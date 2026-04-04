Liam Rosenior prêt à « aller de l'avant » avec Enzo Fernandez, alors que l'entraîneur de Chelsea fait l'éloge du milieu de terrain malgré sa suspension

Chelsea subit un coup dur suite à l'absence d'Enzo Fernandez à un moment crucial de la saison. Le milieu de terrain de 25 ans s'est vu infliger une suspension de deux matches par le club, ce qui l'empêchera de participer à la victoire écrasante 7-0 en FA Cup contre Port Vale, ainsi qu'à un match décisif de Premier League contre Manchester City.

L'entraîneur principal Rosenior a confirmé que cette décision avait été prise à l'issue d'une réunion interne, expliquant que le vice-capitaine avait « dépassé les bornes » avec ses récentes déclarations.

Cette sanction disciplinaire fait suite à une interview YouTube au ton franc, au cours de laquelle le joueur, recruté pour 107 millions de livres sterling, semblait faire allusion à ses ambitions à long terme. Évoquant son avenir, Fernandez a admis son désir de vivre en Espagne, soulignant son admiration pour Madrid et précisant qu’il se sentirait plus à l’aise en parlant espagnol, même s’il s’exprime en anglais.