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Ameé Ruszkai

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Libérez Sam Kerr ! Chelsea ne peut plus se permettre de laisser sa buteuse vedette sur le banc après sa brillante performance à la Coupe d'Asie

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À peine un an après avoir remporté un triplé national sans connaître la défaite, les difficultés rencontrées par Chelsea cette saison ont été largement relayées. Les Blues sont sur le point d'être détrônés de leur titre de champions d'Angleterre pour la première fois depuis 2019, et les blessures en attaque ont joué un rôle important dans leurs défaillances, obligeant Sonia Bompastor à aligner parfois des formations sans attaquante centrale. Les performances de Sam Kerr avec l'Australie lors de la Coupe d'Asie ce mois-ci ont donc été une bonne nouvelle pour les supporters de Chelsea.

Portant le brassard de capitaine de l'équipe du pays hôte, Kerr a inscrit quatre buts en six matches, permettant aux Matildas d'atteindre la finale du tournoi. Elle a ainsi pu prendre sa revanche après avoir vu son rôle lors de la Coupe du monde à domicile en 2023 limité par une blessure au mollet. Elle avait déjà laissé entrevoir son talent à l'époque, notamment avec un superbe tir contre l'Angleterre en demi-finale, mais cette fois-ci, elle a vraiment pu montrer de quoi elle était capable, seules deux joueuses de la Coupe d'Asie ayant marqué plus qu'elle.

Au cours d’une saison largement marquée par un manque de finition, Bompastor a déploré les blessures auxquelles son équipe de Chelsea a dû faire face. Mayra Ramirez, qui a mené l’attaque des Blues pendant la majeure partie de l’année dernière, a subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la pré-saison qui a nécessité une intervention chirurgicale et pourrait l’écarter des terrains pour toute la saison 2025-2026. Catarina Macario, sur le point de signer un transfert record au San Diego Wave, n’a plus joué depuis Noël. Aggie Beever-Jones a elle aussi souffert de blessures mineures, ce qui signifie qu’Alyssa Thompson, recrutée cet été, a souvent joué plus au centre que ne le lui convient peut-être, tandis que Lauren James, une autre joueuse qui a passé du temps sur la touche, a également évolué en tant que « faux numéro 9 ».

Mais Kerr a démontré ces dernières semaines que, bien qu'elle ne soit revenue qu'au début de la saison après une absence de 20 mois due à une blessure, elle est en pleine forme et prête à redevenir la figure de proue de l'attaque de Chelsea. Son avenir n'est peut-être pas chez les Blues, des rumeurs laissant entendre qu'elle quittera le club cet été, mais ce qu'elle peut apporter au cours des deux derniers mois de cette saison reste considérable.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    De retour en force

    Cette saison a été particulière pour Kerr. Elle a fait un retour fracassant en septembre, marquant sa première apparition depuis décembre 2023 par un but en fin de match contre Aston Villa, qui a donné lieu à des célébrations émouvantes compte tenu du long parcours de rééducation qu’elle venait d’accomplir. Après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur (LCA) en janvier 2024, Kerr a rencontré un problème avec le greffon chirurgical, ce qui a prolongé son absence sur les terrains à 20 mois, au lieu des 9 à 12 mois habituellement nécessaires pour une rupture du LCA.

    On comprend donc que Bompastor ait fait preuve de prudence avec l'attaquante par la suite. Elle n'a joué que par petites touches en sortant du banc, ses premières titularisations ayant en fait eu lieu lors de deux matchs consécutifs avec l'Australie en octobre. La première titularisation de Kerr avec Chelsea après sa blessure est survenue quelques semaines plus tard, contre St. Polten en Ligue des champions, suivie de six autres avant sa dernière en date en janvier. Au cours de ces sept matchs, l'Australienne a inscrit sept buts.

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  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    De retour sur le banc

    Mais lors des quatre matchs qui ont suivi ce dernier match en tant que titulaire, une défaite contre Arsenal il y a deux mois, Kerr a de nouveau été remplaçante, Bompastor ayant préféré aligner Thompson ou James en attaque. Cela a parfois fonctionné, James se montrant particulièrement efficace dans un rôle de libre, mais il y a eu des matchs où Chelsea a manqué de structure en attaque et où les joueuses se sont souvent gênées mutuellement.

    Lorsque Kerr a été introduite en cours de match, ces problèmes ont souvent été atténués, tandis que son impact offensif depuis le banc lors de la victoire en FA Cup contre Man Utd le mois dernier a rappelé les moments décisifs qu'elle peut créer simplement en étant sur le terrain, grâce à son instinct de buteuse.

  • Sam Kerr Caitlin Foord Australia Women 2026Getty Images

    Une Coupe d'Asie exceptionnelle

    C'était la dernière apparition de Kerr sous les couleurs de Chelsea avant la Coupe d'Asie, où elle s'est montrée brillante. Outre la victoire en phase de groupes contre l'Iran, lors de laquelle elle a délivré une passe décisive, la joueuse de 32 ans a marqué à chaque match du parcours de l'Australie jusqu'en finale, ses buts contre les Philippines, la Corée du Nord et la Chine ayant tous été décisifs.

