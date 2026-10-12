Et ce n’est pas tout. La manière dont l’entraîneur gère le meneur de jeu présente en effet de nombreuses similitudes avec celle dont Martin Baturina a fait l’objet durant la première partie de la saison dernière. Le joueur de 23 ans était arrivé au bord du lac en juin 2025, pour un investissement de 25 millions d’euros, dont 18 millions de part fixe et 7 millions de bonus. Malgré la somme déboursée pour l’arracher au Dinamo Zagreb et l’expérience acquise en Ligue des champions sous le maillot du club croate, le joueur né en 2003 avait d’abord peiné à trouver sa place, ne disputant que 10 matches jusqu’au 6 janvier. Puis, quatre jours plus tard, le déclic tant attendu est arrivé : une feinte soudaine pour se défaire du marquage des défenseurs, suivie d’une frappe enroulée du droit foudroyante face à Bologne. Un but d’une rare beauté inscrit dans les dernières minutes du match, décisif à la fois pour éviter la défaite et pour lancer la progression de Baturina. Celui-ci est ensuite devenu de plus en plus important dans le dispositif tactique de Fabregas, ainsi que l’un des meilleurs joueurs de Serie A.