Mattia Liberali est assurément l’un des talents italiens les plus attendus de ces deux dernières années. Le jeune meneur de jeu, ex-AC Milan, passé par Catanzaro et aujourd’hui à Côme avec Fabregas, est revenu dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport sur son parcours, évoquant ses idoles et les joueurs qu’il observe avec le plus d’attention pour continuer à grandir, mais aussi son choix de dire adieu à l’AC Milan, sans oublier ses objectifs personnels ainsi que ses rêves présents et futurs avec Côme et avec les sélections italiennes. Le tout avec l’ambition de se tailler un rôle de premier plan.
Liberali : « Totti et Dybala sont mes idoles, j’étudie Nico Paz. Milan ? Nos chemins se séparent, il était juste de faire un pas en arrière »
Débuts avec les Espoirs
« J’espérais que ce serait un peu plus facile du point de vue du résultat et que nous pourrions la débloquer plus tôt. Mais nous avons bien fait de tenir bon jusqu’à la toute dernière action.
J’ai très envie de travailler et de faire mes preuves, j’ai très faim. Oui, je suis vraiment arrivé ici très motivé. C’était la première fois avec le mister Baldini, et l’entraînement est une partie fondamentale. La manière dont tu t’entraînes pendant la semaine, tu la retranscris ensuite sur le terrain le week-end »
PLUSIEURS POSTES
« Dans le football d’aujourd’hui, la force d’un joueur, c’est de savoir occuper plusieurs postes. Le mien, celui que j’ai occupé depuis tout petit, c’est derrière l’attaquant. Mais même en tant qu’ailier, je peux repiquer dans l’axe, comme milieu offensif droit, comme je l’ai fait avec Aquilani à Catanzaro. Je dois le remercier parce qu’il m’a attendu, c’est ce dont un jeune a besoin.
J’en suis arrivé à jouer en quatre touches... (rires, ndlr) Plus sérieusement, je pense que la maturité d’un joueur réside dans le fait de reconnaître quand tu peux faire plus de touches, quand il faut jouer vite, aussi parce que plus le niveau s’élève, moins tu as le temps de penser et d’agir. Je dois améliorer mes appels en profondeur et mon intensité quand je défends, mais c’est peut-être la chose que je fais le mieux : voir l’action avant qu’elle ne se produise »
TOTTI, DYBALA ET NICO PAZ
Totti est l’une de mes idoles depuis l’enfance. Une autre, c’était le Dybala de la Juventus. Maintenant, mes exemples, je les ai à la maison : Nico Paz et Baturina. Si je peux jouer avec Nico ? Demandez à Fabregas... À l’entraînement, on s’entend bien. Mais avec tout le monde, je dois dire, on s’amuse.
Le même âge que Yamal ? Lui a déjà gagné une Coupe du monde, si jamais il ne remporte pas le Ballon d’Or, il finira deuxième... Pas de comparaison, chacun a besoin de son propre temps. Et moi, j’ai encore beaucoup de chemin à faire. »
Les rêves avec Côme
« L’Italie reste l’Italie et chaque fois qu’on enfile le maillot italien, c’est un honneur, mais évidemment, l’hymne de la Ligue des champions est aussi quelque chose que l’on rêve de chanter en direct depuis l’enfance.
Si une équipe a sa propre identité et la défend jusqu’au bout, alors les résultats arrivent. Tout le monde, dans le football, veut gagner : pour le titre de Serie A, il y a d’autres candidats ; pour moi, la victoire se construit match après match. Si on en gagne beaucoup, alors il est plus facile d’aller chercher quelque chose de plus grand... »
LE DÉPART DE L’AC MILAN
« L’AC Milan est le club qui m’a formé depuis mon enfance, et je le reconnais, je leur suis même vraiment dévoué. Mais, dans le football, les chemins se séparent parfois aussi. À ce moment-là, le bon choix pour moi était de faire un pas en arrière et d’aller, peut-être, jouer dans une catégorie inférieure »
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