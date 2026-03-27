Libérez Sam Kerr ! Chelsea ne peut plus se permettre de laisser sa buteuse vedette sur le banc après sa brillante performance à la Coupe d'Asie

Portant le brassard de capitaine de l'équipe du pays hôte, Kerr a inscrit quatre buts en six matches, permettant aux Matildas d'atteindre la finale du tournoi. Elle a ainsi pu prendre sa revanche après avoir vu son rôle lors de la Coupe du monde à domicile en 2023 limité par une blessure au mollet. Elle avait déjà laissé entrevoir son talent à l'époque, notamment avec un superbe tir contre l'Angleterre en demi-finale, mais cette fois-ci, elle a vraiment pu montrer de quoi elle était capable, seules deux joueuses de la Coupe d'Asie ayant marqué plus qu'elle.

Au cours d’une saison largement marquée par un manque de finition, Bompastor a déploré les blessures auxquelles son équipe de Chelsea a dû faire face. Mayra Ramirez, qui a mené l’attaque des Blues pendant la majeure partie de l’année dernière, a subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la pré-saison qui a nécessité une intervention chirurgicale et pourrait l’écarter des terrains pour toute la saison 2025-2026. Catarina Macario, sur le point de signer un transfert record au San Diego Wave, n’a plus joué depuis Noël. Aggie Beever-Jones a elle aussi souffert de blessures mineures, ce qui signifie qu’Alyssa Thompson, recrutée cet été, a souvent joué plus au centre que ne le lui convient peut-être, tandis que Lauren James, une autre joueuse qui a passé du temps sur la touche, a également évolué en tant que « faux numéro 9 ».

Mais Kerr a démontré ces dernières semaines que, bien qu'elle ne soit revenue qu'au début de la saison après une absence de 20 mois due à une blessure, elle est en pleine forme et prête à redevenir la figure de proue de l'attaque de Chelsea. Son avenir n'est peut-être pas chez les Blues, des rumeurs laissant entendre qu'elle quittera le club cet été, mais ce qu'elle peut apporter au cours des deux derniers mois de cette saison reste considérable.