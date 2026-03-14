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Liam Rosenior reconnaît qu'un « problème tactique » a causé la perte de Chelsea, la « nouvelle stratégie de pressing » n'ayant pas réussi à empêcher le but décisif de Newcastle
Failles tactiques et préoccupations urgentes
Le tournant du match s'est produit contre le cours du jeu lorsque Joe Willock a profité d'une ligne défensive désorganisée pour s'échapper et centrer le ballon vers Anthony Gordon, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, à la 18e minute seulement. Ce moment s'est avéré décisif pour l'issue de la rencontre.
Expliquant ce moment décisif, Rosenior a déclaré lors d'une conférence de presse : « Oui, il y a un problème tactique. Nous exerçons un pressing différent de celui de la plupart des équipes. C'est une nouvelle façon de presser. Nous n'avons pas mis la pression et nous n'avons pas couvert les positions comme nous aurions dû le faire. Des erreurs se produisent. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien à se mettre sous la dent et nous leur avons offert un but. Nous parlons du pressing. Je pense que c'est grâce à ce pressing que Newcastle a dû nous renvoyer des ballons longs et que nous avons contrôlé le match. »
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La frustration face aux erreurs qui coûtent cher
La forme récente des Blues a été compromise par une incapacité à se remettre de ses erreurs individuelles, une tendance qui s’est poursuivie face aux Magpies. Rosenior a déploré le fait que son équipe soit sanctionnée pour la moindre petite erreur en défense, alors que les équipes adverses parviennent à marquer sans se créer un grand nombre d’occasions.
Le manager a ajouté : « Mais à ce moment-là, nous commettons une erreur et on a l'impression qu'en ce moment, chaque erreur que nous commettons finit au fond de nos filets, et nous devons nous assurer de mettre un terme à ces erreurs. Ils ont marqué un but en plus de celui-là à la suite d'une erreur, mais je ne me souviens pas qu'ils aient eu une occasion franche devant notre but. »
La pénurie d'ailiers fait cruellement défaut
La tâche de Chelsea a été compliquée par un effectif décimé, notamment sur les ailes, où l'équipe manquait de créativité pour déstabiliser le bloc défensif compact de Newcastle. Rosenior a dû se passer de plusieurs attaquants clés, ce qui a limité sa capacité à faire tourner son effectif et à apporter un nouveau souffle depuis le banc en deuxième mi-temps.
« Oui, c'est difficile en ce moment avec les blessures, surtout en attaque », a admis Rosenior. « Je ne chercherai jamais d'excuses. Les blessures font partie de la saison, mais il nous manque trois de nos joueurs les plus importants pour débloquer un bloc bas, à savoir nos ailiers. Jamie [Gittens] devait faire son retour sur le banc, mais il a ressenti une gêne aux ischio-jambiers après l’entraînement d’hier, nous sommes donc en train de l’examiner. Évidemment, Estevao est forfait, Pedro [Neto] est suspendu et on aimerait bien apporter un peu de fraîcheur. »
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La course au top 4 reste très ouverte
Malgré ce revers, Rosenior reste convaincu que le niveau de performance affiché permettra à terme de renouer avec la victoire. Si cette défaite, quelque peu éclipsée par un incident étrange impliquant les joueurs de Chelsea et l'arbitre, porte un coup dur à leurs ambitions immédiates de remonter au classement, l'entraîneur de Chelsea a insisté sur le fait que la régularité sous-jacente de son équipe reste un signe positif pour la suite de la saison.
Revenant sur l'impact de ce résultat sur leurs aspirations en Ligue des champions, il a conclu : « Ce fut une journée vraiment difficile, une journée frustrante, car nous n'avons pas obtenu le résultat que nous voulions. Mais je continue de penser qu'il y a une constance dans nos performances. Nous avons essayé de trouver différentes solutions tactiques. Cela dit, je pense que nous sommes entrés suffisamment souvent dans le dernier tiers, mais nous n'avons tout simplement pas su tirer parti de ces occasions. »
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