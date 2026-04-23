Liam Rosenior, Igor Tudor, David Moyes et les 10 pires mandats d'entraîneurs de l'histoire de la Premier League – le classement

Pour toutes ces raisons, il est aisé de compatir avec ces personnes, qui, malgré tout, restent humaines. Malheureusement, il faut bien que quelqu’un dresse cette liste. Avant d’aller plus loin, précisons les critères qui guident l’entrée dans ce « panthéon de la honte ».

Nous ne nous contentons pas de pointer les techniciens au plus faible taux de victoires ; nous pointons ceux dont les résultats, largement inférieurs aux attentes, frôlent l’incroyable. Exemple concret : Kieran McKenna détient bien le pire ratio de l’histoire sur une saison complète de 38 matchs (10,5 %), mais qui, sérieusement, attendait qu’Ipswich Town, fraîchement promu deux fois d’affilée, reste dans l’élite ?

Sans plus attendre, voici la sélection de GOAL des pires mandats d’entraîneurs de l’histoire de la Premier League…