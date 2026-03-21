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Liam Rosenior « n'a pas dit grand-chose » aux joueurs de Chelsea après la défaite contre Everton, comme le révèle Jorrel Hato, qui évoque la réaction « silencieuse » de l'équipe
La pression monte après une nouvelle défaite de Chelsea
Samedi, au Hill Dickinson Stadium, Rosenior a vu son équipe de Chelsea essuyer une nouvelle défaite. Un doublé de Beto et une superbe frappe d’Iliman Ndiaye ont offert aux Toffees une victoire méritée et ont encore aggravé la situation des Blues. Chelsea n’a plus remporté le moindre match depuis sa victoire contre Wrexham, club de Championship, en FA Cup. Cette série de défaites a entraîné l’élimination des Blues de la Ligue des champions et leur relégation à la sixième place de la Premier League. Chelsea s'est également vu infliger une interdiction de neuf mois d'enregistrer des joueurs issus de son centre de formation, ainsi qu'une lourde amende de 10,75 millions de livres sterling (13,7 millions de dollars) par la Premier League après avoir été reconnu coupable d'avoir enfreint les règles de la compétition. Pour aggraver encore la situation, Rosenior a également dû faire face aux rumeurs alimentées par le milieu de terrain vedette Enzo Fernandez concernant un éventuel départ du club après la défaite face au PSG.
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Hato dévoile la réaction de Chelsea
Hato a évoqué la déception de l'équipe après cette nouvelle défaite. Il a déclaré à l'émission « Match of the Day » de la BBC : « Je suis bien sûr très déçu. Nous avons tout donné, mais cela n'a pas suffi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très douloureux de devoir accepter cette défaite et de regarder vers l'avenir. Nous avons une trêve internationale, tout le monde a le temps de réfléchir au prochain match. Nous sommes toujours en FA Cup, et il y a aussi le top 4, donc nous devons aller de l'avant. »
Le défenseur a également évoqué l’ambiance au sein de l’équipe après la défaite, ajoutant : « C’est calme. Bien sûr, tout le monde est déçu, mais nous devons aller de l’avant. C’est douloureux, mais nous devons aller de l’avant. »
Et Hato a admis que Rosenior n’avait pas grand-chose à dire à ses joueurs. Il a expliqué : « Pas grand-chose, car il est déçu lui aussi. En fait, il a dit la même chose que moi : nous devons aller de l’avant même si c’est douloureux. Je n’ai rien à dire sur les supporters, ils ont été formidables aujourd’hui, mais il est important de rester soudés en tant qu’équipe, en tant que joueurs et en tant que club tout entier. »
Rosenior défend sa stratégie
Interrogé sur les résultats de son équipe, Rosenior a insisté sur le fait que « ce n'est pas une question de tactique ». L'entraîneur de Chelsea s'est également déclaré prêt à assumer la responsabilité de la mauvaise passe de son équipe.
« Je veux toujours protéger mes joueurs. Je le ferai toujours. J'assume la responsabilité de ce manque de concentration. Mais c'est comme ça. Cela s'est produit trop souvent ces derniers temps pour que je ne dise pas la vérité telle qu'elle est », a-t-il ajouté.
« Pour moi, nous sommes souvent arrivés dans le dernier tiers. Nous avons connu un début de match difficile, avec des pertes de balle faciles, puis nous avons réussi à prendre le contrôle du match, nous étions dans leur moitié de terrain, nous arrivions devant le but et nous nous créions des occasions que nous ne concrétisons pas. Nous ne sommes pas assez efficaces. Puis, de nulle part, on dirait que ça vient de nulle part, ils marquent. Ce n’est pas la première fois que cela arrive.
« Ce qui se passe dans le football, c’est que si vous traversez une période difficile, une série de matchs contre de grandes équipes, votre niveau d’énergie et votre confiance peuvent baisser si l’autre équipe marque en premier. C’est ce qui s’est passé. [Jordan] Pickford a réalisé un arrêt de classe mondiale à 1-0.
« Puis nous sommes revenus en deuxième mi-temps et avons pris le contrôle du match. Mais nous avons commis une erreur et ils ont pris l'avantage 2-0. Cela leur a donné encore plus d'énergie. Tout est question de rythme et de dynamique. Nous n'avions pas cela dans le match aujourd'hui. »
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Et maintenant ?
Chelsea a désormais le temps de se ressourcer pendant la trêve internationale avant d'enchaîner avec plusieurs rencontres décisives. Les Blues recevront d'abord Port Vale en quarts de finale de la FA Cup, puis accueilleront Manchester City et Manchester United à Stamford Bridge en Premier League.
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