Liam Rosenior qualifie Reece James de « meilleur au monde » alors que le capitaine de Chelsea signe un nouveau contrat à long terme

Lors de la conférence d'avant-match, Rosenior n'a pas tari d'éloges à l'égard de son capitaine. « Je ne peux m'empêcher de sourire, car nous avons réussi à recruter le meilleur joueur mondial à son poste », a-t-il déclaré. « Il a eu de nombreuses occasions de quitter ce magnifique club, mais ce qui est formidable, c'est qu'il a grandi ici depuis son plus jeune âge et qu'il croit fermement en ce que nous faisons ici. Nous en avons longuement discuté. Le fait qu’il ait signé un contrat et qu’il nous accorde sa confiance représente un pas énorme. »