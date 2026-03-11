Ligue 1 : Auxerre envoie une excellente nouvelle à l’OM avant le choc de la 26e journée

Avant ce déplacement au Vélodrome, Auxerre reçoit toutefois une mauvaise nouvelle. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel rend son verdict concernant Lassine Sinayoko.

L’attaquant de l’AJA doit purger un match de suspension après un cinquième carton jaune reçu cette saison. Cette sanction l’empêche de participer à la rencontre programmée vendredi à 20h45.

Pour le club bourguignon, l’absence du joueur représente un coup dur. Avec six buts inscrits en Ligue 1, Sinayoko reste le meilleur buteur de l’équipe cette saison.