    Sur une période de 21 jours, Kerr a également été titulaire lors des six matchs des Matildas, disputant l'intégralité des 90 minutes à l'exception d'une seule rencontre. Elle a su gérer la charge de travail et apporter ce dont son équipe avait besoin, tout en supportant la pression inhérente à son rôle de capitaine et de joueuse vedette de la nation hôte.

  • Sam Kerr Australia Women 2026Getty Images

    Sam Kerr à l'ancienne

    Bon nombre des moments forts de Kerr rappelaient d'ailleurs la Kerr de toujours. Son instinct de buteuse s'est manifesté lors de son coup de tête contre les Philippines, tandis que sa qualité de finition a brillé lors de ses frappes contre la Corée du Sud et la Corée du Nord ; elle a d'ailleurs fait preuve d'une excellente anticipation pour se créer l'occasion de marquer contre cette dernière. Le but contre la Chine, qui a propulsé l'Australie en finale de la Coupe d'Asie, a quant à lui illustré l'excellent sens du placement de Kerr, couronné par une finition pleine de sang-froid depuis un angle fermé avec son pied faible.

    S'exprimant avant le tournoi, l'attaquante avait admis ne se sentir qu'« à environ 85 % » après une si longue absence. « Je ne veux pas dire que je suis déjà à 100 % », avait-elle déclaré. « Je n'ai pas encore disputé un match où je me suis sentie complètement moi-même. »

    Interrogée sur ces commentaires après sa performance décisive contre la Corée du Nord en quarts de finale, et à qui l’on demandait où elle en était actuellement, elle a répondu que c’était « davantage une question de confiance et de sensations » plutôt que de condition physique. « C’est davantage un jeu mental maintenant », a ajouté Kerr. « Mais des buts comme ceux de ce soir et des victoires comme celle de ce soir renforcent vraiment ma confiance. »

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Restitution dans les délais

    Après avoir inscrit un nouveau but lors du match suivant de l'Australie, qualifiant ainsi les Matildas pour la finale de la Coupe d'Asie, Kerr devrait retrouver un peu plus de confiance à son retour en Angleterre, même si son équipe s'est finalement inclinée face au Japon lors d'une finale très disputée. Elle n'est peut-être pas encore au sommet de son art, mais c'est aussi parce que ce sommet se situe à un niveau mondial, celui des meilleures joueuses du monde. Elle se trouve néanmoins dans une très, très bonne position, comme l'ont montré ses récentes performances.

    Cela devrait être une excellente nouvelle pour Chelsea. La confiance des Blues est au beau fixe après leur victoire en finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester United au début du mois, et le retour de Kerr au club cette semaine, aux côtés de la défenseuse australienne Ellie Carpenter, ne fera que renforcer cet élan.

    Cela tombe à point nommé, car l'équipe de Bompastor est en plein quart de finale de la Ligue des champions contre Arsenal, les championnes d'Europe en titre qui les ont battues 3-1 à l'Emirates Stadium mardi soir. La défense de leur titre en Super League féminine ne s'est pas déroulée comme prévu, mais si elles parviennent à orchestrer un retour après un déficit de deux buts, comme elles l'ont fait en quarts de finale de l'UWCL l'année dernière, elles peuvent encore viser la gloire européenne et la FA Cup, tout en devant terminer la saison en beauté pour s'assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine. Pour y parvenir, Chelsea devra être performant dans les moments décisifs, ce à quoi Kerr peut contribuer.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Prêts pour une grande finale

    Il est peu probable que Kerr soit titulaire lors du match de ce week-end contre Aston Villa. En effet, l'attaquante a rencontré des problèmes logistiques pour rentrer de Sydney, où s'est disputée la finale de la Coupe d'Asie la semaine dernière, ce qui signifie qu'elle n'est revenue en Angleterre qu'après la défaite 3-1 de Chelsea à Arsenal mardi soir. Mais les grands matchs vont désormais s'enchaîner pour Chelsea, notamment avec ce match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Avec Ramirez forfait, Macario sur le départ etBeever-Jones à nouveau blessée, il est essentiel que Bompastor tire le meilleur parti des qualités de classe mondiale de Kerr et lui redonne l'occasion de débuter.

    La semaine dernière, The Athletic a rapporté que Kerr s'apprêtait à quitter Chelsea à la fin de cette saison. L'Australienne arrive en fin de contrat cet été et suscite beaucoup d'intérêt de la part de clubs aux États-Unis, où elle battait de nombreux records avant son transfert en Angleterre fin 2019. Il semble que ces deux prochains mois seront ses derniers avec les Blues.

    Mais si Kerr n'est peut-être pas l'avenir de cette équipe, elle reste un élément essentiel du présent. Si Chelsea veut terminer cette saison sur une note positive et compenser ses lacunes en WSL, il est absolument vital que le club tire parti de la forme exceptionnelle de Kerr. Comme l'ont réaffirmé ses performances lors de la Coupe d'Asie, nous parlons de l'une des meilleures attaquantes de la planète, une joueuse au palmarès exceptionnel dans les grands matchs, capable de faire la différence dans les moments décisifs. Chelsea doit se montrer plus impitoyable pour terminer la saison en beauté, et Kerr peut justement l'aider à y parvenir.

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