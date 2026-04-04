Liam Rosenior riposte aux critiques alors que l'entraîneur de Chelsea nie toute « crise » malgré une baisse de forme et des problèmes hors du terrain

Rosenior, qui a pris la relève d’Enzo Maresca, estime que le discours qui entoure l’équipe est déconnecté de la réalité statistique. S’exprimant avant le quart de finale de la FA Cup opposant Chelsea à Port Vale, Rosenior a répondu de front au scepticisme ambiant. « Depuis que j’ai rejoint le club, nous occupons la quatrième place du classement de la Premier League. Il y a beaucoup de bruit autour du club : on dit que nous sommes en crise, que je ne suis pas à la hauteur, que je dis n’importe quoi… Je suis au courant de tout ce bruit. Cela n’affecte en rien ce qui se passe ici, et c’est ce que les joueurs doivent savoir eux aussi », a déclaré avec fermeté le patron des Blues.