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Liam Rosenior fait le point sur l'avenir d'Enzo Fernández après que la star de Chelsea a laissé entendre qu'il pourrait quitter le club cet été
Fernandez alimente les rumeurs concernant son départ
Fernandez a alimenté les rumeurs concernant un éventuel départ cet été lorsqu'il s'est adressé aux médias après l'élimination de Chelsea de la Ligue des champions par le PSG. Interrogé sur ses projets, l'international argentin a déclaré à ESPN Argentina : « Je ne sais pas, il reste huit matchs et la FA Cup. Il y a la Coupe du monde, et ensuite on verra. » Le Real Madrid et le PSG auraient tous deux manifesté leur intérêt pour le joueur de 25 ans.
- AFP
Rosenior fait le point sur Fernandez
Interrogé sur Fernandez et ses propos, Rosenior a déclaré aux journalistes : « Oui, je pense avoir eu une longue et excellente conversation avec Enzo ce matin avant l'entraînement, pas seulement au sujet de ses propos, mais aussi pour savoir comment il se sentait et comment nous pouvions nous améliorer en tant qu'équipe. C'est l'un des capitaines du club. Ce que je peux dire, c'est qu'il m'a clairement fait comprendre à quel point il est heureux ici, à quel point il veut gagner et à quel point il est passionné par notre réussite. Il a également précisé que, lors de la traduction et sous le coup de l'émotion, ses propos avaient été mal interprétés. Pour moi, il est donc pleinement engagé envers ce groupe et pleinement déterminé à gagner au sein de ce club. »
Une semaine difficile pour Chelsea
Les propos de Fernandez ont été tenus au cours d'une semaine difficile pour Chelsea, marquée par des défaites face au PSG en Ligue des champions et à Newcastle en Premier League. Rosenior a reconnu que la période était difficile et qu'une réaction s'imposait de la part des Blues.
« Tous les entraîneurs traversent des semaines difficiles. J’ai déjà connu des périodes difficiles. J’ai perdu des matchs dans de nombreux postes, comme tous les entraîneurs. Nous devons trouver un moyen de nous battre à Everton et de surmonter cette période difficile.On veut être en Ligue des champions. Cela clarifie tout, et pas seulement d’un point de vue financier. Ce club mérite d’être en Ligue des champions. C’est l’objectif », a-t-il déclaré.
Rosenior a également admis qu’il était vital que Chelsea se qualifie à nouveau pour la Ligue des champions, ajoutant : « On veut être en Ligue des champions. Ça facilite le recrutement, ça facilite la planification, ça clarifie tout. Pas seulement d’un point de vue financier, mais ce club mérite d’être en Ligue des champions. C’est aussi simple que ça. C'est l'objectif et c'est la cible. C'est sur cela que nous devons vraiment nous concentrer maintenant, après avoir été éliminés de cette compétition. Pour le reste, il s'agit simplement de s'assurer que nous remportons le prochain match et que nous restons sur la bonne voie pour atteindre ce que nous voulons accomplir. »
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Et maintenant ?
Chelsea a encore du pain sur la planche pour se qualifier pour la Ligue des champions, puisqu'il occupe actuellement la sixième place du classement. Samedi prochain, l'équipe se rendra au Hill Dickenson Stadium pour affronter Everton.
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