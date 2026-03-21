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Liam Rosenior reconnaît que la défaite face à Everton est « la plus décevante à ce jour », tandis que l'entraîneur de Chelsea reproche à ses joueurs d'avoir « offert des buts » aux Toffees
Chelsea s'incline une nouvelle fois
La défaite de Chelsea face à Everton porte à quatre le nombre de défaites consécutives de l'équipe de Rosenior toutes compétitions confondues et va mettre le manager des Blues sous le feu des projecteurs. Chelsea reste sixième au classement de la Premier League, mais ne devance désormais Everton que de deux points alors que la course aux places européennes s'intensifie. Deux buts de Beto et une frappe magnifique d'Iliman Ndiaye ont scellé l'issue du match et signifient également que le club londonien n'a pas réussi à marquer lors de chacun de ses trois derniers matchs.
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« La soirée la plus décevante » de Rosenior
Rosenior a fait part de ses impressions sur cette défaite après le match. Il a déclaré aux journalistes : « C'est la soirée la plus décevante jusqu'à présent. En ce qui concerne les points dont nous avions parlé – ne pas concéder de buts bêtes, prendre le contrôle du match –, rien de tout cela n'a été au rendez-vous. Pour moi, nous sommes souvent arrivés dans le dernier tiers. Nous avons connu un début de match difficile, puis nous avons réussi à prendre le contrôle du match, mais nous n’avons pas été assez efficaces. Sortis de nulle part, ils marquent – et ce n’est pas la première fois que cela arrive. Nous sommes revenus en deuxième mi-temps, nous contrôlions le match, puis nous avons commis une erreur et nous nous sommes retrouvés menés 2-0.
« Pour moi, ce n’est pas un manque d’effort ou de confiance en l’équipe. Quand on est dans une série de défaites comme celle que nous traversons, on nous reproche ces choses-là, mais je ne pense pas que ce soit le problème pour le moment.
Je pense qu’il faut considérer l’ensemble de la saison, si vous regardez les statistiques devant moi. Je ne veux pas chercher d’excuses – ce n’était pas suffisant, la semaine dernière n’a pas été suffisante. C’est pourquoi la trêve internationale arrive à point nommé pour nous ; certains joueurs pourront peut-être se ressourcer, changer d’environnement, puis revenir.
La pression s'intensifie sur Rosenior
Depuis qu'il a succédé à Enzo Maresca sur le banc de Chelsea, Rosenior n'a remporté que 10 des 19 matches qu'il a dirigés, dont quatre en coupes. Chelsea a battu Wrexham, Hull et Charlton en FA Cup, ainsi que Pafos lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Blues vont désormais bénéficier d'un répit grâce à la trêve internationale, et Rosenior admet que cela arrive peut-être à point nommé pour son équipe en difficulté.
Il a déclaré : « C'est une période décevante pour le club en ce moment [à cause de la semaine dernière]. Ça fait mal de perdre des matchs de football. Nous sommes à un point d'une place en Ligue des champions. Espérons que cette trêve arrive à un bon moment pour nous. »
- AFP
Et maintenant ?
Rosenior aura de quoi réfléchir pendant la trêve internationale et devra affronter des adversaires de taille à la reprise du championnat. Chelsea fera son retour avec un quart de finale de la FA Cup contre Port Vale, avant d'affronter Manchester City et Manchester United en Premier League.
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