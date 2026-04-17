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Liam Rosenior réintègre le « fantastique » Enzo Fernández dans le groupe de Chelsea pour la rencontre face à Manchester United
Fernandez fait son retour dans le groupe de l'équipe première.
Les Blues ont reçu un coup de pouce décisif avant leur rencontre cruciale contre United, après que Rosenior a confirmé le retour de Fernandez dans le groupe. Le vainqueur de la Coupe du monde avait manqué la récente victoire du club en FA Cup contre Port Vale ainsi que le dernier match de championnat contre Manchester City, suite à une suspension interne pour des propos tenus au sujet d'un éventuel transfert au Real Madrid, mais il a désormais réintégré le groupe principal.
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur principal a expliqué : « Enzo est avec le groupe et s’entraîne très, très bien. Pour le reste, rien de nouveau concernant le choix du groupe. Il a réintégré l’effectif cette semaine ; le groupe a été fantastique, et son implication à l’entraînement l’est tout autant. »
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Colwill approche d’un retour à la compétition après sa rupture des ligaments croisés antérieurs.
Outre ces bonnes nouvelles concernant le milieu de terrain, Rosenior a livré un point d’étape réjouissant sur Levi Colwill. Le défenseur de 23 ans, absent depuis le début de la saison suite à une grave lésion ligamentaire au genou contractée en pré-saison, va franchir une nouvelle étape dans sa convalescence en disputant, samedi, une rencontre amicale à huis clos avec l’équipe U21.
« J’espère le voir avant la fin de la saison, car c’est un joueur exceptionnel et un véritable leader dans le vestiaire », a expliqué Rosenior. « Il jouera quelques minutes avec les U21 demain, ce qui est fantastique pour lui. Après une blessure aussi grave, il faut du temps et une rééducation adaptée. Je veux m'assurer qu'il est à 100 % de sa forme physique avant de l'envisager pour notre équipe première. Ce match n'a pas été organisé spécialement pour lui, mais c'est quelque chose qui nous semble être la bonne chose à faire pour lui en ce moment. »
Le casse-tête du choix des joueurs défensifs persiste
Rosenior a fait le point sur les défenseurs blessés Trevoh Chalobah et Reece James.
« Trevoh s'est entraîné aujourd'hui. Ce n'était pas un entraînement complet ; il a suivi un programme adapté. Nous prendrons une décision à son sujet, mais il est très, très proche d'un retour. Reece, en revanche, est encore un peu plus loin », a précisé l'entraîneur.
- AFP
Des matchs décisifs attendent Chelsea
Chelsea aborde un moment charnière de son exercice domestique. Après avoir reçu Manchester United samedi, le club londonien se rendra à Brighton avant de défier Leeds en demi-finale de la FA Cup.