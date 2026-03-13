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Liam Rosenior qualifie Reece James de « meilleur au monde » alors que le capitaine de Chelsea signe un nouveau contrat à long terme
D'espoir issu du centre de formation à icône en devenir
L'entraîneur principal Rosenior a fait part de sa joie à cette nouvelle lors d'une conférence de presse aux côtés de James, avant le match de Premier League opposant Chelsea à Newcastle samedi. Arrivé au centre de formation des Blues à l'âge de six ans, James a gravi les échelons pour devenir une véritable figure de proue du club. Il totalise désormais plus de 200 apparitions, a remporté cinq trophées majeurs – dont la Ligue des champions 2021 et deux Coupes du monde des clubs – et a été capitaine de l'équipe à plus de 50 reprises.
- AFP
L'éloge enthousiaste de Rosenior
Lors de la conférence d'avant-match, Rosenior n'a pas tari d'éloges à l'égard de son capitaine. « Je ne peux m'empêcher de sourire, car nous avons réussi à recruter le meilleur joueur mondial à son poste », a-t-il déclaré. « Il a eu de nombreuses occasions de quitter ce magnifique club, mais ce qui est formidable, c'est qu'il a grandi ici depuis son plus jeune âge et qu'il croit fermement en ce que nous faisons ici. Nous en avons longuement discuté. Le fait qu’il ait signé un contrat et qu’il nous accorde sa confiance représente un pas énorme. »
Qu'est-ce qui fait de James un joueur de classe mondiale ?
Interrogé sur cette affirmation audacieuse, l'entraîneur de Chelsea a laissé entendre que les performances de l'arrière latéral parlaient d'elles-mêmes. Rosenior a ri et a répondu : « Ai-je vraiment besoin de l'expliquer alors que vous l'avez vu jouer ? » Il a ensuite détaillé les qualités qui distinguent le capitaine : « C'est un joueur d'exception... Il peut évoluer à plusieurs postes, il est doué techniquement, il sait marquer des buts, il défend bien, il est athlétique et il a une bonne compréhension du jeu. »
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Un leader pour l'avenir
Au-delà de ses qualités techniques, Rosenior a souligné que c'était la personnalité de James qui l'impressionnait le plus. « Ce qui m'impressionne le plus, c'est son humilité et sa personnalité. On comprend pourquoi il a connu une telle carrière... Tant que je serai ici, il sera mon leader », a affirmé l'entraîneur. Revenant sur leur relation de travail, Rosenior a ajouté : « Ces deux mois et demi passés avec lui ont été vraiment formidables. Il va, je l'espère, connaître une carrière couronnée de succès au sein de ce club. »
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