctions envoient un signal. Le football français veut désormais passer à l’offensive pour freiner un phénomène devenu massif.
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Un défi majeur pour l’avenir
Le piratage s’impose comme l’un des principaux défis du football hexagonal. Trouver un équilibre entre accessibilité, prix et protection des droits devient urgent.
Sans solution durable, le modèle économique pourrait vaciller. Et derrière les écrans, c’est toute la valeur du produit Ligue 1 qui se joue.