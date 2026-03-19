Liam Rosenior fait le point sur l'avenir d'Enzo Fernández après que la star de Chelsea a laissé entendre qu'il pourrait quitter le club cet été

Les propos de Fernandez ont été tenus au cours d'une semaine difficile pour Chelsea, marquée par des défaites face au PSG en Ligue des champions et à Newcastle en Premier League. Rosenior a reconnu que la période était difficile et qu'une réaction s'imposait de la part des Blues.

« Tous les entraîneurs traversent des semaines difficiles. J’ai déjà connu des périodes difficiles. J’ai perdu des matchs dans de nombreux postes, comme tous les entraîneurs. Nous devons trouver un moyen de nous battre à Everton et de surmonter cette période difficile. On veut être en Ligue des champions. Cela clarifie tout, et pas seulement d’un point de vue financier. Ce club mérite d’être en Ligue des champions. C’est l’objectif », a-t-il déclaré.

Rosenior a également admis qu’il était vital que Chelsea se qualifie à nouveau pour la Ligue des champions, ajoutant : « On veut être en Ligue des champions. Ça facilite le recrutement, ça facilite la planification, ça clarifie tout. Pas seulement d’un point de vue financier, mais ce club mérite d’être en Ligue des champions. C’est aussi simple que ça. C'est l'objectif et c'est la cible. C'est sur cela que nous devons vraiment nous concentrer maintenant, après avoir été éliminés de cette compétition. Pour le reste, il s'agit simplement de s'assurer que nous remportons le prochain match et que nous restons sur la bonne voie pour atteindre ce que nous voulons accomplir. »