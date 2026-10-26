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Ligue 1, 8e journée : Marseille vient à bout du Havre dans un match à rebondissements à sept buts, Rennes balaie Strasbourg et Lens bat le Paris FC de justesse

Ligue 1
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Le Havre
Strasbourg

Tour d’horizon complet de la huitième journée de Ligue 1. Retour sur les résultats, les principaux faits marquants, les performances individuelles remarquables et les matches riches en buts avant la prochaine série de rencontres.

La 8e journée de Ligue 1 2026-2027 a réservé des rebondissements du début à la fin aux quatre coins de la France. L’Olympique de Marseille s’est sorti d’un match fou à sept buts face au Havre au Stade Vélodrome, tandis que le Stade Rennais a facilement dominé Strasbourg grâce à une prestation magistrale de Sebastian Szymański, et que le RC Lens a stoppé l’élan du Paris FC dans un duel serré à Bollaert-Delelis.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP

    Olympique de Marseille 4-3 Le Havre AC

    Les spectateurs du Stade Vélodrome ont assisté à un match exceptionnel, remporté 4-3 par l’Olympique de Marseille face au Havre AC. CJ Egan-Riley a ouvert le score dès la quatrième minute, avant un but de Tim Weah (32e) et une réalisation d’Igor Paixão au début de la seconde période (49e). Himad Abdelli a réduit l’écart pour les visiteurs (54e), puis Josh Maja a marqué deux fois (76e, 88e), tandis que Lamine N'Diaye a également trouvé le chemin des filets (85e), provoquant une fin de match haletante. Marseille a résisté à la pression pendant les 12 minutes de temps additionnel pour empocher les trois points.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-STRASBOURGAFP

    Stade Rennais FC 3-0 RC Strasbourg Alsace

    Le Stade Rennais FC a dominé à domicile le RC Strasbourg Alsace au Roazhon Park, s’imposant 3-0 sans encaisser de but. Boulaye Dia a ouvert le score à la 33e minute avant que le meneur de jeu polonais Sebastian Szymański ne prenne le relais. Szymański a doublé la mise juste avant la pause (40e), puis signé un doublé à l’heure de jeu (60e) pour parachever la victoire autoritaire de Rennes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-PARIS FCAFP

    RC Lens 2-1 Paris FC

    Le RC Lens a infligé une défaite 2-1 au Paris FC, en pleine forme, devant un public en ébullition au stade Bollaert-Delelis. Luca Koleosho a ouvert le score pour les visiteurs dès la reprise (46e). Lens a réagi avec une égalisation de Florian Thauvin (62e), avant que Thorgan Hazard ne marque à la 82e minute pour offrir la victoire aux locaux.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LILLEAFP

    AS Monaco 1-1 LOSC Lille

    Deux prétendants au titre se sont affrontés au stade Louis-II, où l’AS Monaco et le LOSC Lille se sont quittés sur un match nul âprement disputé (1–1). Ethan Mbappé a donné l’avantage à Lille à la 23e minute, avant qu’Edan Diop n’égalise pour Monaco à la 73e. Lille a dû tenir à dix en fin de match après l’expulsion directe de Tanguy Nianzou Kouassi à la 66e minute. Les deux clubs repartent avec un point chacun.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-NICEAFP

    Stade Brestois 29 1-2 OGC Nice

    L’OGC Nice a décroché une victoire cruciale à l’extérieur en battant le Stade Brestois 29 2–1 au Stade Francis-Le Blé. Ludovic Ajorque a marqué tôt pour Brest, à la 14e minute. Nice a réagi en seconde période, Elye Wahi égalisant à l’heure de jeu (60e) avant que Sofiane Diop n’inscrive le but de la victoire à la 82e minute.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-LE MANSAFP

    AJ Auxerre 1-1 Le Mans FC

    L’AJ Auxerre et Le Mans FC se sont quittés sur un match nul 1-1 au stade de l’Abbé-Deschamps. Lucas Buadés a donné l’avantage au Mans, promu, juste après la reprise (48e). Auxerre a réagi huit minutes plus tard grâce à Cameron Archer, dont le but égalisateur a été validé par la VAR (56e), permettant aux deux équipes de repartir avec un point.

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    Toulouse FC 0–0 ES Troyes AC

    Le Toulouse FC et l’ES Troyes AC se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0) au Stadium de Toulouse. Les deux défenses ont tenu bon dans une rencontre physique marquée par huit cartons jaunes, et les occasions franches ont été rares.

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    Angers SCO 0-0 FC Lorient

    Angers SCO et le FC Lorient se sont neutralisés au terme d’un match tactique (0–0) au stade Raymond-Kopa. Les deux équipes ont privilégié la rigueur et l’organisation défensives, neutralisant leurs jeux de transition respectifs pour se partager les points.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Paris Saint-Germain contre l’Olympique lyonnais

    Le choc phare de la journée entre le Paris Saint-Germain, champion, et l'Olympique lyonnais, au Parc des Princes, est programmé le lundi 26 octobre pour clore la 8e journée.