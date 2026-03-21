Liam Rosenior mise sur un jeune joueur « impressionnant » de Chelsea pour poursuivre son ascension alors que l'équipe est en proie à une vague de blessures

Rosenior n'a pas caché son admiration pour le défenseur, soulignant ses qualités techniques et une maturité rare chez un joueur de son âge. L'entraîneur de 41 ans estime que c'est la capacité de Hato à garder son sang-froid dans les situations de forte pression qui le distingue véritablement de ses pairs.

« Il a gagné ma confiance et celle du staff, et c'est un joueur très, très prometteur », a déclaré le manager. « Depuis que je le côtoie, il a été magnifique. Je suis vraiment impressionné par lui. Son tempérament, son physique. Techniquement, c'est un plaisir de travailler avec lui chaque jour. Et son âge fait peur, tant il pourrait devenir bon. »