Liam Rosenior serait-il déjà sur le point d'être limogé ?! La direction de Chelsea nourrit de « sérieuses inquiétudes » concernant l'entraîneur des Blues et pourrait, à la surprise générale, changer une nouvelle fois de manager

Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite par le club, les rumeurs internes laissent entendre qu'un clivage se dessine quant à l'avenir de l'entraîneur. Selon certaines informations, plusieurs décideurs clés estimeraient que Rosenior pourrait ne plus être sur le banc d'ici le début de la saison prochaine. Cette pression interne est amplifiée par la frustration exprimée haut et fort par les supporters, qui en ont assez des changements incessants à la tête de l'équipe. Les « graves inquiétudes » évoquées par des initiés du club dans le reportage deSky Sports portent sur un manque perçu de progrès dans le style de jeu et sur l'incapacité de l'équipe à obtenir des résultats face à ses rivaux directs dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.