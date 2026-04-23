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Rosenior Tudor Moyes GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Liam Rosenior, Igor Tudor, David Moyes et les 10 pires mandats d'entraîneurs de l'histoire de la Premier League – le classement

Analysis
Premier League
L. Rosenior
I. Tudor
A. Postecoglou
D. Moyes
Chelsea
Tottenham
Manchester United
Nottingham Forest
F. Magath
F. de Boer
A. Shearer
P. Jewell
R. Hodgson
R. Garde
N. Jones
Southampton
Fulham
Crystal Palace
Newcastle
Derby
Watford
Aston Villa
FEATURES

Pour paraphraser le grand Homer Simpson, critiquer n'est pas seulement facile, c'est aussi très amusant. Il est bien simple de rester assis dans sa tour d'ivoire à porter des jugements, mais bon, c'est le football après tout, un simple jeu d'opinions. Être entraîneur en Premier League doit être l'un des métiers les plus solitaires au monde, surtout lorsque les résultats sont capricieux et que la sécurité de son poste fait l'objet de spéculations à l'échelle internationale.

Pour toutes ces raisons, il est aisé de compatir avec ces personnes, qui, malgré tout, restent humaines. Malheureusement, il faut bien que quelqu’un dresse cette liste. Avant d’aller plus loin, précisons les critères qui guident l’entrée dans ce « panthéon de la honte ». 

Nous ne nous contentons pas de pointer les techniciens au plus faible taux de victoires ; nous pointons ceux dont les résultats, largement inférieurs aux attentes, frôlent l’incroyable. Exemple concret : Kieran McKenna détient bien le pire ratio de l’histoire sur une saison complète de 38 matchs (10,5 %), mais qui, sérieusement, attendait qu’Ipswich Town, fraîchement promu deux fois d’affilée, reste dans l’élite ?

Sans plus attendre, voici la sélection de GOAL des pires mandats d’entraîneurs de l’histoire de la Premier League…

  • FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-MANCHESTER-UNITEDAFP

    10David Moyes (Manchester United)

    Oui, il peut sembler excessif d’inclure David Moyes dans cette liste, tant les performances des entraîneurs de Manchester United depuis son départ ont été décevantes. Toutefois, rappelons-nous le contexte de son arrivée.

    Les Red Devils étaient alors champions en titre, et tout le monde savait qu’on aurait préféré voir José Mourinho, Jürgen Klopp ou Pep Guardiola prendre la relève de Sir Alex Ferguson. Moyes a donc commencé dans un contexte loin d’être idéal, avec des attentes forcément moins élevées. Malgré cet avantage, il a tout de même réussi à décevoir.

    Sous Fergie, la philosophie de United était « gagner à tout prix », et elle transcendait les systèmes et les effectifs. Sous Moyes, le club s’est efforcé de faire exactement l’inverse, inaugurant une longue série d’échecs à Old Trafford. Ruben Amorim pourrait un jour figurer sur cette liste, et les 18 derniers mois d’Erik ten Hag, durant lesquels l’ambiance a complètement dégénéré, mériteraient aussi une place ici, mais c’est bien l’homme qui a lancé cette série qui incarne le mieux ce déclin.

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  • West Ham United v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Roy Hodgson (Watford)

    Roy Hodgson s'est forgé une réputation bien méritée de savoir maintenir ses équipes à flot et de les rendre compétitives face aux meilleures formations. On comprend aisément pourquoi Watford s'est tourné vers lui en janvier 2022, après avoir déjà limogé Xisco Muñoz et Claudio Ranieri alors que l'équipe vacillait au bord de la zone de relégation.

    Le plan semblait simple : en devenant l’entraîneur le plus âgé de l’histoire de la Premier League, Hodgson devait instaurer des principes solides et permettre au groupe de grappiller les points nécessaires pour s’éloigner de la zone de relégation. Une stratégie convaincante sur le papier, moins sur le terrain.

