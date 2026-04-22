Liam Rosenior, visiblement en colère, a vertement critiqué les joueurs de Chelsea pour leur « attitude inacceptable » lors de la défaite contre Brighton, alors que les Blues signent leur pire résultat depuis 114 ans

La saison de Chelsea a touché mardi soir un nouveau point bas : le club a été battu pour la cinquième fois consécutive en Premier League sans trouver le chemin des filets. Il s’agit de la pire série de l’histoire du club au plus haut niveau depuis 1912, année du naufrage du Titanic. Au classement, les Blues dégringolent à la septième place, à sept points des places qualificatives pour la Ligue des champions, avec un match en plus que Liverpool, cinquième.

L’ambiance a viré à l’explosif dans le secteur des supporters visiteurs, qui ont adressé des chants grossiers à leur propre entraîneur. Rosenior, arrivé en janvier pour remplacer Enzo Maresca, a admis que cette soirée avait été la plus difficile de sa carrière. De surcroît, cette défaite est d’autant plus cuisante que Brighton a désormais dépassé Chelsea au classement, se hissant à la sixième place et consolidant ses chances de qualification européenne sous la houlette de Fabian Hurzeler.