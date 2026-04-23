Liam Rosenior, Igor Tudor, David Moyes et les 10 pires mandats d'entraîneurs de l'histoire de la Premier League – le classement

Dernier arrivé sur le banc, Igor Tudor a été le premier à recevoir la mission de maintenir Tottenham en Premier League lors de la saison 2025-2026, après le limogeage de Thomas Frank. Son passage n’a toutefois fait qu’accélérer la chute des Spurs au classement.
Recruté pour éteindre l’incendie, l’entraîneur croate, habitué aux résultats à court terme, n’avait jamais évolué en Angleterre. Mais surtout, il n’avait jamais entraîné en Angleterre et a sous-estimé la gravité de la situation des Spurs. Ce n’est qu’après son premier match, une défaite 4-1 contre Arsenal lors du derby du nord de Londres, que le Croate au caractère bien trempé a pris conscience de l’ampleur de la tâche. « C’est une situation que je n’avais jamais vue », a-t-il reconnu.
Pour être juste, Tudor a pris les commandes en pleine crise de blessures sans précédent, alignant seulement treize joueurs de champ seniors pour son premier match ; la situation n’a commencé à s’améliorer qu’à la toute fin de son règne de 44 jours. Pendant cette période, il aurait toutefois déçu une grande partie du groupe encore à sa disposition, notamment le gardien Antonin Kinsky, remplacé après seulement 17 minutes lors d’une défaite 5-2 contre l’Atlético Madrid en Ligue des champions.
Un match nul arraché in extremis à Liverpool semblait le déclic attendu, mais ce fut son avant-dernier match en Premier League. Une semaine plus tard, une défaite 3-0 à domicile contre Nottingham Forest, concurrent direct au maintien, a précipité son départ. Malheureusement, le père de Tudor décède pendant la rencontre, et toutes les parties conviennent qu’il est préférable de se séparer à l’amiable : Tudor n’aura remporté aucun de ses cinq matchs de Premier League à la tête de l’équipe.