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Liam Rosenior riposte aux critiques alors que l'entraîneur de Chelsea nie toute « crise » malgré une baisse de forme et des problèmes hors du terrain
La série de mauvais résultats de Chelsea
L'ambiance à Stamford Bridge est devenue de plus en plus tendue suite à une série de mauvais résultats qui a vu les Blues se faire éliminer de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain. Une lourde défaite 3-0 face à Everton a encore davantage sapé le moral de l'équipe, laissant le club sur une série de quatre défaites consécutives qui rappelle certaines des pires périodes de son histoire récente. Les faiblesses défensives sont au cœur des difficultés de Chelsea, l'équipe n'ayant réussi qu'un seul match sans encaisser de but lors de ses 15 dernières sorties.
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Rosenior reste inflexible face au « bruit »
Rosenior, qui a pris la relève d’Enzo Maresca, estime que le discours qui entoure l’équipe est déconnecté de la réalité statistique. S’exprimant avant le quart de finale de la FA Cup opposant Chelsea à Port Vale, Rosenior a répondu de front au scepticisme ambiant. « Depuis que j’ai rejoint le club, nous occupons la quatrième place du classement de la Premier League. Il y a beaucoup de bruit autour du club : on dit que nous sommes en crise, que je ne suis pas à la hauteur, que je dis n’importe quoi… Je suis au courant de tout ce bruit. Cela n’affecte en rien ce qui se passe ici, et c’est ce que les joueurs doivent savoir eux aussi », a déclaré avec fermeté le patron des Blues.
Bouclier statistique par rapport aux résultats récents
Si Rosenior souligne que Chelsea occupe la quatrième place du classement de la Premier League grâce aux résultats obtenus depuis sa nomination, ce bouclier mathématique est mis à rude épreuve par les récentes performances de l'équipe. Les critiques affirment que ce classement est gonflé par le manque de régularité des autres prétendants à la Ligue des champions. Des équipes comme Liverpool, Manchester United et Aston Villa ont toutes peiné à trouver leur rythme, permettant ainsi aux Blues de conserver une bonne place au classement malgré leurs propres déboires récents. Le manque d’expérience de Rosenior en Premier League allait forcément faire parler de lui, et sa décision de qualifier ces préoccupations légitimes de « bruit de fond » n’a fait qu’accroître la pression sur ses choix tactiques.
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La pression monte à l'approche de la rencontre de coupe
Même si l'entraîneur affirme qu'il n'y a pas de crise, la réalité d'une série de quatre défaites consécutives est difficile à ignorer dans le football de haut niveau. Alors que Rosenior s'efforce de redorer son image, il a pris une décision surprenante en écartant Enzo Fernandez à la suite de ses récentes interviews fracassantes. Tous les regards se tournent désormais vers le prochain match contre Port Vale, où tout résultat autre qu'une victoire convaincante ne fera qu'attiser davantage la polémique.