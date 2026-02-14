Le ton est monté d’un cran en Espagne. Après plusieurs décisions controversées et une défaite lourde face à l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi (4-0), le Barça a décidé de frapper fort. Le club catalan ne se contente plus de protestations isolées et a officiellement saisi les instances du football espagnol. Derrière cette initiative, une volonté claire du Barça : dénoncer ce qu’il considère comme des incohérences répétées et obtenir des réponses concrètes.
Liga, le Barça sort la sulfateuse sur l'arbitrage
Le Barça interpelle la RFEF et le système arbitral
Ce samedi, le Barça a adressé une lettre formelle à la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), à son président, au patron du Comité Technique des Arbitres (CTA), au responsable de la VAR ainsi qu’au directeur des affaires juridiques. Dans ce courrier, révélé par le club et relayé notamment par Foot Mercato, le club catalan exprime sa vive préoccupation face à des décisions qu’il juge «préjudiciables au jeu et dépourvues de critères cohérents».
Le Barça structure sa plainte autour de cinq points précis. Il dénonce «l’existence de décisions différentes suite à des actions de même nature, notamment en matière de sanctions disciplinaires. Cette disparité crée une impression de deux poids, deux mesures incompatibles avec les principes d’équité, d’égalité et de sécurité juridique». Barcelone pointe également des interprétations contradictoires concernant les fautes de main dans la surface, parfois observées lors de rencontres arbitrées par les mêmes officiels. Pour le Barça, ces divergences alimentent un climat de suspicion en Liga.
La VAR au cœur des récriminations du Barça en Liga
Au-delà des situations isolées, le Barça estime que le problème est systémique. Dans son communiqué, le club affirme que «le FC Barcelone dénonce la multiplication des erreurs d’arbitrage flagrantes tout au long de la saison, dont beaucoup ont été décisives et préjudiciables au club. Cette accumulation nuit directement à l’intégrité de la compétition et alimente une méfiance croissante». Un constat sévère qui traduit la frustration du Barça dans une Liga où chaque point pèse lourd dans la course au titre.
La question de la VAR occupe une place centrale dans l’argumentaire du Barça. Le club met en cause l’utilisation et la transparence de l’assistance vidéo, notamment sur des décisions millimétriques jugées insuffisamment expliquées. Le Barça réclame ainsi la publication intégrale des enregistrements audio de la VAR, qu’il y ait eu consultation au bord du terrain ou non. En parallèle, Foot Mercato indique le Barça propose la mise en place d’un règlement disciplinaire spécifique pour les arbitres en cas d’erreurs graves, avec des sanctions publiques et transparentes.
Une offensive institutionnelle aux lourdes conséquences
Cette sortie musclée intervient dans un contexte particulièrement tendu pour le Barça, quelques jours seulement après les critiques formulées par Hansi Flick à la suite de la lourde défaite contre l’Atlético de Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi. En Liga comme en Coupe, le Barça estime avoir été lésé à plusieurs reprises cette saison, ce qui aurait eu un impact direct sur ses résultats sportifs.
Pour autant, Barcelone précise que sa démarche ne vise pas à remettre en cause le professionnalisme des arbitres, mais à obtenir davantage de cohérence, d’égalité de traitement et de crédibilité pour l’ensemble des compétitions espagnoles. Reste à savoir comment la RFEF et le CTA répondront à cette offensive institutionnelle du Barça. Une chose est sûre : en Liga, le débat sur l’arbitrage est désormais relancé, et le Barça entend bien peser de tout son poids dans ce dossier brûlant.