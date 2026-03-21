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Liam Rosenior mise sur un jeune joueur « impressionnant » de Chelsea pour poursuivre son ascension alors que l'équipe est en proie à une vague de blessures
Une opportunité se présente à Stamford Bridge
La saison de Chelsea a été marquée par une série de blessures, ce qui a rendu le club désespérément en quête de renforts défensifs. Ce vide au sein de l'effectif a accéléré l'intégration de jeunes joueurs, Hato s'imposant comme le candidat idéal pour combler ce vide. Les services médicaux et techniques du club de l'ouest londonien ont soigneusement géré la charge de travail du jeune joueur afin de s'assurer qu'il soit capable de supporter les exigences physiques de la Premier League. Malgré la pression, un consensus interne se dégage de plus en plus sur le fait que Hato est prêt à passer du statut de jeune talent à celui de joueur confirmé sur lequel on peut compter.
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Le verdict de Rosenior sur un talent « effrayant »
Rosenior n'a pas caché son admiration pour le défenseur, soulignant ses qualités techniques et une maturité rare chez un joueur de son âge. L'entraîneur de 41 ans estime que c'est la capacité de Hato à garder son sang-froid dans les situations de forte pression qui le distingue véritablement de ses pairs.
« Il a gagné ma confiance et celle du staff, et c'est un joueur très, très prometteur », a déclaré le manager. « Depuis que je le côtoie, il a été magnifique. Je suis vraiment impressionné par lui. Son tempérament, son physique. Techniquement, c'est un plaisir de travailler avec lui chaque jour. Et son âge fait peur, tant il pourrait devenir bon. »
Admiration pour le manager
Le Néerlandais a également fait part de son admiration pour Rosenior. Lors du premier match de Rosenior à Chelsea, Hato a inscrit le premier but de son entraîneur lors d'une victoire 5-1 en FA Cup contre Charlton Athletic. Après le match, le défenseur a déclaré : « Il [Rosenior] a sa propre façon de jouer au football et je pense que c'est une bonne approche qui nous convient. Nous avons eu de nombreuses réunions avec lui pour essayer de comprendre comment il voulait jouer, car nous disposions de peu de temps, et je pense qu’aujourd’hui, nous avons montré ce qu’il attendait de nous. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Chelsea ?
Cette saison, Hato a disputé 27 matches avec Chelsea toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Après avoir peiné à s'imposer sous les ordres d'Enzo Maresca, le joueur de 20 ans a progressivement gagné la confiance de Rosenior. Il espère figurer dans le onze de départ samedi, lorsque les Blues se rendront à Everton pour un match de Premier League.
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