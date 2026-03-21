Liam Rosenior « n'a pas dit grand-chose » aux joueurs de Chelsea après la défaite contre Everton, comme le révèle Jorrel Hato, qui évoque la réaction « silencieuse » de l'équipe

Hato a évoqué la déception de l'équipe après cette nouvelle défaite. Il a déclaré à l'émission « Match of the Day » de la BBC : « Je suis bien sûr très déçu. Nous avons tout donné, mais cela n'a pas suffi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très douloureux de devoir accepter cette défaite et de regarder vers l'avenir. Nous avons une trêve internationale, tout le monde a le temps de réfléchir au prochain match. Nous sommes toujours en FA Cup, et il y a aussi le top 4, donc nous devons aller de l'avant. »

Le défenseur a également évoqué l’ambiance au sein de l’équipe après la défaite, ajoutant : « C’est calme. Bien sûr, tout le monde est déçu, mais nous devons aller de l’avant. C’est douloureux, mais nous devons aller de l’avant. »

Et Hato a admis que Rosenior n’avait pas grand-chose à dire à ses joueurs. Il a expliqué : « Pas grand-chose, car il est déçu lui aussi. En fait, il a dit la même chose que moi : nous devons aller de l’avant même si c’est douloureux. Je n’ai rien à dire sur les supporters, ils ont été formidables aujourd’hui, mais il est important de rester soudés en tant qu’équipe, en tant que joueurs et en tant que club tout entier. »