Ligue 1, Chancel Mbemba sort encore la sulfateuse sur l’OM

Mis à l’écart pendant toute la saison 2024-2025 à l’OM, Chancel Mbemba revit toujours cette période comme une épreuve qu’il peine à nommer. Interrogé dans le Canal Football Club, le défenseur n’a pas pu contourner les questions sur cette fin d’aventure chaotique avec Marseille. Selon Chancel Mbemba, cette mise à l’écart totale a laissé des traces durables : « Mon avocat sait (ce que l’OM lui a reproché). Mais moi, c'est le foot. » L’international congolais, arrivé en Provence en 2022, rappelle qu’il a « subi une année de torture dans la presse. C'est de la torture morale. Mais, je ne sais pas... je ne sais pas ! »

Lorsque Chancel Mbemba a refusé de céder aux pressions de l’OM, le bras de fer s’est transformé en conflit administratif avant de glisser sur le terrain judiciaire. Selon une information révélée par L’Équipe, que ni le club ni le joueur n’ont confirmée, Chancel Mbemba aurait déposé plainte il y a plusieurs mois auprès du parquet de Marseille. L’initiative viserait l’OM ainsi que Pablo Longoria, sur fond d’accusations de harcèlement moral lié à sa mise à l’écart, et de « pressions dans le cadre de tentatives de transfert, avec notamment la volonté d'imposer un intermédiaire étranger ». Ces éléments demeurent au cœur des tensions, même après son départ.