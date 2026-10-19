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Ligue 1, 7e journée : Le PSG revient au score en fin de match à Strasbourg, Marseille étrille Angers et le Paris FC remporte un match d’anthologie à sept buts

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Marseille
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Tour d’horizon complet du septième week-end de Ligue 1. Retour sur les résultats de la 7e journée, les faits marquants, les performances individuelles remarquables et les matchs spectaculaires riches en buts, avant la 8e journée.

La 7e journée de Ligue 1 2026/27 a été marquée par des festivals offensifs, des remontées spectaculaires en fin de match et d’importants bouleversements au classement. Le Paris Saint-Germain a signé une quatrième victoire consécutive en championnat après avoir renversé la situation à Strasbourg, Marseille a inscrit cinq buts face à Angers SCO et le Paris FC s’est imposé de justesse contre le Stade Rennais au terme d’un match à sept buts.


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