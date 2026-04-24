Initialement destiné à sensibiliser les enfants au racisme, ce tract a fini par provoquer un véritable scandale. L’une des caricatures représente en effet un membre du Ku Klux Klan, identifiable à sa robe blanche et à son chapeau pointu, arborant sur sa poitrine le logo du FC Millwall.
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Lien avec le Ku Klux Klan : un club anglais envisage d’intenter une action en justice contre le conseil municipal de Westminster
Ce tract s’appuie sur les témoignages de l’ancien joueur professionnel de Chelsea Paul Canoville, devenu en 1981 le premier footballeur noir de l’histoire du club londonien. Âgé aujourd’hui de 64 ans, il y décrit en détail les expériences de racisme qu’il a vécues dans le football anglais.
Il évoque notamment un déplacement au FC Millwall, où il a subi une hostilité raciste massive de la part des supporters locaux. « Le racisme n'a jamais disparu. J'ai été violemment insulté lors d'un match de réserve à Millwall, mais j'ai ensuite pu montrer aux racistes ma médaille de champion de deuxième division de 1984 », déclare-t-il.
Millwall se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires.
La distribution de la brochure a été interrompue, et le conseil municipal de Westminster a présenté ses excuses au club londonien du sud-est. « Le conseil a confirmé qu’aucune autre copie de l’image arborant le logo du club ne serait produite ni diffusée, et que l’ensemble du matériel encore en sa possession serait détruit. »
Le communiqué précise que le club a reçu des « excuses complètes pour l’utilisation abusive grave d’un emblème de club enregistré ». « Celui-ci avait été apposé sur une illustration représentant un membre d’un groupe raciste dans une brochure sur l’éducation des enfants distribuée dans les écoles, ce qui a donné une image fausse et préjudiciable du club », ajoute le texte.
Millwall se réserve néanmoins le droit d’engager des poursuites contre les autorités et examine actuellement sa position juridique, raison pour laquelle il préfère ne pas s’exprimer davantage pour le moment.