Liga, le Barça sort la sulfateuse sur l'arbitrage

Ce samedi, le Barça a adressé une lettre formelle à la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), à son président, au patron du Comité Technique des Arbitres (CTA), au responsable de la VAR ainsi qu’au directeur des affaires juridiques. Dans ce courrier, révélé par le club et relayé notamment par Foot Mercato, le club catalan exprime sa vive préoccupation face à des décisions qu’il juge «préjudiciables au jeu et dépourvues de critères cohérents».

Le Barça structure sa plainte autour de cinq points précis. Il dénonce «l’existence de décisions différentes suite à des actions de même nature, notamment en matière de sanctions disciplinaires. Cette disparité crée une impression de deux poids, deux mesures incompatibles avec les principes d’équité, d’égalité et de sécurité juridique». Barcelone pointe également des interprétations contradictoires concernant les fautes de main dans la surface, parfois observées lors de rencontres arbitrées par les mêmes officiels. Pour le Barça, ces divergences alimentent un climat de suspicion en Liga.