Liam Rosenior réintègre le « fantastique » Enzo Fernández dans le groupe de Chelsea pour la rencontre face à Manchester United

Les Blues ont reçu un coup de pouce décisif avant leur rencontre cruciale contre United, après que Rosenior a confirmé le retour de Fernandez dans le groupe. Le vainqueur de la Coupe du monde avait manqué la récente victoire du club en FA Cup contre Port Vale ainsi que le dernier match de championnat contre Manchester City, suite à une suspension interne pour des propos tenus au sujet d'un éventuel transfert au Real Madrid, mais il a désormais réintégré le groupe principal.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur principal a expliqué : « Enzo est avec le groupe et s’entraîne très, très bien. Pour le reste, rien de nouveau concernant le choix du groupe. Il a réintégré l’effectif cette semaine ; le groupe a été fantastique, et son implication à l’entraînement l’est tout autant. »