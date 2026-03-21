Liam Rosenior reconnaît que la défaite face à Everton est « la plus décevante à ce jour », tandis que l'entraîneur de Chelsea reproche à ses joueurs d'avoir « offert des buts » aux Toffees

Rosenior a fait part de ses impressions sur cette défaite après le match. Il a déclaré aux journalistes : « C'est la soirée la plus décevante jusqu'à présent. En ce qui concerne les points dont nous avions parlé – ne pas concéder de buts bêtes, prendre le contrôle du match –, rien de tout cela n'a été au rendez-vous. Pour moi, nous sommes souvent arrivés dans le dernier tiers. Nous avons connu un début de match difficile, puis nous avons réussi à prendre le contrôle du match, mais nous n’avons pas été assez efficaces. Sortis de nulle part, ils marquent – et ce n’est pas la première fois que cela arrive. Nous sommes revenus en deuxième mi-temps, nous contrôlions le match, puis nous avons commis une erreur et nous nous sommes retrouvés menés 2-0.

« Pour moi, ce n’est pas un manque d’effort ou de confiance en l’équipe. Quand on est dans une série de défaites comme celle que nous traversons, on nous reproche ces choses-là, mais je ne pense pas que ce soit le problème pour le moment.

Je pense qu’il faut considérer l’ensemble de la saison, si vous regardez les statistiques devant moi. Je ne veux pas chercher d’excuses – ce n’était pas suffisant, la semaine dernière n’a pas été suffisante. C’est pourquoi la trêve internationale arrive à point nommé pour nous ; certains joueurs pourront peut-être se ressourcer, changer d’environnement, puis revenir.