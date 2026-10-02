Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Licina, passe décisive et blessure lors du match amical contre la Juventus : au J|Medical pour des examens

A. Licina
Juventus FC
Cremonese

Problème à évaluer pour le jeune talent

La Juventus est sur le terrain face à Cremonese pour un match amical qui met également en lumière Adin Licina. Le jeune talent allemand, appartenant à la Juventus et actuellement prêté au club grigiorosso, profite de l’occasion pour accumuler du temps de jeu et poursuivre son parcours de progression sur les plans physique et tactique.


Selon les informations recueillies par TuttoJuve.com, à la suite d’un coup reçu pendant la rencontre, Licina a été conduit au J|Medical pour subir quelques examens à la main droite. Le joueur a en effet été touché à ce membre, qui a immédiatement été bandé par le staff médical par mesure de précaution.


  • Les examens effectués au JMedical permettront d’y voir plus clair sur l’état du jeune milieu de terrain. Pour le moment, l’ampleur de la blessure reste donc à évaluer, avec l’espoir qu’il ne s’agisse que d’un problème mineur et que Licina puisse poursuivre sans encombre son parcours de progression loin de Turin

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie B
S.S. Arezzo crest
S.S. Arezzo
ARE
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV