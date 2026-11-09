Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP
Traduit par

Ligue 1, 10e journée : Marseille s’impose de justesse face à Lens à Bollaert, le PSG poursuit son sans-faute en novembre et Monaco trébuche au Mans

Ligue 1
Marseille
Paris Saint-Germain
Lille
Nice
Brest
Lorient
Toulouse
Paris FC
Monaco
Le Mans
Lens
Rennes
Lyon
AJ Auxerre
Le Havre
Angers
Strasbourg
Troyes

Tour d’horizon complet de la 10e journée de Ligue 1. Retour sur les résultats, les faits marquants, les performances individuelles remarquables et les matches riches en buts, avant la prochaine trêve internationale et la 11e journée.

La 10e journée de Ligue 1 2026/27 a réservé son lot de rebondissements dans toute la France, avec notamment une victoire capitale de Marseille sur la pelouse de Lens, au stade Bollaert-Delelis. Le Paris Saint-Germain a arraché une courte victoire à domicile pour poursuivre sur sa lancée, le LOSC Lille a pris les trois points à Rennes et Le Mans, promu, a arraché un match nul âprement disputé face à Monaco, en course pour le titre.

Obtenez Ligue 1+ via Molotov
Molotov

Molotov

Regardez l'intégralité des 306 matchs de Ligue 1, ainsi que la Ligue 3, des magazines et des documentaires sur deux écrans en simultané grâce à Ligue 1+, disponible sur Molotov.

Les offres Molotov + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, ainsi que plus de 40 chaînes gratuites de la TNT (notamment TF1, France 2, France 3 et M6), en direct et à la demande, en Full HD et 4K sur deux écrans en simultané.

Molotov + Ligue 1+à partir de 21,99 €/mois
Regardez les compétitions de l'UEFA
Canal+

Canal+

Regardez l'intégralité des matchs de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue Conférence, ainsi que tous les matchs de Premier League, le rugby avec le Top 14 et la Pro D2, et la Formule 1, le MotoGP et le WRC sur Canal+.

L'offre Canal+ Sport met à disposition des téléspectateurs les chaînes Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Live, Canal+ Sport 360 et Golf+, ainsi que les chaînes beIN Sports et Eurosport sur deux écrans en simultané.

beIN Sports diffuse la Coupe de France, la Ligue 2, la Coupe d'Afrique des Nations, la Bundesliga, la Süper Lig et la Liga Portugal, mais aussi le basket NBA, la Champions Cup et le Challenge Cup en rugby, ainsi que le tournoi de tennis de Wimbledon ; Eurosport détient quant à elle les droits de l'Open d'Australie, de l'US Open et des Masters 1000 ATP.

Canal+ Sportà partir de 29,99 €/mois
Regardez Ligue 1+ via DAZN
DAZN logo 2019

DAZN

Regardez l'intégralité des 306 matchs de Ligue 1, ainsi que la Ligue 3, des magazines et des documentaires sur deux écrans en simultané grâce à Ligue 1+, disponible sur DAZN.

Les offres DAZN + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, en plus de l'ensemble du catalogue DAZN (qui inclut la LaLiga, la Serie A, l'Eredivisie et la Pro League, le basket-ball avec la LNB Élite et l'EuroBasket, ainsi que la boxe professionnelle), en Full HD sur deux écrans en simultané.

DAZN + Ligue 1+à partir de 22,99 €/mois
Obtenez Ligue 1+ via Molotov
Molotov

Molotov

Regardez l'intégralité des 306 matchs de Ligue 1, ainsi que la Ligue 3, des magazines et des documentaires sur deux écrans en simultané grâce à Ligue 1+, disponible sur Molotov.

Les offres Molotov + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, ainsi que plus de 40 chaînes gratuites de la TNT (notamment TF1, France 2, France 3 et M6), en direct et à la demande, en Full HD et 4K sur deux écrans en simultané.

Molotov + Ligue 1+à partir de 21,99 €/mois
Regardez les compétitions de l'UEFA
Canal+

Canal+

Regardez l'intégralité des matchs de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue Conférence, ainsi que tous les matchs de Premier League, le rugby avec le Top 14 et la Pro D2, et la Formule 1, le MotoGP et le WRC sur Canal+.

L'offre Canal+ Sport met à disposition des téléspectateurs les chaînes Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Live, Canal+ Sport 360 et Golf+, ainsi que les chaînes beIN Sports et Eurosport sur deux écrans en simultané.

beIN Sports diffuse la Coupe de France, la Ligue 2, la Coupe d'Afrique des Nations, la Bundesliga, la Süper Lig et la Liga Portugal, mais aussi le basket NBA, la Champions Cup et le Challenge Cup en rugby, ainsi que le tournoi de tennis de Wimbledon ; Eurosport détient quant à elle les droits de l'Open d'Australie, de l'US Open et des Masters 1000 ATP.

Canal+ Sportà partir de 29,99 €/mois
Regardez Ligue 1+ via DAZN
DAZN logo 2019

DAZN

Regardez l'intégralité des 306 matchs de Ligue 1, ainsi que la Ligue 3, des magazines et des documentaires sur deux écrans en simultané grâce à Ligue 1+, disponible sur DAZN.