    Le technicien expérimenté n’a pas réussi à ressouder un vestiaire divisé et a, au contraire, tendu davantage les relations entre le club et ses supporters. Après la défaite 1-0 face à son ancien (et futur) club, Crystal Palace, Hodgson a applaudi les supporters locaux de Selhurst Park tout en ignorant le secteur réservé aux visiteurs, prétextant qu’ils étaient trop loin pour qu’il puisse les saluer.

    Pourtant, malgré un bilan sans victoire à domicile, il est resté en poste jusqu’en juin avant d’être remercié par la famille Pozzo, connue pour son caractère impulsif. On le croyait parti à la retraite ; il est finalement revenu à Palace, par nostalgie.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Liam Rosenior (Chelsea)

    La nomination de Liam Rosenior pour succéder à Enzo Maresca au poste d’entraîneur principal de Chelsea semble dictée par une logique interne. Exaspérés par les plaintes publiques de l’Italien, qui dénonçait un manque de soutien, les propriétaires de BlueCo, souvent critiqués pour leur manque de discernement, ont privilégié un homme du sérail peu susceptible de créer des remous. Ils ont donc promu Rosenior, alors en poste au club satellite de Strasbourg. Néanmoins, peu d’observateurs hors de Stamford Bridge imaginaient qu’un technicien aussi inexpérimenté, précédemment limogé par Hull City, pourrait simplement tenir jusqu’au terme du contrat de six ans et demi qu’il a signé le 6 janvier.

    Dans les faits, son début de mandat fut encourageant : quatre succès consécutifs en Premier League, mais certains attribuent cette série au respect scrupuleux du plan de jeu de son prédécesseur. Dès qu’il a tenté d’imposer sa propre philosophie, l’édifice s’est fissuré. Après cinq défaites consécutives sans marquer – la pire série de l’histoire du club depuis 1912 – il avait clairement perdu le vestiaire, rendant son licenciement après seulement trois mois et demi parfaitement prévisible.

    Difficile de ne pas éprouver de la sympathie pour Rosenior, visiblement abattu après la capitulation 3-0 à Brighton. Trahi par ses joueurs, il payait aussi un profil trop léger – langage LinkedIn et CV modeste – pour un banc aussi exposé, ce qui dit long sur les choix de BlueCo plutôt que sur l’ancien latéral de Fulham.

  • Derby v Middlesbrough - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Paul Jewell (Derby County)

    Figure paradoxale de la Premier League, Paul Jewell est à la fois célébré comme un entraîneur brillant et critiqué comme l’un des pires de l’histoire du championnat.

    À peine trentenaire, il propulse Bradford City en Premier League en 1998 et sauve le club de la relégation lors de l’ultime journée de sa première saison dans l’élite. Il revient sur le devant de la scène en 2005 avec Wigan Athletic, qu’il hisse à son meilleur classement historique dès sa première année avant d’éviter de justesse la descente l’exercice suivant, puis de démissionner.

    En novembre 2007, Derby County, alors en grande difficulté avec une seule victoire au compteur en Premier League, fait appel à lui pour se maintenir. Il n’a pas réussi à ajouter la moindre victoire, et les Rams ont été relégués avec un total record de 11 points. Limogé à la mi-saison suivante, en Championship, il n’a occupé qu’un seul autre poste d’entraîneur, à Ipswich, de 2011 à 2012.

  • Brentford FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Nathan Jones (Southampton)

    En peu de temps à la tête de Southampton, l’entraîneur gallois Nathan Jones a offert aux observateurs de la Premier League une mine de déclarations dignes d’un livre.

    Il a ainsi expliqué qu’une avance d’un but face à des Wolves réduits à dix avait été dilapidée en raison de la « pression » exercée par cet homme en plus. Convaincu que le ciel l’écoutait, il invoquait Dieu et Jésus pour que ses tactiques réussissent. Arrivé de Luton Town, il assurait être l’un des meilleurs entraîneurs européens. Il affirmait même aimer le banc de touche car, selon ses mots, « épouser une jolie Galloise et rester à la maison » eût été trop simple.

