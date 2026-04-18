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Liam Rosenior pointe du doigt « les petits détails » qui ont coûté la victoire à Chelsea face à Manchester United
Rosenior déplore la supériorité clinique de Manchester United
Rosenior a vécu un scénario familier à Stamford Bridge : son équipe a dominé la possession et le terrain, mais n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Bien qu’elle ait touché les montants à plusieurs reprises et limité les occasions des visiteurs au strict minimum, la formation des Blues a été battue par une action décisive de l’équipe de Michael Carrick.
Interrogé par Match of the Day après la rencontre, le technicien a exprimé son incrédulité au regard des statistiques : 21 tirs pour les Blues, quatre seulement pour les Red Devils. « C’est dur à accepter. Ils ont cadré une fois, nous étions à dix, nous avons multiplié les offensives et frappé quatre fois les montants. Je ne veux pas que mon équipe pense que tout est contre nous. Nous devons continuer à nous battre », a déclaré l’entraîneur de Chelsea.
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En football, les petites erreurs se paient cash
Le but décisif est intervenu lorsque Bruno Fernandes a servi Matheus Cunha, qui n’a pas manqué son occasion à bout portant. Pour Rosenior, cette faille défensive, qui a offert de l’espace au Brésilien dans la surface, illustre une tendance plus large : les ambitions européennes de Chelsea s’essoufflent ces dernières semaines.
« Nous devons mieux défendre ce genre de situation. Si nous ne le faisons pas, nous en payons le prix. En ce moment, la moindre petite erreur que nous commettons se solde par un but encaissé, et cela doit changer. Ce qui compte, ce sont les résultats, et aujourd’hui, nous n’avons pas obtenu le résultat que nous aurions dû. Les petits détails s’accumulent, mais nous devons continuer à travailler dur », a ajouté Rosenior. Cette défaite marque un creux historique pour le club, qui n’avait plus connu quatre défaites consécutives à domicile en championnat depuis 1998.
La pression monte au Bridge
Malgré le mécontentement grandissant des tribunes après un nouvel après-midi sans but, Rosenior reste convaincu qu’il peut remettre le navire sur la bonne voie. L’écart avec le top 5 reste mathématiquement comblable, même si la forme récente de Chelsea laisse présager une rude bataille pour le jeune entraîneur et son équipe.
Interrogé sur son niveau de pression, le technicien a répondu avec fermeté : « Non. Je suis mon propre exigence. Nous devons continuer à travailler avec le staff et les joueurs pour inverser la tendance. » Concernant les chances de figurer parmi les cinq premiers, il a tranché : « Bien sûr. »
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Les espoirs de Chelsea de terminer parmi les quatre premiers s'amenuisent après une quatrième défaite consécutive
Chelsea vient d'enchaîner quatre défaites consécutives en Premier League face à Manchester United, Manchester City, Everton et Newcastle. Le parcours qui s'annonce reste semé d'embûches, avec un déplacement périlleux à Brighton, puis une demi-finale de FA Cup contre Leeds United. Avant la fin de la saison, les Blues devront également se rendre à Liverpool et recevoir un Tottenham en lutte pour son maintien. Cette nouvelle défaite porte un coup presque fatal aux espoirs de qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine.