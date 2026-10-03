Sa carrière n’en est qu’à ses débuts, mais en quelques années, Mattia Liberali a déjà été amené, et contraint, à faire plusieurs choix importants. De Milan au choix de rejoindre la Serie B, puis aujourd’hui le passage de Catanzaro à Côme, en Ligue des champions, avec l’envie d’émerger le plus vite possible.

Et le talent né en 2007 n’a pas l’intention de s’arrêter, et il l’a confirmé dans le long entretien accordé aujourd’hui à la Gazzetta dello Sport, dans lequel il a parlé du passé, du présent, de ses rêves et de l’avenir, pas seulement en équipe nationale.