    Mais une seule victoire en huit matchs de championnat a rapidement fait taire les éloges : Southampton a plongé au classement et y est resté jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. Lors de son dernier match, les supporters des Saints ont déployé une gigantesque fausse lettre de licenciement pour protester contre Jones. Peu après, il a reçu la vraie par courrier.

  • Newcastle United's Manager Alan ShearerAFP

    5Alan Shearer (Newcastle)

    Pauvre Alan Shearer. Un club bien géré n’aurait jamais confié les rênes d’une équipe luttant désespérément contre une relégation inattendue à un homme sans expérience. Pourtant, il a accepté la mission et en a payé le prix.

    Les fans de Newcastle n’idolâtrent personne autant que leur ancien buteur, raison pour laquelle le propriétaire Mike Ashley a tenté de sauver les meubles en le nommant en avril 2009, alors qu’il ne restait plus que huit matchs à disputer. La saison avait commencé sous la direction de Kevin Keegan, parti dès début septembre, puis Joe Kinnear avait pris les commandes avant de renoncer pour des raisons de santé. Chris Hughton, futur entraîneur permanent, avait déjà assuré l’intérim à deux reprises sans obtenir le poste, et la relégation en Championship était déjà actée.

    Shearer n’a obtenu qu’une seule victoire, 1-0 face à Middlesbrough, entraîné par Gareth Southgate et alors concurrent direct pour le maintien. Les Magpies ont finalement été relégués à la dernière journée, battus 1-0 sur la pelouse d’Aston Villa. Un épisode que les fans de Newcastle préfèrent souvent occulter lorsqu’ils évoquent la légende Shearer.

  • Stoke City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Felix Magath (Fulham)

    Joueur incroyablement créatif, Felix Magath a d’abord brillé sur les terrains avec Hambourg au crépuscule des années 70 et au début des années 80, avant de connaître la gloire comme entraîneur en Allemagne, où il a remporté plusieurs titres de Bundesliga avec le Bayern Munich et Wolfsburg. Cinq ans seulement après ce triomphe aux côtés d’Edin Dzeko et de ses coéquipiers, il a pris les rênes de Fulham.

    À Fulham, il a certes remporté trois de ses douze matches de Premier League, ce qui n’est pas le pire bilan pour un club menacé de relégation. Toutefois, son impact en dehors du terrain s’est révélé si négatif qu’il ne pouvait manquer à notre sélection. Brede Hangeland, pur produit de la Barclays, a raconté que l’entraîneur lui avait suggéré de frotter du fromage sur sa cuisse pour soigner une blessure musculaire. Inutile de préciser que ce comportement a creusé un fossé avec le vestiaire de Craven Cottage. Après quelques journées de la saison 2014-2015, Fulham pointant à la dernière place, Magath a été limogé.

    Après son départ de Fulham, il prend les rênes du club chinois Shandong Taishan en 2016 pour une saison unique, puis revient en Allemagne afin de diriger le Hertha Berlin en 2022. Le club de la capitale échappera de justesse à la relégation après ses neuf matchs à la tête de l’équipe.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Igor Tudor (Tottenham)

    Dernier arrivé sur le banc, Igor Tudor a été le premier à recevoir la mission de maintenir Tottenham en Premier League lors de la saison 2025-2026, après le limogeage de Thomas Frank. Son passage n’a toutefois fait qu’accélérer la chute des Spurs au classement.

    Recruté pour éteindre l’incendie, l’entraîneur croate, habitué aux résultats à court terme, n’avait jamais évolué en Angleterre. Mais surtout, il n’avait jamais entraîné en Angleterre et a sous-estimé la gravité de la situation des Spurs. Ce n’est qu’après son premier match, une défaite 4-1 contre Arsenal lors du derby du nord de Londres, que le Croate au caractère bien trempé a pris conscience de l’ampleur de la tâche. « C’est une situation que je n’avais jamais vue », a-t-il reconnu.

