Ligue 1 : la LFP crie au scandale, ce chiffre choc sur le piratage qui affole le football français

La tendance ne date pas d’hier, mais elle prend aujourd’hui une ampleur difficile à ignorer. D’après les données communiquées par la Ligue de football professionnel, relayées par L’Equipe, 59 % des amateurs de football suivent la Ligue 1 via des moyens illégaux depuis le début de la saison 2025-2026.

Autrement dit, plus d’un spectateur sur deux contourne les offres officielles. Un constat qui inquiète fortement les acteurs du secteur, notamment les diffuseurs. Entre abonnements jugés trop chers et multiplication des plateformes, une partie du public choisit des alternatives non autorisées.