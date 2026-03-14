Liam Rosenior reconnaît qu'un « problème tactique » a causé la perte de Chelsea, la « nouvelle stratégie de pressing » n'ayant pas réussi à empêcher le but décisif de Newcastle

Le tournant du match s'est produit contre le cours du jeu lorsque Joe Willock a profité d'une ligne défensive désorganisée pour s'échapper et centrer le ballon vers Anthony Gordon, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, à la 18e minute seulement. Ce moment s'est avéré décisif pour l'issue de la rencontre.

Expliquant ce moment décisif, Rosenior a déclaré lors d'une conférence de presse : « Oui, il y a un problème tactique. Nous exerçons un pressing différent de celui de la plupart des équipes. C'est une nouvelle façon de presser. Nous n'avons pas mis la pression et nous n'avons pas couvert les positions comme nous aurions dû le faire. Des erreurs se produisent. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien à se mettre sous la dent et nous leur avons offert un but. Nous parlons du pressing. Je pense que c'est grâce à ce pressing que Newcastle a dû nous renvoyer des ballons longs et que nous avons contrôlé le match. »