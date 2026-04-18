Liam Rosenior pointe du doigt « les petits détails » qui ont coûté la victoire à Chelsea face à Manchester United

Rosenior a vécu un scénario familier à Stamford Bridge : son équipe a dominé la possession et le terrain, mais n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Bien qu’elle ait touché les montants à plusieurs reprises et limité les occasions des visiteurs au strict minimum, la formation des Blues a été battue par une action décisive de l’équipe de Michael Carrick.

Interrogé par Match of the Day après la rencontre, le technicien a exprimé son incrédulité au regard des statistiques : 21 tirs pour les Blues, quatre seulement pour les Red Devils. « C’est dur à accepter. Ils ont cadré une fois, nous étions à dix, nous avons multiplié les offensives et frappé quatre fois les montants. Je ne veux pas que mon équipe pense que tout est contre nous. Nous devons continuer à nous battre », a déclaré l’entraîneur de Chelsea.