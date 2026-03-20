Liberali : « À Milan, c'était comme être au parc d'attractions, je serai éternellement reconnaissant envers Fonseca. Catanzaro ? Au début, j'ai dû m'adapter. »

Ce n'était qu'une question de temps. Aujourd’hui, Mattia Liberali s’impose. Milieu offensif né en 2007, formé au centre de formation du Milan AC, le club l’a cédé définitivement à Catanzaro cet été (à titre gratuit, avec 50 % des droits de revente réservés aux Rossoneri) ; après quelques mois loin des projecteurs, Aquilani lui offre désormais plus de temps de jeu, et le jeune homme le remercie par des actions de qualité. Au cours d'une interview accordée à Goal, Liberali a évoqué son arrivée en Serie B : « Pour moi, ça se passe très bien. J'ai tout de suite eu de bonnes sensations. Comme tout le monde au début, j'ai dû m'adapter, notamment parce que passer de l'équipe Primavera à l'équipe première est un grand saut. Mais le coach Aquilani, le directeur Polito et tout l'environnement m'ont laissé le temps nécessaire. Maintenant, je pense et j'espère continuer comme ça. »



