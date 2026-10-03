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Grafica Calciomercato Liberali Italia 2026 2.1Calciomercato/Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Liberali : « Totti et Dybala sont des idoles, j’étudie Nico Paz. Un départ de l’AC Milan ? Les chemins se séparent parfois, il était juste de faire un pas en arrière »

Milan AC
Como
M. Liberali
Mercato
Italie
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Le meneur de jeu, aujourd’hui à Côme, a parlé de son avenir depuis le rassemblement des Espoirs.

Sa carrière n’en est qu’à ses débuts, mais en quelques années, Mattia Liberali a déjà été amené, et contraint, à faire plusieurs choix importants. De Milan au choix de rejoindre la Serie B, puis aujourd’hui le passage de Catanzaro à Côme, en Ligue des champions, avec l’envie d’émerger le plus vite possible.

Et le talent né en 2007 n’a pas l’intention de s’arrêter, et il l’a confirmé dans le long entretien accordé aujourd’hui à la Gazzetta dello Sport, dans lequel il a parlé du passé, du présent, de ses rêves et de l’avenir, pas seulement en équipe nationale.


  • Débuts avec les Espoirs

    « J’espérais que ce soit un peu plus facile du point de vue du résultat et que nous puissions débloquer le match plus tôt. Mais nous avons été bons pour tenir bon jusqu’à la toute dernière action. J’ai très envie de travailler et de prouver, j’ai très faim. Ensuite oui, je suis vraiment venu ici gonflé à bloc. C’était la première fois avec le coach Baldini, et l’entraînement est une partie fondamentale. La manière dont tu t’entraînes pendant la semaine, tu la retranscris ensuite sur le terrain le week-end. »

  • J’occupe plusieurs rôles

    Dans le football d’aujourd’hui, la force d’un joueur, c’est de savoir occuper plusieurs postes. Le mien, celui où j’ai joué depuis tout petit, c’est derrière l’attaquant.

    Mais même en tant qu’ailier, je peux repiquer dans l’axe, en meneur de jeu excentré droit comme je l’ai fait avec Aquilani à Catanzaro. Je dois le remercier parce qu’il m’a attendu, c’est ce dont un jeune a besoin"

  • AMÉLIORER

    « Jouer à deux touches, c’est limitant ? J’en suis arrivé à quatre touches… Blague à part, je pense que la maturité d’un joueur réside dans le fait de reconnaître quand tu peux faire plus de touches, quand il faut jouer vite, aussi parce que plus le niveau s’élève, moins tu as de temps pour penser et agir.

    Je dois améliorer mes appels en profondeur et mon intensité quand je défends, mais c’est peut-être ce que je fais le mieux : voir l’action avant qu’elle ne se produise ».

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  • Idoles : Totti et Dybala. Et maintenant… Nico Paz

    « Totti est l’un de mes idoles depuis l’enfance. Une autre était le Dybala de la Juventus. Aujourd’hui, en revanche, j’ai mes exemples à la maison : Nico Paz et Baturina.

    Si je peux jouer avec Nico Paz ? Demandez-le à Fabregas... À l’entraînement, on s’entend bien. Mais avec tout le monde, je dois dire qu’on s’amuse.

    Yamal a déjà gagné une Coupe du monde, si jamais il ne remporte pas le Ballon d’or, il finit deuxième... Pas de comparaison, chacun a besoin de son propre temps. Et moi, j’ai encore beaucoup de chemin à parcourir »

  • Côme

    « Si une équipe a sa propre identité et la porte jusqu’au bout, alors les résultats arrivent. Tout le monde, dans le football, veut gagner : pour le titre de Serie A, il y a d’autres candidats ; pour moi, la victoire se construit match après match. Si on en gagne beaucoup, alors il est plus facile de s’offrir quelque chose de plus grand... »

  • L’ADIEU À L’AC MILAN

    « C’est l’équipe qui m’a fait grandir depuis mon enfance et je le reconnais, et même, je leur suis vraiment dévoué, mais ensuite, dans le football, les chemins se séparent parfois aussi.

    À ce moment-là, le bon choix pour moi était de faire un pas en arrière et d’aller peut-être jouer dans une division inférieure »