Lien avec le Ku Klux Klan : un club anglais envisage d’intenter une action en justice contre le conseil municipal de Westminster

La distribution de la brochure a été interrompue, et le conseil municipal de Westminster a présenté ses excuses au club londonien du sud-est. « Le conseil a confirmé qu’aucune autre copie de l’image arborant le logo du club ne serait produite ni diffusée, et que l’ensemble du matériel encore en sa possession serait détruit. »

Le communiqué précise que le club a reçu des « excuses complètes pour l’utilisation abusive grave d’un emblème de club enregistré ». « Celui-ci avait été apposé sur une illustration représentant un membre d’un groupe raciste dans une brochure sur l’éducation des enfants distribuée dans les écoles, ce qui a donné une image fausse et préjudiciable du club », ajoute le texte.

Millwall se réserve néanmoins le droit d’engager des poursuites contre les autorités et examine actuellement sa position juridique, raison pour laquelle il préfère ne pas s’exprimer davantage pour le moment.