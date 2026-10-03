« J’espérais que ce serait un peu plus facile du point de vue du résultat et que nous pourrions la débloquer plus tôt. Mais nous avons bien fait de tenir bon jusqu’à la toute dernière action.

J’ai très envie de travailler et de faire mes preuves, j’ai très faim. Oui, je suis vraiment arrivé ici très motivé. C’était la première fois avec le mister Baldini, et l’entraînement est une partie fondamentale. La manière dont tu t’entraînes pendant la semaine, tu la retranscris ensuite sur le terrain le week-end »