Plus de mois après son départ mouvementé de Marseille, Chancel Mbemba continue d’évoquer cette parenthèse éprouvante qui a marqué sa carrière et profondément bouleversé son rapport à l’Olympique de Marseille. Devenu un élément majeur du LOSC et figure essentielle de la sélection congolaise, le défenseur n’esquive plus les questions sur cette saison blanche qu’il décrit comme un traumatisme moral. Ses nouveaux propos, livrés avec émotion, ajoutent une couche supplémentaire à un dossier déjà lourd, où se mêlent tensions sportives, bataille juridique et ressentiment persistant. L’affaire, elle, reste loin d’être refermée.
Ligue 1, Chancel Mbemba sort encore la sulfateuse sur l’OM
- Getty Images Sport
Chancel Mbemba dénonce une torture morale lors de son passage à l’OM
Mis à l’écart pendant toute la saison 2024-2025 à l’OM, Chancel Mbemba revit toujours cette période comme une épreuve qu’il peine à nommer. Interrogé dans le Canal Football Club, le défenseur n’a pas pu contourner les questions sur cette fin d’aventure chaotique avec Marseille. Selon Chancel Mbemba, cette mise à l’écart totale a laissé des traces durables : « Mon avocat sait (ce que l’OM lui a reproché). Mais moi, c'est le foot. » L’international congolais, arrivé en Provence en 2022, rappelle qu’il a « subi une année de torture dans la presse. C'est de la torture morale. Mais, je ne sais pas... je ne sais pas ! »
Lorsque Chancel Mbemba a refusé de céder aux pressions de l’OM, le bras de fer s’est transformé en conflit administratif avant de glisser sur le terrain judiciaire. Selon une information révélée par L’Équipe, que ni le club ni le joueur n’ont confirmée, Chancel Mbemba aurait déposé plainte il y a plusieurs mois auprès du parquet de Marseille. L’initiative viserait l’OM ainsi que Pablo Longoria, sur fond d’accusations de harcèlement moral lié à sa mise à l’écart, et de « pressions dans le cadre de tentatives de transfert, avec notamment la volonté d'imposer un intermédiaire étranger ». Ces éléments demeurent au cœur des tensions, même après son départ.
- AFP
Chancel Mbemba revanchard après Marseille
À son arrivée à Lille, les questions sur son passage à l’OM n’ont pas tardé à surgir, obligeant Chancel Mbemba à revisiter encore une fois cette période trouble. Le défenseur a confié avec insistance : « J'ai beaucoup souffert... J'ai beaucoup souffert ». Pourtant, Chancel Mbemba n’a jamais renié totalement son passage dans le club phocéen, affirmant quelques jours plus tard : « J'ai fait de très belles performances à Marseille. Je respecte le club et je dis merci au président Pablo (Longoria), à tous les supporters et mes coéquipiers. » Cette ambivalence traduit la complexité d’un dossier encore sensible.
Depuis son départ, Chancel Mbemba s’est imposé comme un cadre du LOSC, disputant dix rencontres cette saison, dont quatre en Ligue Europa où il a offert une passe décisive contre le PAOK Salonique. Mais c’est surtout avec la République démocratique du Congo que Chancel Mbemba a récemment brillé. Le défenseur a mené les Léopards jusqu’aux barrages intercontinentaux du Mondial 2026, inscrivant le but de la victoire contre le Cameroun en demi-finale des barrages africains avant de transformer l’ultime tir au but contre le Nigeria en finale. Une manière pour lui de prouver, une nouvelle fois, qu’il reste un élément incontournable lorsqu’il est traité avec confiance et respect.