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Liam Rosenior serait-il déjà sur le point d'être limogé ?! La direction de Chelsea nourrit de « sérieuses inquiétudes » concernant l'entraîneur des Blues et pourrait, à la surprise générale, changer une nouvelle fois de manager
L'incertitude règne à Stamford Bridge
L'avenir de Rosenior à Chelsea s'annonce de plus en plus sombre après seulement trois mois à la tête de l'équipe. Selon Sky Sports Suisse, des sources proches du club de l'ouest londonien estiment que l'optimisme initial qui avait suivi son arrivée en janvier s'est estompé, laissant place à une profonde inquiétude au sein du conseil d'administration. Le conseil d'administration se demanderait apparemment si le technicien de 41 ans possède la perspicacité tactique nécessaire pour mener à bien le projet sportif sur le long terme, bien qu'il lui ait offert un contrat jusqu'en 2032. Alors que l'équipe dégringole au classement de la Premier League et fait face à une tâche ardue en Europe, les dirigeants des Blues semblent avoir déjà relancé la recherche d'un nouvel entraîneur.
- (C)Getty Images
Des doutes grandissants au sein de la hiérarchie
Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite par le club, les rumeurs internes laissent entendre qu'un clivage se dessine quant à l'avenir de l'entraîneur. Selon certaines informations, plusieurs décideurs clés estimeraient que Rosenior pourrait ne plus être sur le banc d'ici le début de la saison prochaine. Cette pression interne est amplifiée par la frustration exprimée haut et fort par les supporters, qui en ont assez des changements incessants à la tête de l'équipe. Les « graves inquiétudes » évoquées par des initiés du club dans le reportage deSky Sports portent sur un manque perçu de progrès dans le style de jeu et sur l'incapacité de l'équipe à obtenir des résultats face à ses rivaux directs dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.
Un éventuel retour en France ?
Si Chelsea venait à se résoudre à procéder à un nouveau licenciement, Rosenior ne devrait pas rester longtemps sans emploi. Malgré ses difficultés à Londres, sa réputation reste remarquablement bonne sur le continent, notamment en Ligue 1. Les observateurs du football français ont souvent salué sa méthodologie d'entraînement et ses compétences en matière de gestion des effectifs, qui avaient été très appréciées lors de ses précédentes fonctions. Rosenior, quant à lui, reste sans aucun doute publiquement attaché à ses objectifs immédiats à Chelsea, et l'avenir reste à écrire.
- AFP
Les semaines à venir seront décisives pour le projet
Le programme à venir pourrait constituer un dernier test pour Rosenior. Chelsea doit disputer un match retour de Ligue des champions décisif contre le PSG, où il devra rattraper un retard important pour éviter une élimination prématurée de la compétition européenne. Sur le plan national, une série de rencontres difficiles en Premier League contre des prétendants au top 4 pourrait bien déterminer si la direction maintiendra l'actuel entraîneur à son poste ou choisira de procéder à un nouveau changement inattendu avant la trêve internationale, Rosenior n'ayant remplacé Enzo Maresca qu'en janvier.
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