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Liam Rosenior, visiblement en colère, a vertement critiqué les joueurs de Chelsea pour leur « attitude inacceptable » lors de la défaite contre Brighton, alors que les Blues signent leur pire résultat depuis 114 ans
Un record historique pour les Blues
La saison de Chelsea a touché mardi soir un nouveau point bas : le club a été battu pour la cinquième fois consécutive en Premier League sans trouver le chemin des filets. Il s’agit de la pire série de l’histoire du club au plus haut niveau depuis 1912, année du naufrage du Titanic. Au classement, les Blues dégringolent à la septième place, à sept points des places qualificatives pour la Ligue des champions, avec un match en plus que Liverpool, cinquième.
L’ambiance a viré à l’explosif dans le secteur des supporters visiteurs, qui ont adressé des chants grossiers à leur propre entraîneur. Rosenior, arrivé en janvier pour remplacer Enzo Maresca, a admis que cette soirée avait été la plus difficile de sa carrière. De surcroît, cette défaite est d’autant plus cuisante que Brighton a désormais dépassé Chelsea au classement, se hissant à la sixième place et consolidant ses chances de qualification européenne sous la houlette de Fabian Hurzeler.
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Rosenior perd patience avec son effectif
Après la rencontre, Rosenior, visiblement ébranlé, a dressé un bilan sans concession de l’engagement de ses joueurs. « Et de loin. C’était inacceptable à tous les niveaux du match, inacceptable dans notre attitude », a-t-il déclaré à Sky Sports lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait de la pire performance de son mandat. « Je n’arrête pas de prendre la défense des joueurs, mais la performance de ce soir est indéfendable. La manière dont nous avons encaissé les buts, le nombre de duels que nous avons perdus, le manque d’intensité dans l’équipe… Il faut que quelque chose change radicalement dès maintenant. »
Poursuivant son analyse sans concession, il a estimé que l’état d’esprit requis pour porter les couleurs de Chelsea avait fait défaut à la majorité des titulaires. « Le professionnalisme n’était pas au rendez-vous. C’est une soirée très difficile. La plus difficile de mon passage dans ce grand club, voire de ma carrière. Certaines choses vues ce soir, je ne veux plus jamais les revoir », a-t-il conclu.
Une série de blessures et la domination de Brighton
L’infirmerie de Chelsea, déjà bien remplie, a privé les Blues de leur meneur Cole Palmer, ainsi que d’Estevao et de Joao Pedro. Privé de ses créateurs, le club londonien a manqué de solutions face à l’intensité de Brighton. Les réalisations de Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood et Danny Welbeck ont logiquement sanctionné la supériorité des Seagulls.
Rosenior a refusé de se cacher derrière l’absence de ses cadres pour expliquer le manque de combativité de son équipe. « Nous devons nous regarder dans le miroir ; je dois me regarder dans le miroir », a-t-il concédé. « Mais je ne peux pas continuer à venir ici et à défendre certaines des choses que nous voyons. L’attitude générale, l’esprit, la détermination faisaient défaut, à l’exception peut-être de trois ou quatre joueurs du onze de départ. »
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La pression monte à l’approche de la demi-finale de la FA Cup.
Évaluée à un milliard de livres, l’équipe se retrouve menacée par la perspective, bien réelle, de manquer la Ligue des champions la saison prochaine, un scénario aux conséquences sportives et financières majeures. À quatre journées de la fin de la Premier League, la marge d’erreur est nulle. Les hommes de Rosenior ont perdu sept de leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues, série au cours de laquelle ils ont notamment été éliminés en Europe par le Paris Saint-Germain.
La FA Cup représente désormais l’unique chance de sauver une saison désastreuse. Les Blues affrontent Leeds en demi-finale dimanche, un match qui pourrait sceller l’avenir immédiat de Rosenior. « J’ai longuement discuté de ce dont ce club a besoin, quel que soit l’entraîneur, pour qu’il retrouve la place qui lui revient », a conclu Rosenior. « Il ne s'agit pas de moi, mais du club. »