Les offres DAZN + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, en plus de l'ensemble du catalogue DAZN (qui inclut la LaLiga, la Serie A, l'Eredivisie et la Pro League, le basket-ball avec la LNB Élite et l'EuroBasket, ainsi que la boxe professionnelle), en Full HD sur deux écrans en simultané.

DAZN + Ligue 1+à partir de 22,99 €/mois
Obtenez Ligue 1+ via Molotov
Molotov

Molotov

Regardez l'intégralité des 306 matchs de Ligue 1, ainsi que la Ligue 3, des magazines et des documentaires sur deux écrans en simultané grâce à Ligue 1+, disponible sur Molotov.

Les offres Molotov + Ligue 1+ permettent aux abonnés de suivre le football de Ligue 1 et de Ligue 3, ainsi que plus de 40 chaînes gratuites de la TNT (notamment TF1, France 2, France 3 et M6), en direct et à la demande, en Full HD et 4K sur deux écrans en simultané.

Molotov + Ligue 1+à partir de 21,99 €/mois
  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP

    RC Lens 1-2 Olympique de Marseille

    L’Olympique de Marseille a pris les trois points au terme d’un choc électrique, dimanche soir, au Stade Bollaert-Delelis. Amine Gouiri a offert un départ idéal à l’OM en marquant dès la 2e minute. Lens a répliqué à la 20e minute grâce à une égalisation de Florian Thauvin, validée par la VAR. La rencontre est restée indécise jusqu’à la 82e minute, lorsque Keyliane Abdallah, entré en jeu, a inscrit le but de la victoire pour Marseille et réduit le public local au silence.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TROYESAFP

    Paris Saint-Germain 1-0 ES Troyes AC

    Le Paris Saint-Germain, champion en titre, a signé une victoire maîtrisée 1–0 face à l’ES Troyes AC au Parc des Princes. L’équipe de Luis Enrique a contrôlé la possession tout au long de la rencontre, ouvrant le score avant de gérer le rythme pour ne laisser à Troyes aucune véritable possibilité de revenir dans le match.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-LILLEAFP

    Stade Rennais FC 1-2 LOSC Lille

    Le LOSC Lille a livré une prestation disciplinée à l’extérieur au Roazhon Park pour battre le Stade Rennais FC 2–1. Lille a profité d’occasions en transition lors des deux mi-temps pour prendre le contrôle du match. Malgré la réaction de Rennes en seconde période, Les Dogues ont tenu bon face à la pression de fin de match pour empocher les trois points.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-MONACOAFP

    Le Mans FC 1-1 AS Monaco

    Le Mans FC, promu, a tenu l’AS Monaco en échec (1–1) au stade Marie-Marvingt. Monaco s’est procuré des occasions pour plier le match, mais s’est heurté à une défense du Mans bien organisée. Les deux équipes repartent avec un point chacune, tandis que Monaco perd du terrain en haut du classement.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-LYONAFP

    Stade Brestois 29 2-0 Olympique Lyonnais

    Le Stade Brestois 29 a livré une prestation dominante à domicile, au stade Francis-Le Blé, en s’imposant 2-0 face à l’Olympique Lyonnais. Brest a muselé l’attaque lyonnaise pendant 90 minutes et concrétisé ses meilleures occasions pour décrocher une victoire sans encaisser de but.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-NICEAFP

    Angers SCO 0-2 OGC Nice

    L’OGC Nice a confirmé sa belle forme à l’extérieur en s’imposant 2-0 face à Angers SCO au stade Raymond-Kopa. Nice a pris le dessus au milieu de terrain et marqué à des moments clés, tandis que les joueurs d’Angers ont écopé de trois cartons jaunes en tentant de freiner les offensives des visiteurs.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LORIENTAFP

    Le Havre AC 0-2 FC Lorient

    Le FC Lorient s’est imposé 2–0 sur la pelouse du Havre AC, au Stade Océane, en faisant preuve d’un grand réalisme. Lorient a frappé sur contre-attaque et défendu sa surface avec détermination pendant les huit minutes de temps additionnel de la seconde période.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PARIS FCAFP

    AJ Auxerre 0-1 Paris FC

    Le Paris FC a poursuivi sa remarquable saison dans l’élite en s’imposant 1-0 sur le terrain de l’AJ Auxerre, au Stade de l’Abbé-Deschamps. Un seul but a suffi au club de la capitale, qui a résisté à la pression physique de son adversaire et conservé son avance pour grimper encore au classement.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-STRASBOURGAFP

    Toulouse FC 3-1 RC Strasbourg Alsace

    Le Toulouse FC a lancé les rencontres du week-end vendredi soir avec une victoire spectaculaire 3–1 contre le RC Strasbourg Alsace au Stadium de Toulouse. L’attaque toulousaine s’est montrée tranchante d’entrée, inscrivant trois buts pour mettre le match hors de portée de Strasbourg, malgré la réduction du score de ce dernier en seconde période.