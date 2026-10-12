Matteo Liberali a disparu des radars de Côme ces dernières semaines. La dernière apparition sur le terrain du talent né en 2007, recruté mi-juillet en provenance de Catanzaro pour un coût total de 6 millions, remonte au 4 septembre : il avait disputé quelques minutes lors du match remporté au Ferraris face au Genoa. Lors des trois rencontres suivantes, contre Parme, Frosinone et la Roma, le joueur de 19 ans est resté sur le banc. Cesc Fabregas a préféré miser sur d’autres joueurs du secteur offensif. Pas de quoi tirer la sonnette d’alarme ni susciter d’inquiétude, toutefois. Au sein du club de Côme, ces trois matches consécutifs sans entrer en jeu sont jugés normaux, tant il est difficile de s’intégrer au système de jeu de l’entraîneur espagnol.
Liberali hors des radars de Fabregas : un nouveau Baturina ou un nouveau Kuhn ?
LES SIMILITUDES AVEC BATURINA
Et ce n’est pas tout. La manière dont l’entraîneur gère le meneur de jeu présente en effet de nombreuses similitudes avec celle dont Martin Baturina a fait l’objet durant la première partie de la saison dernière. Le joueur de 23 ans était arrivé au bord du lac en juin 2025, pour un investissement de 25 millions d’euros, dont 18 millions de part fixe et 7 millions de bonus. Malgré la somme déboursée pour l’arracher au Dinamo Zagreb et l’expérience acquise en Ligue des champions sous le maillot du club croate, le joueur né en 2003 avait d’abord peiné à trouver sa place, ne disputant que 10 matches jusqu’au 6 janvier. Puis, quatre jours plus tard, le déclic tant attendu est arrivé : une feinte soudaine pour se défaire du marquage des défenseurs, suivie d’une frappe enroulée du droit foudroyante face à Bologne. Un but d’une rare beauté inscrit dans les dernières minutes du match, décisif à la fois pour éviter la défaite et pour lancer la progression de Baturina. Celui-ci est ensuite devenu de plus en plus important dans le dispositif tactique de Fabregas, ainsi que l’un des meilleurs joueurs de Serie A.
LE « RISQUE » KUHN
Il a fallu 5 mois à Baturina pour mémoriser les attentes de son entraîneur et comprendre comment appliquer ses consignes tactiques. Le temps joue donc en faveur de Liberali, qui est par ailleurs plus jeune que son coéquipier et n’a qu’une saison de Serie B derrière lui. L’ancien joueur de l’AC Milan a devant lui des joueurs habitués à évoluer au plus haut niveau. Il pourra profiter de cette période pour assimiler au mieux les conseils de son entraîneur et tirer le meilleur parti du temps de jeu qui lui sera accordé. La saison précédente, à vrai dire, Nicolas Khun était lui aussi resté longtemps en dehors de la rotation de Fabregas, sans toutefois parvenir à s’imposer, contrairement à Baturina. L’Allemand de 26 ans a accepté cet été de rejoindre le Borussia Mönchengladbach, libérant ainsi dans l’effectif la place nécessaire pour recruter Liberali.
LA CONFIANCE DE FABREGAS
Les relations entre le joueur et le milieu comasque sont en tout cas excellentes. Fabregas l’a récemment confirmé lors du Festival du sport, organisé à Trente : « Je lui ai dit clairement que nous ne le recrutions pas parce qu’il est italien, mais pour sa façon de jouer, sa personnalité, son caractère et sa capacité à jouer même dans des situations défavorables. » Des mots élogieux qui montrent à quel point Fabregas apprécie les qualités de Liberali. Il faut laisser du temps au temps. Le talent est là. Il lui faut seulement une période d’apprentissage.
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