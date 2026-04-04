Getty/GOAL
Traduit par
Liam Rosenior prêt à « aller de l'avant » avec Enzo Fernandez, alors que l'entraîneur de Chelsea fait l'éloge du milieu de terrain malgré sa suspension
Fernandez suspendu après ses propos sur un transfert
Chelsea subit un coup dur suite à l'absence d'Enzo Fernandez à un moment crucial de la saison. Le milieu de terrain de 25 ans s'est vu infliger une suspension de deux matches par le club, ce qui l'empêchera de participer à la victoire écrasante 7-0 en FA Cup contre Port Vale, ainsi qu'à un match décisif de Premier League contre Manchester City.
L'entraîneur principal Rosenior a confirmé que cette décision avait été prise à l'issue d'une réunion interne, expliquant que le vice-capitaine avait « dépassé les bornes » avec ses récentes déclarations.
Cette sanction disciplinaire fait suite à une interview YouTube au ton franc, au cours de laquelle le joueur, recruté pour 107 millions de livres sterling, semblait faire allusion à ses ambitions à long terme. Évoquant son avenir, Fernandez a admis son désir de vivre en Espagne, soulignant son admiration pour Madrid et précisant qu’il se sentirait plus à l’aise en parlant espagnol, même s’il s’exprime en anglais.
- (C)Getty Images
Réagir à la situation d'Enzo Fernandez
Interrogé sur l'affirmation de l'agent selon laquelle la sanction infligée au joueur était injuste, Rosenior est resté catégorique quant à la nécessité de préserver la confidentialité des affaires internes. « C'est son opinion. Je n'ai rien à dire sur l'opinion d'autrui. Enzo sait ce que je pense de lui et c'était formidable de le voir ici aujourd'hui pour soutenir les joueurs. Nous allons aller de l'avant et faire en sorte de terminer la saison en beauté », a expliqué l'entraîneur de Chelsea.
Il a poursuivi : « Je l’ai dit hier, les conversations que j’ai avec mes joueurs individuellement, avec Enzo, avec n’importe qui dans l’équipe quand il s’agit de choses comme ça, restent entre nous. Le vestiaire est sacré. J’ai clairement exprimé hier ce que je pense de lui en tant que personne. C’est un type formidable. Mais en même temps, je veux que nous nous concentrions désormais sur le football et que nous atteignions nos objectifs pour cette saison. »
Tisser des liens en coulisses
Rosenior a tenu à souligner que la relation entre l'entraîneur et le joueur restait solide, quelles que soient les perceptions extérieures. Le technicien de Chelsea a révélé avoir passé du temps avec le champion du monde le jour du match afin de s'assurer qu'ils étaient sur la même longueur d'onde à l'approche d'une série de rencontres décisives.
« Au bon moment, ce qui n'est pas le cas actuellement, compte tenu de ce que nous avons traversé, je suis sûr que nous aurons une discussion sur ce qui s'est dit entre Enzo et moi. Enzo et moi sommes en très bons termes. Je l'ai vu aujourd'hui, j'ai eu une très bonne conversation en tête-à-tête avec lui, et les choses ne sont pas ce que les gens pensent peut-être », a ajouté Rosenior.
- Getty Images Sport
Coup dur pour Jamie Gittens, blessé
Alors que l'ambiance était globalement positive après la victoire écrasante 7-0 contre Port Vale, Rosenior a fait part d'une nouvelle inquiétante concernant Jamie Gittens. Le jeune ailier a manqué le match après avoir subi un nouveau contretemps à l'entraînement, jetant une ombre sur la préparation du club en vue de son prochain déplacement à Wembley.
« Malheureusement, Jamie s'est apparemment blessé à nouveau au tendon d'Achille lors de l'entraînement d'hier », a confirmé Rosenior. « Nous devons lui faire passer un scanner pour en avoir le cœur net. C'est vraiment dommage pour lui, je crois que c'est la troisième fois que cela lui arrive. Nous devons l'aider et nous assurer qu'il va bien. Je ne peux pas vous donner de délai pour le moment. »