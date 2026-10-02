Licina, passe décisive et blessure lors du match amical contre la Juventus : au J|Medical pour des examens

La Juventus est sur le terrain face à Cremonese pour un match amical qui met également en lumière Adin Licina. Le jeune talent allemand, appartenant à la Juventus et actuellement prêté au club grigiorosso, profite de l’occasion pour accumuler du temps de jeu et poursuivre son parcours de progression sur les plans physique et tactique.





Selon les informations recueillies par TuttoJuve.com, à la suite d’un coup reçu pendant la rencontre, Licina a été conduit au J|Medical pour subir quelques examens à la main droite. Le joueur a en effet été touché à ce membre, qui a immédiatement été bandé par le staff médical par mesure de précaution.



