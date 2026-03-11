L’Olympique de Marseille entre dans une phase décisive de sa saison en Ligue 1. Les joueurs d’Habib Beye souhaitent confirmer leur série positive et consolider leur position sur le podium. Avant la réception de l’AJ Auxerre au Stade Vélodrome, une information importante vient toutefois modifier les données de cette rencontre.
Ligue 1 : Auxerre envoie une excellente nouvelle à l’OM avant le choc de la 26e journée
Une dynamique positive pour Marseille
L’Olympique de Marseille avance avec plus de confiance depuis deux semaines. Le club phocéen reste sur deux succès importants en championnat. D’abord un duel intense face à l’Olympique Lyonnais remporté 3-2. Puis une victoire plus maîtrisée contre le Toulouse FC (0-1).
Ces résultats relancent l’OM dans la bataille pour les premières places du classement. Dans un championnat serré, chaque point devient précieux. Les Marseillais veulent donc poursuivre cette série et viser une troisième victoire consécutive.
Auxerre perd un atout majeur
Avant ce déplacement au Vélodrome, Auxerre reçoit toutefois une mauvaise nouvelle. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel rend son verdict concernant Lassine Sinayoko.
L’attaquant de l’AJA doit purger un match de suspension après un cinquième carton jaune reçu cette saison. Cette sanction l’empêche de participer à la rencontre programmée vendredi à 20h45.
Pour le club bourguignon, l’absence du joueur représente un coup dur. Avec six buts inscrits en Ligue 1, Sinayoko reste le meilleur buteur de l’équipe cette saison.
Une opportunité pour les hommes de Beye
Cette suspension modifie donc l’équilibre du match. Auxerre arrive à Marseille sans son principal danger offensif.
Du côté olympien, le groupe veut profiter de ce contexte favorable. Habib Beye et ses joueurs gardent un objectif clair : continuer à engranger des points afin de sécuriser leur place parmi les trois premiers.
Le soutien du public marseillais pourrait également jouer un rôle important dans ce rendez-vous. Le Vélodrome pousse souvent son équipe dans les moments clés de la saison.
Pour l’OM, ce match représente donc une opportunité idéale pour confirmer la progression observée ces dernières semaines et maintenir la pression sur ses concurrents directs.