    Pour être juste, Tudor a pris les commandes en pleine crise de blessures sans précédent, alignant seulement treize joueurs de champ seniors pour son premier match ; la situation n’a commencé à s’améliorer qu’à la toute fin de son règne de 44 jours. Pendant cette période, il aurait toutefois déçu une grande partie du groupe encore à sa disposition, notamment le gardien Antonin Kinsky, remplacé après seulement 17 minutes lors d’une défaite 5-2 contre l’Atlético Madrid en Ligue des champions.

    Un match nul arraché in extremis à Liverpool semblait le déclic attendu, mais ce fut son avant-dernier match en Premier League. Une semaine plus tard, une défaite 3-0 à domicile contre Nottingham Forest, concurrent direct au maintien, a précipité son départ. Malheureusement, le père de Tudor décède pendant la rencontre, et toutes les parties conviennent qu’il est préférable de se séparer à l’amiable : Tudor n’aura remporté aucun de ses cinq matchs de Premier League à la tête de l’équipe.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP

    2Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Les observateurs anglais retiendront surtout d’Ange Postecoglou son exploit inattendu : remporter l’Europa League tout en terminant 17e avec Tottenham la même saison. Mais ses détracteurs mettront en avant son passage à Nottingham Forest, où son départ précoce révèle des dysfonctionnements plus profonds.

    Personnage énigmatique et motivant, Postecoglou semblait pourtant voué à l’échec, symptôme des dysfonctionnements plus profonds du club. Nuno Espirito Santo avait été limogé sans ménagement après seulement trois matchs de la saison 2025-2026, malgré la qualification européenne obtenue. Il avait publicisé la dégradation de ses relations avec le propriétaire controversé Evangelos Marinakis, certains médias évoquant l’arrivée d’Edu Gaspar, ex-Arsenal, au poste de directeur mondial du football comme déclencheur.

    Marinakis avait préparé le terrain en remettant personnellement un prix à l’Australien en Grèce durant l’été, mais attendre la toute fin du mercato pour opérer un changement de direction aussi radical, entre deux personnalités diamétralement opposées, a donné l’impression d’une décision prise sur un coup de tête. Privé de préparation estivale et confronté à la réticence des joueurs et des supporters après le départ de Nuno, l’Australien n’a même pas bénéficié de l’effet « nouveau manager ». Il a perdu quatre de ses cinq matchs en Premier League, récolté un seul point en deux rencontres d’Europa League et vu une avance 2-1 lui échapper dans le temps additionnel à Swansea en Carabao Cup.

    Le point final est intervenu 18 minutes après la défaite 3-0 contre Chelsea : un bref passage dans les vestiaires, une escorte jusqu’à sa voiture, et Postecoglou quittait déjà le stade, mettant un terme à un intérim de 39 jours aussi bref que chaotique.

  • Crystal Palace v Huddersfield Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Frank de Boer (Crystal Palace)

    Quand José Mourinho vous qualifie de « pire entraîneur de l’histoire de la Premier League », c’est généralement que vous l’êtes. Toutes mes excuses à Frank de Boer et à ses défenseurs.

    Crystal Palace s’était tourné vers le Néerlandais dans l’espoir de passer d’une équipe constamment menacée par la relégation à un groupe enfin agréable à regarder. Ses succès passés et sa philosophie affirmée à l’Ajax constituaient son principal atout, et son incapacité à relancer l’Inter en 2016 avait suffisamment fait baisser sa cote pour qu’il puisse envisager le poste à Selhurst Park.

    Tout l’été 2017, les fans de Palace ont adhéré à son projet, basé sur un 3-4-3 axé possession. Mais une défaite 3-0 à domicile contre le promu Huddersfield Town lors de la première journée a suffi pour que le club panique. Sous pression, l’équipe enchaîne ensuite trois défaites sans trouver le chemin des filets. Le président Steve Parish met fin à l’expérience en septembre et confie le banc à Hodgson.

    À ce jour, De Boer demeure non seulement le seul manager de l’histoire de la Premier League à avoir perdu l’ensemble de ses matchs, mais aussi le seul dont l’équipe n’a jamais trouvé le chemin des filets durant cette période.